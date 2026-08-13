Comment obtenir des billets pour Al Ittihad - Al Nassr FC : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Al Nassr reçoit Al Ittihad à Al-Awwal Park, à Riyad, pour l’une des plus grandes affiches du calendrier de la Saudi Pro League, qui met aux prises deux des clubs les plus titrés et les plus riches en stars du pays. Al Nassr aborde la saison en tant que champion en titre sous les ordres d’Ange Postecoglou, avec Cristiano Ronaldo toujours en pointe, tandis qu’Al Ittihad, le plus ancien club d’Arabie saoudite, se présente avec son nouvel entraîneur principal Jens Wissing, avec l’ambition de se reconstruire après une campagne décevante.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir dès maintenant vos billets pour Al Ittihad vs Al Nassr, y compris l’heure du coup d’envoi, le prix des billets et les meilleurs endroits où les acheter en ligne.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Ittihad vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 5 5 sept. 2026 - 14:00 King Abdullah Sports City

Comment acheter des billets pour Al Ittihad vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette affiche est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al Ittihad vs Al Nassr, avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter en ligne vous permet de parcourir les catégories disponibles et de réserver votre place sans avoir à dépendre des niveaux d’adhésion officiels des clubs ou à attendre l’ouverture d’une fenêtre de vente générale.

Des billets officiels sont aussi généralement disponibles via le site de la Saudi Pro League et les propres canaux de billetterie d’Al Nassr, même si, pour une affiche de cette ampleur, impliquant deux des clubs les plus titrés du championnat, les quotas officiels ont tendance à s’écouler extrêmement vite une fois mis en vente, généralement une ou deux semaines avant le coup d’envoi. Réserver à l’avance sur le marché secondaire, comme Ticombo, est fortement recommandé pour les supporters qui veulent garantir leur place plutôt que de risquer de passer à côté.

Compte tenu du casting de stars annoncé, avec notamment Ronaldo côté local et Benzema côté visiteurs, cette affiche devrait être l’un des billets les plus convoités de la saison. Réserver tôt reste donc l’option la plus sûre.

Combien coûtent les billets pour Al Ittihad vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Dans l’ensemble, les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, même si les prix pour une affiche de cette dimension devraient se situer bien au-dessus de la moyenne du championnat.

Les billets d’entrée générale pour les rencontres standard de Saudi Pro League commencent généralement aux alentours de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels. Les catégories premium et en bord de terrain se situent généralement entre 250 SAR et 600 SAR, tandis que les options VIP et hospitalité, incluant l’accès au salon et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Sur le marché secondaire, comme Ticombo, les billets les moins chers disponibles pour cette affiche offrent le meilleur point d’entrée en termes de rapport qualité-prix pour les supporters qui veulent simplement être à Al-Awwal Park pour voir s’affronter deux des plus grands clubs du football saoudien. Compte tenu de l’adversaire visiteur et du profil des joueurs engagés des deux côtés, les prix devraient grimper rapidement à l’approche du match. Réserver tôt est donc la meilleure façon d’obtenir le tarif disponible le plus bas et le plus large choix de places.

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