Comment obtenir des billets pour Al-Faisaly - Al Diriyah : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Al-Faisaly affronte Al Diriyah le jeudi 5 novembre 2026 au Majmaah Sports City, à Al Majma'ah.

Al-Faisaly aborde cette rencontre en cherchant à améliorer sa forme récente en championnat, après avoir enchaîné deux matches nuls et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. À l’inverse, Al Diriyah reste sur une série relativement plus solide, avec deux victoires, deux nuls et une seule défaite sur ses cinq précédents matches.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Al-Faisaly vs Al Diriyah, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Al-Faisaly vs Al Diriyah en Saudi Pro League ?

Al-Faisaly vs Al Diriyah débute au Majmaah Sports City, à Al Majma'ah, le jeudi 5 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 13 5 nov. 2026 - 12:00 Majmaah Sports City

Comment acheter des billets pour Al-Faisaly vs Al Diriyah en Saudi Pro League ?

Pour obtenir des billets pour la rencontre de Saudi Pro League entre Al-Faisaly et Al Diriyah, vous pouvez explorer plusieurs options courantes :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Consultez les portails ou sites officiels de billetterie d'Al-Faisaly FC ou de la Saudi Pro League, où les billets primaires à leur valeur faciale sont généralement mis directement à disposition des supporters.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de billetterie secondaire : Si les options officielles des clubs sont complètement épuisées, des billets en admission générale peuvent souvent être trouvés sur des plateformes de billetterie secondaire comme Ticombo . Ces plateformes permettent aux fans d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Saudi Pro League lorsque les allocations primaires sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Al-Faisaly vs Al Diriyah en Saudi Pro League ?

Les prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al-Faisaly et Al Diriyah varient selon que vous achetez via les canaux officiels primaires des clubs ou via des plateformes secondaires de revente.

1. Canaux officiels des clubs

Admission générale / places standard : 10 SAR à 30 SAR (le règlement du championnat plafonne une partie de la capacité du stade à des catégories de base plus basses).

Places intermédiaires et latérales : 35 SAR à 100 SAR pour des positions optimales sur le côté ou au centre du terrain.

Hospitalité premium et VIP : 100 SAR à 350 SAR+ selon le secteur du stade et les prestations d’hospitalité incluses.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés via les ventes primaires des clubs, des plateformes de billetterie secondaire comme Ticombo proposent des billets selon la demande du marché :

Revente standard / tribune supérieure : 75 SAR à 200 SAR+ selon la demande du marché et la disponibilité sur la plateforme.

Revente de places latérales et premium : 200 SAR à 500 SAR+ pour des annonces secondaires classiques.

Revente à forte demande / hospitalité VIP :500 SAR à 1 800 SAR+ pour les achats tardifs ou les configurations de sièges rares lorsque les allocations primaires sont épuisées.

Al-Faisaly vs Al Diriyah en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al-Faisaly et Al Diriyah

Al-Faisaly n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League, avec deux nuls et trois défaites sur cette période. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-3 face à Al Ittihad, et l’équipe s’est également inclinée 3-1 contre Al Qadsiah plus tôt dans la série. Trois des cinq matches se sont terminés sans but, et l’équipe n’a inscrit que deux buts tout en en concédant cinq sur ces cinq rencontres.

Al Diriyah a pris deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres de Saudi Pro League. Son match le plus récent s’est terminé par un nul 0-0 contre Abha, tandis qu’un succès 1-2 à l’extérieur sur le terrain d'Al Fateh et une victoire 3-0 face à Al-Ettifaq ressortent de cette série. L’équipe a inscrit sept buts et en a concédé trois lors de ces cinq matches.

Al-Faisaly vs Al Diriyah : bilan des confrontations récentes

Aucune donnée de confrontation directe n’est disponible pour les précédentes rencontres entre Al-Faisaly et Al Diriyah. Cette section sera mise à jour si des archives historiques de matches deviennent disponibles.