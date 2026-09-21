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Comment obtenir des billets pour Al Ittihad - Al Kholood : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al Ittihad affronte Al Kholood en Saudi Pro League. Voici comment obtenir vos billets

Al-Ittihad reçoit Al-Kholood au stade Alinma de Djeddah lors du week-end d'ouverture de la saison 2026/27 de Saudi Pro League, dans une affiche qui revêt une signification très différente pour chacun des deux clubs. Pour Al-Ittihad, il s'agit du premier match d'un projet de reconstruction : Sergio Conceicao est parti d'un commun accord après une cinquième place et une saison sans trophée, et le club s'est tourné vers l'entraîneur allemand de 38 ans Jens Wissing, qui arrive avec à peine sept mois d'expérience à la tête d'une équipe première mais avec une véritable carte de visite, après avoir tout juste conduit Gamba Osaka au titre en AFC Champions League Two, en battant Al-Nassr en chemin.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour réserver dès maintenant vos billets pour Al-Kholood Club vs Al-Ittihad Club, notamment les détails du coup d'envoi, les prix des billets et les meilleurs endroits où acheter en ligne.

Quand a lieu le coup d'envoi de Al Ittihad vs Al Kholood en Saudi Pro League ?

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Saudi Pro League - Journée 1
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Comment acheter des billets pour Al Ittihad vs Al Kholood en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique de réserver des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Kholood Club vs Al-Ittihad Club avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de confirmer votre place sans avoir à dépendre des niveaux d'adhésion officiels du club ni à attendre l'ouverture de la vente générale.

Combien coûtent les billets pour Al Ittihad vs Al Kholood en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette rencontre ne fait pas exception.

  • L'admission standard via les canaux officiels se situe généralement entre 50 et 125 SAR.
  • Les catégories de places premium se situent généralement entre 300 et 700 SAR.
  • Les salons VIP et Gold, avec hospitalité et restauration, commencent aux alentours de 1 800 SAR.
  • Comme pour la plupart des ouvertures de saison, les prix peuvent augmenter à l'approche du match, donc réserver tôt avec Ticombo est le meilleur moyen d'obtenir le prix disponible le plus bas et le plus large choix de places.

Al Ittihad vs Al Kholood en Saudi Pro League : tout ce que vous devez savoir

La forme de Al Ittihad et Al Kholood

ITT

ITT - Forme

ALI
V1-3
ALS
D3-2
ALQ
D1-5
MAL
N2-2
ALJ
V1-4
But marqué (encaissé)
12/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
ALK

ALK - Forme

ITT
N0-0
HIL
D1-2
ALA
N0-0
AHL
D3-0
ALF
N0-0
But marqué (encaissé)
1/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Al Ittihad vs Al Kholood : historique récent des confrontations directes

Face à face

Al IttihadNulAl Kholood
3
1
1
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
FDM
King Cup
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
FDM
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
FDM
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
3
FDM
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FDM
10Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement de Al Ittihad et Al Kholood

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
V
V
V
N
V
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
N
V
D
V
V
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
N
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
D
V
N
V
N
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
N
V
D
V
N
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
N
N
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
N
N
D
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
V
N
D
V
N
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
N
D
N
V
N
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
N
N
D
D
N
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
N
D
D
N
N
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
D
D
N
N
N
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
N
N
D
N
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
N
D
N
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
N
D
D
D
N
AFC Champions League
Relégation


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