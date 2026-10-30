La Ligue des champions Élite de l’AFC propose un choc continental entre deux poids lourds : le club saoudien d’Al Ittihad s’apprête à accueillir Al Ain, formation majeure des Émirats arabes unis, au stade King Abdullah Sports City de Djeddah. Ces deux géants asiatiques affichent un palmarès national considérable et une riche histoire continentale, ce qui fait de cette rencontre de la phase de groupes l’une des affiches les plus captivantes du calendrier du football asiatique.

GOAL a rassemblé toutes les informations essentielles sur le match, le stade et les possibilités d’achat de billets pour vous permettre de réserver votre place et d’assister dès maintenant à cette rencontre de Ligue des champions Élite de l’AFC.

À quelle heure débute Al Ittihad contre Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Les informations officielles sur la diffusion d’Al Ittihad contre Al-Ain ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne de télévision et les modalités de diffusion en direct confirmées.

AFC Champions League Elite - Journée 4 2 nov. 2026 - 13:15

Les billets officiels pour les matches à domicile d’Al Ittihad en Ligue des champions Élite de l’AFC sont principalement proposés sur Webook, la plateforme officielle de vente directe pour les grands événements footballistiques en Arabie saoudite. Il est conseillé aux supporters de consulter d’abord cette plateforme à l’ouverture de la vente au grand public.

Si tous les billets sont épuisés sur la plateforme officielle de vente directe, les plateformes de revente comme Grintahub constituent une solution si les places proposées sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Al Ittihad contre Al Ain ?

Le prix des billets pour la Ligue des champions Élite de l’AFC varie selon la catégorie du stade, l’emplacement des sièges et la demande globale pour la rencontre.

Sur la plateforme officielle de billetterie Webook, les billets standard derrière les buts coûtent généralement entre 30 et 50 SAR dans les catégories de places ordinaires.

Si les billets mis en vente par le canal officiel sont épuisés, les offres sur le marché secondaire fluctueront en fonction de la demande des supporters. Sur des plateformes de revente telles que Grintahub, les billets standard sont proposés à partir d’environ 80 SAR.

Pour obtenir les billets les moins chers, agissez rapidement à l’ouverture de la vente au grand public ou consultez les offres disponibles sur des plateformes de revente fiables avant que les prix n’augmentent.

Al Ittihad contre Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Ittihad et d’Al-Ain

Al Ittihad a enregistré trois victoires, deux nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 1-1 contre Al-Shamal en Ligue des champions Élite de l’AFC, après une série de trois victoires consécutives en Saudi Pro League, dont un succès 2-1 face à Al Nassr FC et un autre, sur le même score, contre Al-Fayha. Le premier de ces cinq matches s’était terminé par un nul 0-0 contre Al Fateh FC. Sur cette période, Al Ittihad a marqué sept buts et en a encaissé trois.

Al-Ain a remporté quatre de ses cinq derniers matches, son seul partage des points étant un nul 2-2 contre Al-Wasl en Arabian Gulf League. Son résultat le plus marquant est une victoire 4-0 contre Al Nassr FC en Ligue des champions Élite de l’AFC, lors de sa dernière rencontre. Al-Ain a également battu Kalba FC, Al-Nasr SC et Khorfakkan, inscrivant dix buts et n’en concédant que deux sur ces cinq matches.

Al Ittihad contre Al-Ain : leurs dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à août 2014, lorsqu’Al Ittihad avait accueilli Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC et s’était incliné 1-3. Sur les quatre confrontations recensées, toutes disputées dans cette compétition en 2014, Al-Ain en a remporté deux, Al Ittihad une, et la dernière s’est terminée par un nul. Al-Ain a marqué huit buts lors de ces quatre rencontres, contre cinq pour Al Ittihad.