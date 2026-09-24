Al-Fayha affronte Al Ahli le lundi 19 octobre 2026 au Majmaah Sports City, à Al Majma'ah.

Lors de leur confrontation la plus récente, le 8 avril 2026, les deux équipes se sont quittées sur un match nul 1-1 au Majmaah Sports City Stadium, avec des buts d’Ivan Toney et de Jason. Sur leurs cinq dernières confrontations, Al-Ahli reste invaincu contre Al-Fayha, avec trois victoires et deux matches nuls.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Al-Fayha vs Al Ahli, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al-Fayha vs Al Ahli en Saudi Pro League ?

Al-Fayha vs Al Ahli débute au Majmaah Sports City, à Al Majma'ah, le lundi 19 octobre 2026.

Saudi Pro League - Journée 10 19 oct. 2026 - 11:05 Majmaah Sports City

Comment acheter des billets pour Al-Fayha vs Al Ahli en Saudi Pro League ?

Les billets pour le match de Saudi Pro League entre Al-Fayha et Al Ahli peuvent être achetés via les canaux officiels de billetterie primaire ainsi que sur des places de marché secondaires de billets.

1. Plateforme officielle de billetterie primaire (Webook)

Visitez la plateforme officielle : rendez-vous sur Webook ou accédez-y directement via le site de la Saudi Pro League, dans la section Matches / Fixtures & Tickets.

2. Places de marché secondaires et revente

Si les billets primaires sont épuisés sur les canaux officiels, des plateformes secondaires de billetterie comme GrintaHub proposent des billets en revente.

Combien coûtent les billets pour Al-Fayha vs Al Ahli en Saudi Pro League ?

Les prix officiels des billets pour le match Al-Fayha vs Al Ahli n’ont pas encore été précisés dans les détails d’entrée. Cependant, la tarification standard des billets de Saudi Pro League suit généralement les fourchettes suivantes :

Catégorie 3 / derrière le but (admission générale) : ~20 – 50 SAR

Catégories 2 & 1 (tribune latérale régulière / premium) : ~50 – 150 SAR

Packages VIP / hospitalité : ~500 – 1,500+ SAR

Sur des plateformes secondaires de billetterie comme GrintaHub, les prix des billets pour Al Nassr FC vs Neom SC affichent une majoration plus élevée selon la demande et l’emplacement des sièges :

Catégorie 3 / derrière le but (admission générale) : ~150 – 300 SAR

Catégories 2 & 1 (tribune latérale / premium) : ~300 – 650 SAR

Packages VIP / hospitalité : ~800 – 1,800+ SAR

Al-Fayha vs Al Ahli en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al-Fayha et Al Ahli

Al-Fayha a enregistré une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre Al Ittihad, après un match nul 2-2 contre Al Kholood. Son seul succès sur cette série est arrivé face à Abha, avec une victoire 3-2, l’équipe ayant également fait match nul 0-0 contre Al-Taawoun et perdu 3-0 face à Al Hilal. Sur ces cinq matches, Al-Fayha a marqué six buts et en a encaissé huit.

Les cinq derniers matches d’Al Ahli ont produit deux victoires et trois défaites. Le club a battu Al Riyadh 5-0 et Auckland FC 1-0 en Coupe intercontinentale de la FIFA, mais s’est incliné contre Al Qadsiah (3-2), Al Hilal (3-0) et Al Kholood (3-1). L’équipe a inscrit neuf buts sur cette période, mais en a aussi concédé neuf, avec une régularité défensive clairement préoccupante.

Al-Fayha vs Al Ahli : confrontations directes récentes

La rencontre la plus récente entre ces équipes s’est terminée sur un score de 1-1, disputée au Majmaah Sports City en avril 2026 en Saudi Pro League. Sur les cinq dernières confrontations directes, Al Ahli s’est imposé à trois reprises, avec un match nul et un match qui n’a pas encore produit de vainqueur pour Al-Fayha. Les victoires d’Al Ahli incluent un succès 5-0 en avril 2025 et un résultat de 2-0 en décembre 2025, le club de Djeddah ayant marqué neuf buts contre deux pour Al-Fayha sur l’ensemble de ces cinq rencontres.