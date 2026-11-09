Al Ittihad accueille Pakhtakor le 23 novembre 2026 pour un choc très attendu de la Ligue des champions Élite de l’AFC. Cette rencontre incontournable de la phase de groupes se déroulera au spectaculaire King Abdullah Sports City de Djeddah.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur le match et le prix des billets. Découvrez comment réserver vos places dès maintenant pour soutenir votre équipe préférée depuis les tribunes.

À quelle heure débute Al Ittihad - Pakhtakor Tashkent en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Le match entre Al Ittihad et Pakhtakor aura lieu le lundi 23 novembre 2026, avec un coup d’envoi prévu à 22 h 15, heure saoudienne, au King Abdullah Sports City de Djeddah.

AFC Champions League Elite - Journée 5 23 nov. 2026 - 13:15

Où acheter des billets pour Al Ittihad - Pakhtakor ?

Pour réserver vos places, le mieux est de passer par les billetteries officielles du club et de la compétition, notamment la plateforme Webook. Il est conseillé aux supporters de consulter d’abord les canaux officiels, à mesure que des places sont mises en vente à l’approche du match.

Si les places proposées sur le site officiel sont épuisées, vous pouvez vous tourner vers la plateforme de revente Grintahub. Vous pouvez y consulter les places disponibles et acheter vos billets pour ce match de Ligue des champions Élite de l’AFC sur la page consacrée à la rencontre.

Combien coûtent les billets pour Al Ittihad - Pakhtakor ?

Trouver le billet le moins cher est souvent la priorité des supporters qui font le déplacement comme de ceux qui vivent sur place. Sur les canaux officiels du club, les billets standard pour ce match sont proposés à partir de 15 SAR, un tarif très abordable, et coûtent généralement jusqu’à 150 SAR pour les places en tribune basse.

Sur le marché secondaire, notamment sur Grintahub, les billets d’entrée générale sont proposés à partir d’environ 75 SAR. Pour profiter du tarif le plus bas, mieux vaut agir rapidement, avant que la demande n’augmente à l’approche du match.

Al Ittihad - Pakhtakor Tashkent en Ligue des champions Élite de l’AFC : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Ittihad et de Pakhtakor Tashkent

Al Ittihad compte trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-4 à domicile contre Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC. Auparavant, le club avait battu Al-Ettifaq 4-1 et Al Diriyah 2-0 en Saudi Pro League, et s’était imposé 2-1 sur le terrain de Neftchi Fargona en compétition continentale. Sur ces cinq matches, il a marqué neuf buts et en a encaissé dix.

Pakhtakor a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu trois, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une victoire 3-1 contre Kokand 1912 en championnat d’Ouzbékistan, mais le club avait auparavant subi une lourde défaite 2-6 face à Al Nassr en Ligue des champions Élite de l’AFC. Il s’est également incliné 1-0 contre Al Quwa Al Jawiya en compétition continentale. Sur cinq matches, l’équipe ouzbèke a marqué sept buts et en a encaissé onze.

Al Ittihad - Pakhtakor Tashkent : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à mai 2012 : Pakhtakor avait accueilli Al Ittihad en Ligue des champions Élite de l’AFC et s’était incliné 1-2. Lors du match aller, plus tôt dans la saison, Al Ittihad l’avait emporté 4-0 à domicile. Sur les quatre confrontations recensées, Al Ittihad compte trois victoires et un nul, tandis que Pakhtakor n’a toujours pas battu l’équipe saoudienne.