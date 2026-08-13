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Saudi Pro League
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Book Al Hilal vs Al Ahli Tickets
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Comment obtenir des billets pour Al Hilal - Al Ahli : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al Hilal affronte Al Ahli en Saudi Pro League. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Al Hilal reçoit Al Ahli à la Kingdom Arena de Riyad dans l’un des premiers véritables chocs au sommet de la saison, une affiche régulièrement présentée comme un Clasico entre deux des clubs les plus titrés et les plus riches en stars du football saoudien. Al Hilal aborde ce match avec l’objectif de rebondir après avoir terminé dauphin la saison dernière, tandis qu’Al Ahli arrive à Riyad en tant que double champion en titre de l’AFC Champions League Elite, sous la direction de son nouvel entraîneur principal Marino Pusic.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir dès maintenant vos billets pour Al Hilal vs Al Ahli, notamment les détails du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs endroits où les acheter en ligne.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Hilal vs Al Ahli en Saudi Pro League ?

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Saudi Pro League - Journée 3
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al Hilal vs Al Ahli en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par StubHub, qui propose des places vérifiées pour Al Hilal vs Al Ahli avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter en ligne vous permet de consulter les catégories disponibles et de réserver votre siège sans avoir à dépendre des niveaux d’adhésion officiels des clubs ni à attendre l’ouverture d’une fenêtre de vente générale.

Des billets officiels sont également généralement disponibles via le site de la Saudi Pro League et les propres canaux de billetterie d’Al Hilal, même si, pour une affiche entre deux des clubs les plus importants et les plus soutenus du championnat, les contingents officiels ont tendance à se vendre rapidement une fois mis en vente, généralement une à deux semaines avant le coup d’envoi. Il est vivement recommandé aux supporters qui veulent garantir leur place, plutôt que risquer de passer à côté, de réserver à l’avance sur le marché secondaire.

Compte tenu de la qualité affichée, de l’attaque reconstruite d’Al Hilal au statut d’Al Ahli comme champion continental en titre, cette rencontre devrait être l’un des billets les plus demandés des premières semaines de la saison, donc réserver tôt reste l’option la plus sûre.

Combien coûtent les billets pour Al Hilal vs Al Ahli en Saudi Pro League ?

Dans l’ensemble, les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, même si les prix pour une affiche de cette envergure devraient se situer au-dessus de la moyenne du championnat.

Les billets d’entrée générale pour les matches standard de Saudi Pro League commencent généralement autour de 50 à 90 SAR via les canaux officiels. Les catégories premium et en bord de terrain se situent généralement entre 250 et 600 SAR, tandis que les options VIP et hospitalité, y compris l’accès aux salons et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR pour des affiches de premier plan comme celle-ci.

Sur le marché secondaire comme StubHub, les billets les moins chers disponibles pour cette rencontre constituent le meilleur point d’entrée pour les supporters qui veulent simplement être dans la Kingdom Arena pour voir s’affronter deux des plus grands clubs du football saoudien. Compte tenu du profil des deux équipes, les prix devraient grimper à mesure que le match approche, donc réserver tôt est le meilleur moyen d’obtenir le tarif disponible le plus bas et le plus large choix de places.

Al Hilal vs Al Ahli en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Al Hilal et Al Ahli

HIL

HIL - Forme

ALF
V0-1
AFS
V4-2
ALR
V0-2
ALF
V0-3
ALK
V1-5
But marqué (encaissé)
15/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
AHL

AHL - Forme

DIR
V0-1
ALA
V1-2
ABH
V4-0
AUC
V1-0
ALK
D3-1
But marqué (encaissé)
9/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Al Hilal vs Al Ahli : historique récent des confrontations directes

Face à face

Al HilalNulAl Ahli
1
2
2
King Cup
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
FDM
Saudi Pro League
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
0
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
0
FDM
Saudi Pro League
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
FDM
AFC Champions League Elite
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
FDM
Saudi Pro League
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
FDM
6Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement de Al Hilal et Al Ahli

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
V
V
V
N
V
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
N
V
D
V
V
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
N
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
D
V
N
V
N
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
N
V
D
V
N
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
N
N
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
N
N
D
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
V
N
D
V
N
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
N
D
N
V
N
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
N
N
D
D
N
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
N
D
D
N
N
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
D
D
N
N
N
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
N
N
D
N
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
N
D
N
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
N
D
D
D
N
AFC Champions League
Relégation


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