Al-Faisaly accueille Al Khaleej le jeudi 26 novembre 2026 au Majmaah Sports City, à Al Majma'ah.

La dernière confrontation officielle entre Al-Faisaly et Al-Khaleej a eu lieu en Coupe du Roi en janvier 2019. Al-Khaleej s’était imposé 2-1 après prolongation. Al-Faisaly recevra au stade Majmaah Sports City et tentera de profiter de l’avantage du terrain pour prendre des points cruciaux.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Al-Faisaly contre Al Khaleej, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Saudi Pro League entre Al-Faisaly et Al Khaleej ?

Al-Faisaly affrontera Al Khaleej au Majmaah Sports City, à Al Majma'ah, le jeudi 26 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 15 26 nov. 2026 - 12:00 Majmaah Sports City

Comment acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al-Faisaly et Al Khaleej ?

Voici les différentes possibilités et les démarches à suivre pour acheter des billets pour le prochain match de Saudi Pro League entre Al-Faisaly et Al Khaleej :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Consultez les sites officiels ou les réseaux sociaux d’Al-Faisaly et d’Al Khaleej à l’approche du match. Les clubs y annoncent souvent les modalités de mise en vente et les liens directs permettant à leurs supporters, à domicile comme à l’extérieur, d’acheter des billets.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places en catégorie standard sur des plateformes de revente telles que Grintahub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Saudi Pro League entre Al-Faisaly et Al Khaleej ?

Voici les différentes fourchettes de prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Ittihad et Al Ahli :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard : Généralement de 10 à 30 SAR .

Généralement de . Places en catégorie intermédiaire et sur les côtés du terrain : Généralement de 40 à 80 SAR .

Généralement de . Places VIP et premium : Généralement de 100 à 250 SAR et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que Grintahub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente de places standard et en tribune haute : À partir de 50 à 170 SAR , selon les places.

À partir de , selon les places. Revente de places sur les côtés du terrain et dans les blocs centraux : De 200 à 500 SAR et plus .

De . Revente de formules VIP et d’hospitalité : De 1 000 à 1 500 SAR et plus.

Al-Faisaly contre Al Khaleej en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al-Faisaly et d’Al Khaleej

Al-Faisaly compte une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League, avec sept buts marqués et huit encaissés. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 3-1 contre Al Nassr. Le club s’était également incliné 3-1 face à Al Ittihad plus tôt dans cette série. Les matches nuls contre Al Shabab et Al-Ettifaq, ce dernier sur le score de 0-0, montrent que l’équipe peut arracher des résultats, mais son bilan défensif reste préoccupant.

Al Khaleej compte deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa rencontre la plus récente s’est achevée par une défaite 4-1 contre Al Ahli. Auparavant, le club s’était imposé 3-2 sur le terrain d’Al Fateh et avait battu Al-Fayha 2-0, montrant sa capacité à marquer à l’extérieur. Il avait fait match nul 1-1 contre Al-Ettifaq et Al Nassr lors de rencontres précédentes, prenant ainsi des points face à des adversaires solides.

Al-Faisaly contre Al Khaleej : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Coupe du Roi en janvier 2019, lorsque Al Khaleej a battu Al-Faisaly 2-1. Sur leurs cinq dernières confrontations recensées, Al-Faisaly a gagné deux fois, Al Khaleej deux fois, et un match s’est terminé sur un nul. Historiquement, les deux équipes sont donc à égalité.