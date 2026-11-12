Al Ittihad accueille Pakhtakor le 23 novembre 2026 pour un choc très attendu en Ligue des champions Élite de l’AFC. Cette rencontre de phase de groupes à ne pas manquer se déroulera au spectaculaire King Abdullah Sports City de Djeddah.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur le match et le prix des billets. Découvrez comment réserver vos places dès maintenant pour soutenir votre équipe favorite depuis les tribunes.

À quelle heure débute Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Le match Al Ittihad-Pakhtakor aura lieu le lundi 23 novembre 2026, avec un coup d’envoi prévu à 22 h 15, heure saoudienne, au King Abdullah Sports City de Djeddah.

AFC Champions League Elite - Journée 5 23 nov. 2026 - 13:15

Où acheter des billets pour Al Ittihad-Pakhtakor ?

Le meilleur moyen d’obtenir des places est de passer par les billetteries officielles du club et de la compétition, notamment la plateforme Webook. Les supporters sont toujours invités à consulter d’abord les canaux officiels, au fur et à mesure que des places sont mises en vente à l’approche du match.

Si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés, vous pouvez vous tourner vers la plateforme de revente Grintahub. Vous pouvez y consulter les places disponibles et acheter vos billets pour cette rencontre de Ligue des champions Élite de l’AFC sur la page dédiée.

Combien coûtent les billets pour Al Ittihad-Pakhtakor ?

Trouver le billet le moins cher est souvent la priorité des supporters qui font le déplacement comme des supporters locaux. Sur les canaux officiels du club, les billets standard en admission générale pour ce match commencent à un prix très abordable de 15 SAR et coûtent généralement jusqu’à 150 SAR pour des places dans les tribunes inférieures.

Sur le marché de la revente, notamment sur Grintahub, les prix commencent à environ 75 SAR pour des billets en admission générale. Acheter rapidement reste la meilleure stratégie pour bénéficier du tarif le plus bas avant que la demande n’augmente à l’approche du match.

Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent en Ligue des champions Élite de l’AFC : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Ittihad et de Pakhtakor Tashkent

Al Ittihad compte trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-4 à domicile contre Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC. Auparavant, le club avait battu Al-Ettifaq 4-1 et Al Diriyah 2-0 en Saudi Pro League, et s’était imposé 2-1 sur le terrain de Neftchi Fargona en compétition continentale. Sur ces cinq matches, il a inscrit neuf buts et en a encaissé dix.

Pakhtakor a remporté deux de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu trois. Son dernier résultat est une victoire 3-1 contre Kokand 1912 en championnat d’Ouzbékistan, mais le club avait auparavant subi une lourde défaite 2-6 face à Al Nassr en Ligue des champions Élite de l’AFC. Il s’est également incliné 1-0 contre Al Quwa Al Jawiya en compétition continentale. Sur ces cinq matches, l’équipe ouzbèke a marqué sept buts et en a encaissé onze.

Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à mai 2012, lorsque Pakhtakor avait accueilli Al Ittihad en Ligue des champions Élite de l’AFC et s’était incliné 1-2. Lors du match aller, plus tôt dans la saison, Al Ittihad s’était imposé 4-0 à domicile. Le bilan des quatre confrontations disponibles fait état de trois victoires d’Al Ittihad et d’un match nul. Pakhtakor n’a encore jamais battu l’équipe saoudienne.