Comment obtenir des billets pour Al-Fayha - Al-Faisaly : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Al-Fayha affronte Al-Faisaly le samedi 31 octobre 2026 au Majmaah Sports City, à Al Majma'ah.

Les précédentes confrontations entre ces deux clubs ont souvent été très disputées, avec des nuls marquants et des duels serrés sur le terrain. Les deux équipes considèrent ce rendez-vous de milieu de saison comme une occasion essentielle de prendre trois points cruciaux et de remonter au classement de la Saudi Pro League.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Al-Fayha vs Al-Faisaly, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al-Fayha vs Al-Faisaly en Saudi Pro League ?

Al-Fayha vs Al-Faisaly débute au Majmaah Sports City, à Al Majma'ah, le samedi 31 octobre 2026.

Saudi Pro League - Journée 12 31 oct. 2026 - 10:55 Majmaah Sports City

Comment acheter des billets pour Al-Fayha vs Al-Faisaly en Saudi Pro League ?

Les billets pour les matches de Saudi Pro League, y compris les rencontres entre Al-Fayha et Al-Faisaly, peuvent généralement être obtenus par plusieurs canaux courants :

1. Plateformes officielles principales

Canaux officiels des clubs : Consultez les sites officiels ou les portails de billetterie d’Al-Fayha FC ou du club hôte pour acheter des billets directement à la source dès leur mise en vente.

Plateformes officielles : Les billets sont généralement mis en vente quelques semaines avant la rencontre. Vous pouvez consulter le site officiel de la Saudi Pro League dans la section des matches, ou regarder directement sur les plateformes WeBook, qui servent de partenaires officiels de billetterie.

2. Plateformes secondaires de revente de billets

Plateformes secondaires de billetterie : Si les options officielles des clubs sont totalement épuisées, des billets en admission générale peuvent souvent être trouvés sur des plateformes secondaires de billetterie telles que Ticombo . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les quotas principaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Al-Fayha vs Al-Faisaly en Saudi Pro League ?

Les prix des billets pour les matches de Saudi Pro League comme Al-Fayha contre Al-Faisaly varient selon que vous les achetez via les canaux officiels principaux ou via des places de marché secondaires de revente :

1. Plateformes officielles principales

Places réglementées et plafonnées : Selon le règlement de la ligue, 30 % de la capacité du stade est plafonnée à 30 SAR ou moins (avec un minimum de ligue de 10 SAR ).

Admission générale / places standard : Les prix vont généralement de 35 SAR à 100 SAR .

Premium / tribune principale : Les prix vont généralement de 100 SAR à 350 SAR selon la catégorie exacte.

VIP / offres hospitality : Les prix peuvent aller de 500 SAR à 1 500 SAR+ .

2. Plateformes secondaires de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés via les ventes principales des clubs, des plateformes secondaires de billetterie telles que GrintaHub proposent des billets en fonction de la demande du marché à partir de 200 SAR à 500 SAR+ , tandis que les places premium, les options hospitality ou les sections à forte demande peuvent grimper nettement plus haut.

Al-Fayha vs Al-Faisaly en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Al-Fayha vs Al-Faisaly

Al-Fayha aborde cette rencontre sur une série récente d’une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League, avec huit buts marqués et cinq encaissés sur cette période. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 0-0 contre Al Shabab, et le club avait aussi fait 0-0 contre Al-Taawoun plus tôt dans cette série. L’unique victoire est intervenue contre Abha, avec un succès 3-2 d’Al-Fayha, même si l’équipe a été battue 2-1 par Al Ittihad.

Al-Faisaly arrive dans une moins bonne dynamique, sans aucune victoire lors de ses cinq derniers matches de championnat, avec deux nuls et trois défaites. Son match le plus récent s’est terminé par une défaite 1-3 contre Al Ittihad, et le club a aussi subi une défaite 3-1 face à Al Qadsiah. Les deux nuls ont été enregistrés contre Al-Ettifaq et Al Hazem, tous deux conclus sur le score de 0-0, l’équipe n’ayant marqué que deux buts sur l’ensemble de ces cinq matches.

Al-Fayha vs Al-Faisaly : historique récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux clubs en Saudi Pro League s’est terminée sur un nul 0-0 au Majmaah Sports City en février 2022. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, Al-Faisaly en a remporté deux et Al-Fayha une, tandis que deux matches se sont terminés à égalité. Les deux équipes ont inscrit 12 buts au total sur ces cinq rencontres, le résultat le plus spectaculaire étant une victoire 4-3 d’Al-Faisaly sur le terrain d’Al-Fayha en avril 2019.