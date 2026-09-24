Al Hilal affronte Al Kholood le lundi 19 octobre 2026 au stade Prince Sultan bin Abdul Aziz, à Abha.

Lors de son plus récent match de championnat, le 2 mai 2026, Al Hilal a décroché un succès confortable 3-0 à l'extérieur au Al-Hazem Club Stadium. Des buts de Karim Benzema, Marcos Leonardo et un penalty tardif de Rúben Neves ont scellé cette victoire nette d'Al Hilal.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Al Hilal vs Al Hazem, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Al Hilal vs Al Hazem en Saudi Pro League ?

Al Hilal vs Al Hazem débute le lundi 19 octobre 2026 au stade Prince Faisal bin Fahd, à Riyad.

Saudi Pro League - Journée 10 19 oct. 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al Hilal vs Al Hazem en Saudi Pro League ?

Pour acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Hilal et Al Hazem, voici les principales options d'achat et les étapes à suivre :

1. Plateformes officielles principales

Plateforme Webook : la principale plateforme officielle de billetterie pour les grands événements et matches en Arabie saoudite, y compris les rencontres de Saudi Pro League organisées à Riyad.

Application Blu Store : l'application mobile officielle du club d'Al Hilal, sur laquelle les billets pour les matches à domicile sont souvent mis en vente en exclusivité d'abord pour les membres du club avant d'être ouverts au grand public.

2. Marché secondaire et revente de billets

Si les billets sont épuisés sur les canaux officiels, des plateformes secondaires de billetterie comme GrintaHub proposent fréquemment des billets en revente, même si les prix peuvent varier en fonction de la demande.

Combien coûtent les billets pour Al Hilal vs Al Hazem en Saudi Pro League ?

Les prix des billets pour Al Hilal vs Al Hazem en Saudi Pro League se situent généralement entre 50 SAR et plus de 1 500 SAR, selon la catégorie de place et son emplacement dans le stade :

1. Plateformes officielles principales

Catégorie 3 (derrière les buts / anneau supérieur) : 50 SAR à 75 SAR

Catégorie 2 (virage / tribune latérale standard) : 100 SAR à 150 SAR

Catégorie 1 (tribune principale / places basses latérales) : 200 SAR à 350 SAR

Premium / hospitalité VIP : 500 SAR à plus de 1 500 SAR

2. Tarification du marché secondaire

Les prix sur les plateformes secondaires de billetterie comme GrintaHub fluctuent en fonction de la disponibilité, de la demande et de l'emplacement des places à l'approche du match.

Catégorie 3 (revente derrière les buts / anneau supérieur) : 75 SAR à 120 SAR

Catégorie 2 (revente virage / anneau latéral) : 150 SAR à 250 SAR

Catégorie 1 (revente tribune principale basse) : 300 SAR à 550 SAR

Revente VIP & hospitalité premium : 600 SAR à plus de 2 000 SAR

Al Hilal vs Al Hazem en Saudi Pro League : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Al Hilal vs Al Hazem

Al Hilal a remporté quatre de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League, sa seule défaite étant survenue lors d'un revers 0-2 contre Neom SC le 7 septembre. Avant ce coup d'arrêt, le club avait battu Al Shabab 2-0, écrasé Al Ahli 3-0 et gagné 5-1 à l'extérieur sur le terrain d'Al Khaleej. Sur ces cinq matches, il a inscrit 12 buts et en a encaissé trois.

Les cinq dernières sorties de championnat d'Al Hazem ont donné un succès, deux nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre Al-Taawoun le 8 septembre, et le club a également fait match nul 1-1 contre Al Shabab. Il a marqué cinq buts et en a concédé six sur cette série.

Al Hilal vs Al Hazem : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux équipes a eu lieu le 2 mai 2026, quand Al Hazem a reçu Al Hilal en Saudi Pro League et s'est incliné 0-3. Avant cela, Al Hilal s'était imposé 3-0 à domicile le 8 janvier 2026. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées entre les deux clubs, Al Hilal s'est imposé à cinq reprises, avec 19 buts marqués et seulement trois encaissés.