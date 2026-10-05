Al Hilal reçoit Al Ittihad à la Kingdom Arena de Riyad pour l’une des affiches les plus attendues de la saison de Saudi Pro League, un duel entre deux des clubs les plus titrés du pays qui a tout d’un Clasico. Al Hilal aborde cette rencontre avec l’objectif de rebondir après avoir terminé vice-champion la saison dernière, tandis qu’Al Ittihad, le plus ancien club d’Arabie saoudite, se rend à Riyad avec son nouvel entraîneur principal Jens Wissing dans l’espoir de se reconstruire après une campagne décevante.

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Quand a lieu Al Hilal vs Al Ittihad ?

Date et heure Affiche Lieu Billets jeu. 17 septembre 2026 Al Hilal vs Al Ittihad Kingdom Arena, Riyad, Arabie saoudite Billets

Ce Clasico de la Saudi Pro League se joue dans l’antre d’Al Hilal à Riyad. Comme pour la plupart des rencontres de Saudi Pro League, l’horaire exact du coup d’envoi peut être ajusté à l’approche du match pour des raisons de diffusion, alors consultez le lien de billetterie ci-dessus pour connaître les derniers détails confirmés avant votre déplacement.

Où acheter des billets pour Al Hilal vs Al Ittihad ?

Des billets officiels sont aussi généralement disponibles via le site de la Saudi Pro League et les propres canaux de billetterie d’Al Hilal, même si, pour une affiche de cette ampleur, entre deux des clubs les plus performants et les plus soutenus du championnat, les quotas officiels ont tendance à partir extrêmement vite une fois mis en vente, généralement une à deux semaines avant le coup d’envoi. Réserver à l’avance sur le marché secondaire est fortement recommandé pour les supporters qui veulent garantir leur place plutôt que risquer de passer à côté.

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Compte tenu de la qualité affichée, des recrues estivales d’Al Hilal à la dépendance persistante d’Al Ittihad envers Benzema, ce Clasico devrait être l’un des billets les plus demandés de la saison, donc réserver tôt reste l’option la plus sûre.

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Combien coûtent les billets pour Al Hilal vs Al Ittihad ?

Dans l’ensemble, les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, même si les prix pour une affiche de ce standing devraient se situer nettement au-dessus de la moyenne du championnat.

Les billets en admission générale pour les rencontres standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 50 SAR à 90 SAR via les canaux officiels. Les catégories premium et les places le long de la touche se situent généralement entre 250 SAR et 1 500 SAR, tandis que les options VIP et hospitalité, incluant l’accès aux salons et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR pour des affiches de haut niveau comme celle-ci.

Sur le marché secondaire, les billets les moins chers disponibles pour cette rencontre constituent le meilleur point d’entrée pour les supporters qui veulent simplement être dans la Kingdom Arena pour voir s’affronter deux des plus grands clubs du football saoudien. Compte tenu du profil des deux équipes et de l’histoire de cette affiche, les prix devraient grimper rapidement à mesure que le match approche, donc réserver tôt reste le meilleur moyen d’obtenir le tarif disponible le plus bas et le plus large choix de places.

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Tout ce qu’il faut savoir sur la Kingdom Arena

La Kingdom Arena est le stade d’Al Hilal depuis février 2024, et l’une des enceintes les plus modernes et technologiquement avancées d’Arabie saoudite. Situé dans Boulevard City, au nord-ouest de Riyad, le site peut accueillir jusqu’à 30 000 spectateurs dans sa configuration football et dispose d’un toit rétractable ainsi que d’un écran vidéo à quatre faces suspendu au-dessus du point central.

Nom du stade : Kingdom Arena Emplacement : Boulevard City, Riyad, Arabie saoudite Club résident : Al Hilal Capacité : Environ 30 000 Pelouse : Gazon

La construction de la Kingdom Arena a débuté au milieu de l’année 2023, avec un investissement de Kingdom Holding Company dans le site en échange des droits de naming, et Al Hilal a accepté d’en faire son domicile permanent. Au-delà du football, le stade est aussi un point central du calendrier de divertissement hivernal de Riyadh Season, accueillant des concerts et d’autres grands événements tout au long de l’année. Les supporters assistant aux matches à la Kingdom Arena peuvent s’attendre à une expérience de jour de match de pointe, avec une excellente visibilité et des installations modernes dans l’ensemble de l’enceinte.