Comment obtenir des billets pour Al Ittihad - Neom SC : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Al Ittihad affronte Neom SC le jeudi 5 novembre 2026 à la Cité sportive Roi-Abdallah de Djeddah.

NEOM SC se rend à Djeddah avec l’ambition de reproduire le succès de leur précédente confrontation, une victoire palpitante 4-3 contre Al-Ittihad dans le même stade en avril 2026. Les confrontations passées entre les deux équipes se sont révélées prolifiques, avec une moyenne de 5,5 buts par match.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Al Ittihad contre Neom SC, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Ittihad vs Neom SC en Saudi Pro League ?

Al Ittihad vs Neom SC se déroule à la Cité sportive Roi-Abdallah de Djeddah, le jeudi 5 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 13 5 nov. 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

Comment acheter des billets pour Al Ittihad vs Neom SC en Saudi Pro League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Saudi Pro League entre Al Ittihad et Neom SC, prévu le 5 novembre 2026 à la Cité sportive Roi-Abdallah de Djeddah, vous pouvez explorer les options suivantes :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Les matches de Saudi Pro League distribuent principalement leurs billets via des partenaires de billetterie agréés et les plateformes officielles des clubs, qui servent de fournisseurs officiels de plateformes de billetterie et de revente dans la région.

2. Plateformes secondaires de revente de billets

Plateformes secondaires de billets : Si les options officielles du club sont complètement épuisées, des billets en admission générale peuvent souvent être trouvés sur des plateformes secondaires de billetterie comme GrintaHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines affiches de Saudi Pro League lorsque les allocations principales sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Al Ittihad vs Neom SC en Saudi Pro League ?

Les prix des billets pour la rencontre de Saudi Pro League entre Al Ittihad et Neom SC dépendent de l’achat via des plateformes officielles ou des marchés secondaires de revente :

1. Canaux officiels du club

Admission générale / derrière le but : 30 SAR à 50 SAR

Catégorie 2 / coins et latéraux supérieurs : 60 SAR à 90 SAR

Catégorie 1 / tribune principale basse : 100 SAR à 150 SAR

VIP & hospitalité premium : 250 SAR à 500+ SAR

2. Plateformes secondaires de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés via les ventes principales du club, des plateformes secondaires comme GrintaHub proposent des billets en fonction de la demande du marché :

Catégorie 3 / revente admission générale : 100 SAR à 200 SAR

Catégorie 2 / revente coins & latéraux : 250 SAR à 450 SAR

Catégorie 1 / revente tribune principale basse : 450 SAR à 900+ SAR

VIP & revente hospitalité premium : 1 000 SAR à 1 800+ SAR

Al Ittihad vs Neom SC en Saudi Pro League : tout ce que vous devez savoir

Al Ittihad vs Neom SC : bilan récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Saudi Pro League le 8 avril 2026, lorsque Neom SC s’est imposé 4-3 à la Cité sportive Roi-Abdallah, une victoire prolifique à l’extérieur qui donnera de la confiance à l’équipe de Galtier avant ce match retour. Avant cela, Al Ittihad s’était imposé 3-1 lorsque les deux équipes s’étaient rencontrées sur le terrain de Neom le 31 décembre 2025. Sur ces deux rencontres enregistrées, chaque équipe a obtenu une victoire, Neom ayant l’avantage au total des buts.