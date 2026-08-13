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Comment obtenir des billets pour Al Ittihad - Al Nassr FC : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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C. Ronaldo

Al Ittihad affronte Al Nassr FC en Saudi Pro League. Voici comment réserver vos billets

Al Nassr reçoit Al Ittihad à Al-Awwal Park, à Riyad, pour l’une des plus grandes affiches du calendrier de la Saudi Pro League, qui met aux prises deux des clubs les plus titrés et les plus riches en stars du pays. Al Nassr aborde la saison en tant que champion en titre sous les ordres d’Ange Postecoglou, avec Cristiano Ronaldo toujours en pointe, tandis qu’Al Ittihad, le plus ancien club d’Arabie saoudite, se présente avec son nouvel entraîneur principal Jens Wissing, avec l’ambition de se reconstruire après une campagne décevante.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir dès maintenant vos billets pour Al Ittihad vs Al Nassr, y compris l’heure du coup d’envoi, le prix des billets et les meilleurs endroits où les acheter en ligne.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Ittihad vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

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Saudi Pro League - Journée 5
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Comment acheter des billets pour Al Ittihad vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette affiche est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al Ittihad vs Al Nassr, avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter en ligne vous permet de parcourir les catégories disponibles et de réserver votre place sans avoir à dépendre des niveaux d’adhésion officiels des clubs ou à attendre l’ouverture d’une fenêtre de vente générale.

Des billets officiels sont aussi généralement disponibles via le site de la Saudi Pro League et les propres canaux de billetterie d’Al Nassr, même si, pour une affiche de cette ampleur, impliquant deux des clubs les plus titrés du championnat, les quotas officiels ont tendance à s’écouler extrêmement vite une fois mis en vente, généralement une ou deux semaines avant le coup d’envoi. Réserver à l’avance sur le marché secondaire, comme Ticombo, est fortement recommandé pour les supporters qui veulent garantir leur place plutôt que de risquer de passer à côté.

Compte tenu du casting de stars annoncé, avec notamment Ronaldo côté local et Benzema côté visiteurs, cette affiche devrait être l’un des billets les plus convoités de la saison. Réserver tôt reste donc l’option la plus sûre.

Combien coûtent les billets pour Al Ittihad vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Dans l’ensemble, les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, même si les prix pour une affiche de cette dimension devraient se situer bien au-dessus de la moyenne du championnat.

Les billets d’entrée générale pour les rencontres standard de Saudi Pro League commencent généralement aux alentours de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels. Les catégories premium et en bord de terrain se situent généralement entre 250 SAR et 600 SAR, tandis que les options VIP et hospitalité, incluant l’accès au salon et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Sur le marché secondaire, comme Ticombo, les billets les moins chers disponibles pour cette affiche offrent le meilleur point d’entrée en termes de rapport qualité-prix pour les supporters qui veulent simplement être à Al-Awwal Park pour voir s’affronter deux des plus grands clubs du football saoudien. Compte tenu de l’adversaire visiteur et du profil des joueurs engagés des deux côtés, les prix devraient grimper rapidement à l’approche du match. Réserver tôt est donc la meilleure façon d’obtenir le tarif disponible le plus bas et le plus large choix de places.

Al Ittihad vs Al Nassr FC en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Al Ittihad vs Al Nassr FC : forme du moment

ITT

ITT - Forme

ALK
N1-1
ANA
V0-3
ALQ
V0-1
ALH
V3-2
ALF
N0-0
But marqué (encaissé)
8/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ALN

ALN - Forme

ALF
V3-0
DIR
V1-4
ALR
V0-4
ALI
V2-3
ALT
V2-1
But marqué (encaissé)
16/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Al Ittihad vs Al Nassr FC : confrontations récentes

Face à face

Al IttihadNulAl Nasr FC
2
0
3
Saudi Pro League
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
FDM
King Cup
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
FDM
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
FDM
Super Coupe
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FDM
Saudi Pro League
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
FDM
6Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Al Ittihad vs Al Nassr FC : classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
V
V
V
N
V
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
N
V
D
V
V
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
N
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
D
V
N
V
N
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
N
V
D
V
N
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
N
N
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
N
N
D
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
V
N
D
V
N
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
N
D
N
V
N
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
N
N
D
D
N
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
N
D
D
N
N
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
D
D
N
N
N
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
N
N
D
N
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
N
D
N
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
N
D
D
D
N
AFC Champions League
Relégation


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