Al-Fayha reçoit Al Fateh le vendredi 20 novembre 2026 au Majmaah Sports City, à Al Majma'ahh.

Les confrontations passées montrent qu’Al-Ahli a traditionnellement pris le dessus sur Al-Faisaly, même si les écarts sont souvent serrés. Lors de leurs dernières rencontres en championnat avant le passage d’Al-Faisaly dans une division inférieure, les deux équipes ont souvent disputé des matches disputés et riches en buts.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Al Ahli contre Al-Faisaly, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Saudi Pro League entre Al-Fayha et Al Fateh FC ?

Le match entre Al-Fayha et Al Fateh se déroule au Majmaah Sports City, à Al Majma'ah, le vendredi 20 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 14 20 nov. 2026 - 12:00 Majmaah Sports City

Comment acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al-Fayha et Al Fateh FC ?

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al-Fayha et Al Fateh FC :

1. Canaux officiels des clubs

Plateforme officielle du championnat : Vous pouvez acheter vos billets directement auprès des partenaires ou sur les plateformes de billetterie officiels de la Saudi Pro League, comme Webook, lorsque la vente ouvre pour les matches à domicile des clubs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places en catégorie générale sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Saudi Pro League entre Al-Fayha et Al Fateh FC ?

Le prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al-Fayha et Al Fateh FC varie selon que vous les achetez directement auprès des clubs ou sur des plateformes de revente.

1. Canaux officiels des clubs

Places à tarif réglementé ou économique : De 10 à 30 SAR, une partie des places du stade étant soumise aux plafonds tarifaires fixés par le championnat.

De 10 à 30 SAR, une partie des places du stade étant soumise aux plafonds tarifaires fixés par le championnat. Places en catégorie générale ou standard : De 35 à 100 SAR selon la tribune et la vue.

De 35 à 100 SAR selon la tribune et la vue. Places premium ou en tribune principale : De 100 à 250 SAR pour les emplacements centraux les mieux situés.

De 100 à 250 SAR pour les emplacements centraux les mieux situés. Formules VIP et hospitalité : De 500 à plus de 1 500 SAR pour accéder à des salons exclusifs et bénéficier de places de choix.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme Ticombo proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Revente de places en catégorie générale ou en tribune supérieure : De 150 à 300 SAR selon la demande et la disponibilité des billets.

De 150 à 300 SAR selon la demande et la disponibilité des billets. Revente de places en catégorie 1 ou en tribune latérale : De 350 à 750 SAR pour les places très recherchées en tribune inférieure ou offrant une vue centrale.

De 350 à 750 SAR pour les places très recherchées en tribune inférieure ou offrant une vue centrale. Revente de formules VIP et hospitalité : De 1 200 à plus de 3 000 SAR.

Al-Fayha contre Al Fateh FC en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Al-Fayha contre Al Fateh FC : forme récente

Al-Fayha n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League, avec un nul et quatre défaites sur cette période. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-0 contre Al Khaleej, et le club s’était également incliné 2-1 face à Al Ittihad plus tôt dans cette série. Deux de ses cinq matches se sont terminés sur un score de parité, dont un nul 1-1 contre Al Riyadh et un 0-0 face à Al Shabab. Sur ces cinq rencontres, Al-Fayha a marqué quatre buts et en a encaissé sept.

Sur ses cinq derniers matches, Al Fateh compte une victoire, un nul et trois défaites. Son succès 3-2 sur le terrain d’Al Hazem est son résultat le plus récent et lui a redonné de l’élan après une série comprenant une défaite 4-0 contre Al Ahli et un revers 4-2 face à Neom SC. Le club a fait match nul 0-0 contre Al-Taawoun lors du cinquième match de cette série, au cours de laquelle il a marqué sept buts et en a encaissé neuf.

Al-Fayha contre Al Fateh FC : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est conclue par une victoire 2-0 d’Al-Fayha à domicile en janvier 2026, en Saudi Pro League. Sur leurs cinq derniers duels, Al-Fayha s’est imposé deux fois, Al Fateh une fois, et deux matches se sont terminés sur un nul. Ces cinq rencontres ont produit 11 buts au total.