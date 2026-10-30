La Ligue des champions Élite de l’AFC est de retour avec une affiche de la 5e journée : le poids lourd saoudien Al Ittihad accueille le champion d’Ouzbékistan Pakhtakor à la King Abdullah Sports City de Djeddah, le lundi 23 novembre 2026.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur les horaires, les plateformes de billetterie et les catégories de prix pour réserver vos places dès maintenant.

À quelle heure débute Al Ittihad - Pakhtakor Tashkent en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

AFC Champions League Elite - Journée 5 23 nov. 2026 - 13:15

Où acheter des billets pour Al Ittihad - Pakhtakor ?

Les billets pour les matches à domicile d’Al Ittihad sont officiellement distribués sur la billetterie du club, gérée par Webook et accessible depuis le site officiel de Webook ainsi que l’application mobile Al Ittihad Tickets. Les abonnés bénéficient d’une période de réservation prioritaire, après laquelle les billets restants pour le match sont mis en vente auprès du grand public.

Si les billets sont épuisés sur la billetterie officielle, les plateformes de revente offrent une autre possibilité. La plateforme de revente Ticombo est une option si les places proposées sur le site officiel sont épuisées.

Voici les étapes pour réserver votre place :

Rendez-vous sur la plateforme officielle Webook ou ouvrez l’application Al Ittihad Tickets. Recherchez Al Ittihad - Pakhtakor parmi les événements de la Ligue des champions Élite de l’AFC. Choisissez votre catégorie de tribune et le nombre de places souhaité. Renseignez les informations nécessaires à la commande et effectuez le paiement en SAR. Si les places de la billetterie officielle sont épuisées, rendez-vous directement sur Ticombo pour consulter les billets encore proposés à la revente par des supporters.

Combien coûtent les billets pour Al Ittihad - Pakhtakor ?

Sur la billetterie officielle Webook, les billets standard commencent à 30 SAR pour les places en tribune haute derrière les buts. Les places centrales en tribune basse peuvent coûter jusqu’à 150 SAR, selon la catégorie choisie.

Sur le marché de la revente, les prix sur Ticombo débutent aux alentours de 1 340 SAR (environ 357 USD) pour des places en tribune haute derrière les buts. Ils augmentent pour les places en tribune basse le long du terrain à mesure que le match approche.

Al Ittihad - Pakhtakor Tashkent en Ligue des champions Élite de l’AFC : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Ittihad et de Pakhtakor Tashkent

Al Ittihad a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre Neftchi Fargona en Ligue des champions Élite de l’AFC, le 26 octobre. Le club a également battu Al-Ettifaq 4-1 en Saudi Pro League. Ses deux défaites ont été concédées contre Shabab Al-Ahli Dubai FC et Al Hilal, la seconde sur le score de 3-2. Sur ces cinq matches, Al Ittihad a marqué dix buts et en a encaissé huit, signe d’une équipe portée vers l’attaque mais qui laisse des espaces en défense.

Pakhtakor Tashkent compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une défaite 1-0 face à Al Quwa Al Jawiya en Ligue des champions Élite de l’AFC. Le club a également perdu 3-1 contre Neftchi Fargona en championnat d’Ouzbékistan. Son meilleur résultat sur cette période est une victoire 3-1 contre Bunyodkor Tashkent. Pakhtakor a marqué six buts et en a encaissé six en cinq matches.

Al Ittihad - Pakhtakor Tashkent : les confrontations récentes

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte au 2 mai 2012, lorsque Pakhtakor Tashkent avait reçu Al Ittihad en Ligue des champions Élite de l’AFC et s’était incliné 2-1. Sur les quatre confrontations recensées, toutes disputées dans cette compétition en 2009 et 2012, Al Ittihad s’est imposé trois fois et un match s’est terminé par un nul. Al Ittihad a inscrit dix buts lors de ces quatre rencontres, contre trois pour Pakhtakor.