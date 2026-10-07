Al Fateh affronte Al Riyadh le jeudi 5 novembre 2026 au Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium de Hofuf.

Leur confrontation de championnat la plus récente a eu lieu le 10 mai 2026, quand Al Riyadh s'est imposé de justesse 1-0 à domicile. Sur leurs cinq derniers face-à-face enregistrés toutes compétitions confondues, Al Fateh a l'avantage avec trois victoires contre deux pour Al Riyadh.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Al Fateh vs Al Riyadh, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d'envoi d'Al Fateh FC vs Al Riyadh en Saudi Pro League ?

Al Fateh vs Al Riyadh se déroule au Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium de Hofuf, le jeudi 5 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 13 5 nov. 2026 - 12:00 Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Comment acheter des billets Al Fateh FC vs Al Riyadh en Saudi Pro League ?

Pour acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Fateh FC et Al Riyadh, vous pouvez explorer plusieurs options de billetterie selon vos préférences :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du club : Vous pouvez consulter les sites officiels ou les portails de billetterie d'Al Fateh FC, l'équipe qui reçoit au Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, pour les mises en vente principales.

2. Plateformes secondaires de revente de billets

Plateformes secondaires de billetterie : Si les options officielles du club sont totalement épuisées, des billets en admission générale peuvent souvent être trouvés sur des plateformes secondaires de billetterie comme Ticombo . Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Saudi Pro League lorsque les allocations principales sont épuisées.

Combien coûtent les billets Al Fateh FC vs Al Riyadh en Saudi Pro League ?

Le prix des billets pour la rencontre de Saudi Pro League entre Al Fateh FC et Al Riyadh varie fortement selon que vous achetiez via les canaux officiels principaux du club ou via des plateformes secondaires de revente.

1. Canaux officiels des clubs

Catégorie 3 / Derrière le but : Comptez généralement entre 30 SAR et 50 SAR pour les sections en tribune supérieure ou en admission générale.

Catégorie 2 / Places standard : Coûtent généralement entre 50 SAR et 100 SAR pour des sièges standard sur les côtés.

Catégorie 1 / Tribune principale premium : Sont généralement proposés entre 100 SAR et 200 SAR pour les meilleures vues le long de la ligne de touche basse.

VIP & salon hospitalité : Les loges exécutives premium et espaces hospitalité vont de 500 SAR à 1 500+ SAR .

2. Plateformes secondaires de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés via les ventes principales du club, des plateformes secondaires de billetterie comme Ticombo proposent des billets en fonction de la demande du marché :

Admission générale / Places derrière les buts : À partir d'environ 65 SAR à 200 SAR .

Tribune latérale supérieure : Se situent généralement entre 200 SAR et 450 SAR .

Tribune latérale inférieure & places premium : Les places très recherchées en tribune inférieure ou les options premium peuvent aller de 500 SAR à 1 800+ SAR selon la demande globale pour le match.

Al Fateh FC vs Al Riyadh en Saudi Pro League : tout ce qu'il faut savoir

Forme d'Al Fateh FC et d'Al Riyadh

Al Fateh a pris un point sur 15 possibles lors de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League, avec trois matches nuls et deux défaites. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 4-2 contre Neom SC le 13 septembre, après un revers 1-2 contre Al Diriyah. Le club a fait 0-0 contre Al-Taawoun et Al Ittihad, et 1-1 contre Al-Faisaly. Sur ces cinq matches, il a marqué trois buts et en a encaissé sept.

Al Riyadh a enregistré deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres de Saudi Pro League. Son match le plus récent s'est terminé par une victoire 2-0 contre Al Kholood le 13 septembre. Le club a aussi fait 0-0 contre Al Khaleej et 3-3 contre Al Shabab, battu Neom SC 1-0, et subi une défaite 5-0 contre Al Ahli. Il a marqué six buts et en a encaissé neuf sur ces cinq matches.

Al Fateh FC vs Al Riyadh : bilan récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux équipes a eu lieu en Saudi Pro League le 10 mai 2026, quand Al Riyadh a gagné 1-0 à domicile. Avant cela, Al Fateh avait battu Al Riyadh 3-1 à domicile en janvier 2026 et s'était aussi imposé 2-0 en King Cup en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations enregistrées, Al Fateh s'est imposé à trois reprises et Al Riyadh à deux.