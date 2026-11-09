Al Hilal affronte Al Ain dans un choc de la phase de groupes de la Ligue des champions Élite de l’AFC, le mardi 24 novembre 2026. Cette rencontre se déroulera à la Kingdom Arena de Riyad, une enceinte ultramoderne.

GOAL vous donne toutes les informations sur le match et le prix des billets. Découvrez comment réserver dès maintenant votre place pour soutenir votre équipe préférée dans les tribunes.

À quelle heure débute Al Hilal contre Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Les informations officielles concernant la diffusion d’Al Hilal contre Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne de télévision et les modalités de diffusion en streaming confirmées.

AFC Champions League Elite - Journée 6 7 déc. 2026 - 13:15

Où acheter des billets pour Al Hilal contre Al Ain ?

Pour réserver votre place, le mieux est de passer par les billetteries officielles des clubs et de la compétition, notamment la plateforme Blu Store. Les supporters sont invités à consulter d’abord les canaux officiels, au fur et à mesure que les billets en prévente et en vente générale sont mis à disposition avant le match.

Si les billets sont épuisés sur le site officiel, vous pouvez vous tourner vers la plateforme de revente Grintahub. Sa page consacrée à cette rencontre de Ligue des champions Élite de l’AFC permet de consulter les places disponibles et de finaliser votre achat.

Combien coûtent les billets pour Al Hilal contre Al Ain ?

Trouver le billet le moins cher est souvent la priorité des supporters qui se déplacent comme de ceux qui habitent sur place. Sur les canaux officiels des clubs, les billets standard pour ce match commencent à 35 SAR et coûtent généralement jusqu’à 150 SAR pour les places situées dans les tribunes inférieures.

Sur le marché de la revente, notamment sur Grintahub, les billets d’entrée générale commencent à environ 85 SAR. Réserver rapidement est le meilleur moyen de profiter des prix les plus bas avant que la demande n’augmente à l’approche du match.

Al Hilal contre Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Hilal et d’Al-Ain

Al Hilal compte quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches, disputés en Saudi Pro League et en Ligue des champions Élite de l’AFC. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Shabab Al Ahli Dubai sur la scène continentale, le 3 novembre. Auparavant, le club avait battu Al Fateh 2-0 en championnat et s’était imposé 2-3 sur le terrain d’Al Qadsiah. Son seul revers sur cette période est une défaite 3-1 contre Al-Shamal en Ligue des champions Élite de l’AFC, le 27 octobre. Sur ces cinq rencontres, Al Hilal a marqué huit buts et en a encaissé quatre.

Al-Ain a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus marquant est une victoire 4-1 contre Al Ittihad en Ligue des champions Élite de l’AFC, le 2 novembre. Le club a également battu Tractor 2-1 sur la scène continentale, mais s’est incliné face à Shabab Al Ahli Dubai en Coupe du Président et en ADNOC Pro League. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 0-0 contre Al-Wahda, le 8 novembre.

Al Hilal contre Al-Ain : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à octobre 2024, en Ligue des champions Élite de l’AFC. Al-Ain recevait alors Al Hilal et s’était incliné 4-5. Avant cela, Al Hilal avait battu Al-Ain 2-1 à domicile en avril 2024, tandis qu’Al-Ain s’était imposé 4-2 sur son terrain lors du match aller de cette même confrontation. Sur les cinq face-à-face recensés dans cette compétition, Al Hilal s’est imposé trois fois et Al-Ain deux fois. Les deux équipes ont inscrit 19 buts au total lors de ces rencontres.