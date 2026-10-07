Al Hazem affronte Al Nassr le jeudi 5 novembre 2026 au stade du club d'Al Hazem, à Ar Rass.

Les confrontations récentes tournent nettement à l'avantage d'Al Nassr, comme l'illustre une large victoire 4-0 lors de leur dernière rencontre en championnat, en février 2026. Cette affiche a historiquement offert des moments prolifiques, notamment un mémorable match nul 4-4 sur le terrain d'Al Nassr en février 2024.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Al Hazem vs Al Nassr FC, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d'envoi de Al Hazem vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Al Hazem reçoit Al Nassr au stade du club d'Al Hazem à Ar Rass, le jeudi 5 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 13 5 nov. 2026 - 12:00 Al Hazem Club Stadium

Comment acheter des billets pour Al Hazem vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Pour acheter des billets pour un match de Saudi Pro League comme Abha vs Al Shabab, vous avez quelques options principales selon que vous recherchez des canaux officiels ou des plateformes secondaires de billetterie :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du club : Vous pouvez consulter les portails ou sites officiels de billetterie des clubs concernés (Abha Club ou Al Shabab FC) lorsqu'ils reçoivent des matches, car ils mettent en vente des billets directs du marché primaire à l'approche des jours de match.

2. Plateformes secondaires de billetterie

Plateformes secondaires de billetterie : Si les options officielles du club sont complètement épuisées, des billets en admission générale peuvent souvent être trouvés sur des plateformes secondaires de billetterie telles que Ticombo . Ces plateformes permettent aux fans d'acheter et de vendre des billets pour les prochaines affiches de Saudi Pro League lorsque les allocations primaires sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Al Hazem vs Al Nassr FC en Saudi Pro League ?

Les prix des billets pour les rencontres de Saudi Pro League varient selon que vous achetez directement via les canaux officiels des clubs ou via des places de marché secondaires.

1. Canaux officiels des clubs

Admission générale / places standard : 10 SAR à 30 SAR

Catégorie 1 / vue latérale premium : 50 SAR à 100 SAR

Loges exécutives & offres hospitalité : 250 SAR à 600 SAR+ (selon le club hôte et les installations du stade)

2. Plateformes secondaires de billetterie

Si les billets officiels sont épuisés via les ventes primaires du club, des plateformes secondaires de billetterie comme Ticombo proposent des billets en fonction de la demande du marché :

Revente tribune haute / admission générale : 240 SAR à 600 SAR

Tribune basse / vues le long de la ligne de touche : 600 SAR à 1 600 SAR+

Revente VIP & hospitalité premium : 1 800 SAR à 7 500 SAR+

Al Hazem vs Al Nassr FC en Saudi Pro League : tout ce que vous devez savoir

Forme de Al Hazem vs Al Nassr FC

Al Hazem a pris une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 3-1 contre Al Ahli en Saudi Pro League, et l'équipe s'est aussi inclinée 3-2 face à Al Ittihad plus tôt dans cette série. Les deux nuls, 0-0 contre Al-Faisaly et 1-1 face à Al Shabab, montrent une équipe capable de rester compacte, mais la colonne des buts encaissés raconte une histoire difficile. Sa seule victoire sur cette période est arrivée contre Al-Taawoun, 1-0.

Al Nassr a également remporté deux matches et en a perdu deux sur ses cinq derniers, avec un nul. Le résultat le plus dommageable a été une défaite 4-0 contre Al-Ain en AFC Champions League Elite, un score qui a exposé des vulnérabilités défensives au plus haut niveau. En championnat, un nul 1-1 contre Al Khaleej et une défaite 2-1 face à Al Ittihad l'ont laissé dans l'irrégularité, même si deux victoires consécutives contre Abha et Al-Taawoun, toutes deux sur le score de 2-1, montrent qu'il peut aller chercher des résultats quand c'est nécessaire.

Al Hazem vs Al Nassr FC : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est terminée par une victoire 4-0 d'Al Nassr lorsqu'il recevait Al Hazem en Saudi Pro League en février 2026. Sur les cinq derniers face-à-face, Al Nassr a dominé, remportant quatre de ces matches, dont une victoire 5-1 à l'extérieur en septembre 2023 et un succès 2-0 à Al Hazem en octobre 2025. La seule exception a été un remarquable nul 4-4 sur le terrain d'Al Nassr en février 2024, le seul match de cette série où Al Hazem a évité la défaite.