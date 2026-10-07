Comment obtenir des billets pour Al-Gharafa - Esteghlal : prix de l’AFC Champions League Elite, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L’AFC Champions League Elite propose une affiche continentale électrique avec le club qatari d’Al Gharafa SC qui reçoit le géant iranien Esteghlal FC. Les deux clubs possèdent un pedigree exceptionnel et des supporters fidèles, ce qui fait de ce match de phase de groupes un rendez-vous incontournable pour les passionnés de football asiatique dans toute la région.

GOAL vous livre toutes les informations essentielles sur les dates, les détails du lieu et les options de billetterie afin que vous puissiez réserver vos places et vivre le match en direct dès maintenant.

Quand a lieu le coup d’envoi d’Al-Gharafa vs Esteghlal en AFC Champions League Elite ?

Al-Gharafa vs Esteghlal débutera à 18 h 15 UTC le 24 septembre 2026, le lieu restant encore à confirmer pour cette rencontre d’AFC Champions League Elite.

AFC Champions League Elite - Journée 2 12 oct. 2026 - 14:15

Où acheter des billets pour Al Gharafa SC vs Esteghlal FC ?

Les billets officiels pour les matches à domicile d’Al Gharafa SC en AFC Champions League Elite sont mis en vente via les points de vente officiels principaux au Qatar ainsi que sur les plateformes officielles du club. Il est conseillé aux supporters de consulter d’abord les canaux officiels du club lorsque la vente grand public ouvrira.

Si les billets sont complètement épuisés chez le vendeur officiel principal, des plateformes de revente comme Ticombo sont la solution si les offres sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Al Gharafa SC vs Esteghlal FC ?

Les prix des billets pour les matches d’AFC Champions League Elite varient en fonction de la catégorie de siège dans le stade, de la qualité de la vue et de la demande générale pour la rencontre.

Sur les points de vente officiels principaux, les billets standard en admission générale commencent généralement autour de 30 SAR à 50 SAR pour les sections de placement général.

Si les contingents officiels principaux sont épuisés, la disponibilité du marché dictera les prix de revente. Sur des plateformes secondaires telles que Ticombo, les options de billets commencent à environ 80 SAR pour des places standard.

Pour obtenir les billets les moins chers, agissez vite dès l’ouverture de la vente générale ou consultez les offres disponibles sur les places de marché secondaires avant qu’il n’y ait plus d’options.

Al-Gharafa vs Esteghlal en AFC Champions League Elite : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al-Gharafa et d’Esteghlal

Al-Gharafa a enregistré une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre Al Hilal en AFC Champions League Elite, et le revers 4-1 face à Al-Sadd en Stars League constitue le résultat le plus lourd de cette série. Sur ces cinq rencontres, Al-Gharafa a marqué cinq buts et en a encaissé neuf, ce qui reflète une équipe en difficulté sur le plan défensif. Sa seule victoire est intervenue contre Al-Shahaniya sur le score de 2-1.

Esteghlal est resté invaincu lors de quatre de ses cinq derniers matches, avec deux victoires et trois nuls. Le résultat le plus marquant est une victoire 3-0 contre Al-Sadd en AFC Champions League Elite le 14 septembre, l’autre succès étant un court 1-0 face à Paykan en Persian Gulf Pro League. Trois de ses cinq matches se sont terminés sans but encaissé, signe d’une équipe disciplinée défensivement. Esteghlal a marqué cinq buts et n’en a concédé qu’un sur cette période.

Al-Gharafa vs Esteghlal : les précédentes confrontations

Esteghlal présente le meilleur bilan dans les confrontations récentes entre les deux clubs. Le duel le plus récent, disputé en septembre 2024 en AFC Champions League Elite, s’est terminé par une victoire 3-0 d’Esteghlal. Sur les trois confrontations directes répertoriées, Esteghlal s’est imposé à deux reprises et a concédé un nul, tandis qu’Al-Gharafa n’a pas encore remporté de victoire contre son adversaire iranien dans cette compétition.



