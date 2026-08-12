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Comment obtenir des billets pour Al Fateh FC - Al-Ettifaq : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al Fateh FC affronte Al-Ettifaq en Saudi Pro League. Voici comment obtenir vos billets

Al-Fateh reçoit Al-Ettifaq au Maydan Tamweel Al Oula, à Al-Ahsa, pour une affiche qui avait donné lieu à deux rencontres prolifiques et très disputées lorsque les deux équipes se sont affrontées la saison dernière. Al-Fateh a terminé à une modeste neuvième place sous les ordres de José Gomes en 2025/26, tandis qu’Al-Ettifaq a réalisé la meilleure campagne des deux, en se qualifiant pour la Ligue des champions des clubs du Golfe sous la direction de l’entraîneur saoudien Saad Al-Shehri.

GOAL vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir dès maintenant vos billets pour Al Fateh SC vs Al-Ettifaq FC, notamment l’heure du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs sites pour acheter en ligne.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Fateh FC vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League ?

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Saudi Pro League - Journée 2
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Comment acheter des billets pour Al Fateh FC vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al Fateh SC vs Al-Ettifaq FC avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de confirmer votre siège sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture de la vente générale.

Des billets officiels sont également généralement disponibles sur le site de la Saudi Pro League et via les canaux propres à chaque club, même s’ils ne sont habituellement mis en vente qu’une ou deux semaines avant le coup d’envoi. Compte tenu du caractère spectaculaire des récentes confrontations entre ces deux équipes, et de la réputation grandissante d’Al-Ettifaq après sa qualification continentale la saison dernière, réserver tôt via Ticombo est une solution judicieuse pour éviter de passer à côté de la place de votre choix.

Combien coûtent les billets pour Al Fateh FC vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette affiche ne fait pas exception.

  • Les billets en admission générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement entre 30 et 90 SAR via les canaux officiels.
  • Les catégories premium et en bord de terrain se situent généralement entre 250 et 600 SAR.
  • Les options VIP et hospitalité, y compris l’accès aux salons et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour la plupart des rencontres de Saudi Pro League, les prix peuvent évoluer à l’approche du match, donc réserver tôt via Ticombo est le meilleur moyen d’obtenir le prix disponible le plus bas et le plus large choix de places.

Al Fateh FC vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Al Fateh FC et d’Al-Ettifaq

ALF

ALF - Forme

ALR
D1-0
ANA
V2-0
ALK
N0-0
ALN
D3-0
ULA
D3-0
But marqué (encaissé)
2/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
0/5
ALI

ALI - Forme

ALK
V0-5
ITT
D1-3
NEO
N1-1
ALR
V4-2
ALJ
D1-0
But marqué (encaissé)
11/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Al Fateh FC vs Al-Ettifaq : historique récent des confrontations directes

Face à face

Al FathNulAl Ittifaq
3
0
2
Saudi Pro League
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
4
Al Fath badge
Al Fath
ALF
3
FDM
Saudi Pro League
Al Fath badge
Al Fath
ALF
2
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
FDM
Saudi Pro League
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
Al Fath badge
Al Fath
ALF
2
FDM
Saudi Pro League
Al Fath badge
Al Fath
ALF
1
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
2
FDM
Saudi Pro League
Al Fath badge
Al Fath
ALF
1
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
0
FDM
9Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Classement de Al Fateh FC et d’Al-Ettifaq

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
V
V
V
N
V
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
N
V
D
V
V
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
N
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
D
V
N
V
N
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
N
V
D
V
N
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
N
N
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
N
N
D
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
V
N
D
V
N
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
N
D
N
V
N
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
N
N
D
D
N
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
N
D
D
N
N
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
D
D
N
N
N
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
N
N
D
N
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
N
D
N
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
N
D
D
D
N
AFC Champions League
Relégation


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