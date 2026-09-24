Al Fateh affronte Al Khaleej le dimanche 18 octobre 2026 au Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium, à Hofuf.

Lors de leurs 14 dernières confrontations, Al Fateh a enregistré 8 victoires contre 3 pour Al Khaleej, avec 3 matches nuls. Lors de leur plus récente rencontre de championnat, le 24 avril 2026, Al Fateh s'est imposé à domicile 1-0 au Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Al Fateh - Al Khaleej, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Al Fateh FC - Al Khaleej en Saudi Pro League ?

Al Fateh - Al Khaleej a lieu au Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium, à Hofuf, le dimanche 18 octobre 2026.

Saudi Pro League - Journée 10 18 oct. 2026 - 14:00 Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Comment acheter des billets pour Al Fateh FC - Al Khaleej en Saudi Pro League ?

Pour acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Fateh FC et Al Khaleej, vous pouvez les acheter en ligne via les plateformes officielles de billetterie de la Saudi Pro League ou via des plateformes de billetterie secondaire telles que Ticombo.

1. Plateformes officielles et autorisées en ligne

Al Fateh FC propose généralement des billets sur les portails officiels de billetterie de la Saudi Pro League ou via sa plateforme de billetterie dédiée.

2. Plateformes de billetterie secondaire

Si le match est à guichets fermés sur les canaux principaux, les supporters peuvent se tourner vers des plateformes de billetterie secondaire telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter des billets mis en vente par d'autres supporters, même si les prix peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse par rapport à leur valeur faciale en fonction de la demande globale pour cette rencontre.

Combien coûtent les billets pour Al Fateh FC - Al Khaleej en Saudi Pro League ?

Les prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Fateh FC et Al Khaleej dépendent de la catégorie de siège et de la plateforme d'achat :

1. Catégorie 1 (places standard) Les billets d'entrée standard pour les zones de sièges classiques coûtent généralement entre 30 SAR et 50 SAR. Ces billets couvrent les sections générales réservées aux supporters à domicile et à l'extérieur derrière les buts ou dans les angles du niveau supérieur.

2. Catégorie 2 (premium / tribune principale) Les billets de milieu de gamme situés le long du terrain avec une vue centrale vont généralement de 75 SAR à 150 SAR.

3. VIP et hospitalité Les places VIP et les offres hospitalité commencent généralement à partir de 300 SAR et peuvent monter jusqu'à 1 000 SAR ou plus, selon l'accès au salon et les services de restauration inclus.

4. Plateformes de billetterie secondaire Sur des plateformes de billetterie secondaire comme Ticombo, les prix vont généralement de 100 SAR à 450+ SAR selon la demande, l'emplacement du siège et la proximité du jour du match.

Al Fateh FC - Al Khaleej en Saudi Pro League : tout ce que vous devez savoir

La forme de Al Fateh FC et Al Khaleej

Al Fateh n'a remporté aucun de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League, avec trois nuls et deux défaites. Son match le plus récent s'est soldé par une défaite 1-2 contre Al Diriyah, après un nul 0-0 contre Al-Taawoun lors de la rencontre précédente. Sur ces cinq matches, Al Fateh a marqué trois buts et en a encaissé quatre, ce qui reflète une équipe en difficulté dans les deux surfaces.

Al Khaleej n'a pas non plus gagné lors de ses cinq dernières sorties en championnat, avec trois nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent a été un nul 0-0 contre Al Riyadh, tandis que sa plus lourde défaite sur la période a eu lieu contre Al Hilal, sur le score de 5-1. Il a inscrit cinq buts et en a encaissé six sur ces cinq matches.

Al Fateh FC - Al Khaleej : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 24 avril 2026, quand Al Fateh s'est imposé 1-0 à domicile en Saudi Pro League. Lors des cinq dernières confrontations directes, Al Fateh s'est imposé à trois reprises et Al Khaleej une fois, avec un match également remporté par Al Fateh à l'extérieur. Al Fateh a globalement eu l'ascendant dans cette affiche, notamment avec un net succès 5-1 sur la pelouse d'Al Khaleej en avril 2025.