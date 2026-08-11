Al-Ettifaq reçoit Al-Riyadh dans son stade de Dammam pour l’ouverture de la saison 2026/27 de Saudi Pro League des deux clubs, et les billets sont d’ores et déjà en vente pour les supporters qui souhaitent assister au match en direct. Al-Ettifaq aborde cette nouvelle saison après une solide campagne 2025/26, qui l’a vu décrocher une qualification continentale, tandis qu’Al-Riyadh se déplace à l’est avec l’espoir de prendre un bon départ dans ce qui s’annonce comme un exercice très disputé dans l’élite.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour acheter dès maintenant des billets pour Al-Ettifaq FC contre Al-Riyadh SC, y compris les détails du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleures plateformes pour acheter en ligne.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al-Ettifaq - Al Riyadh en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 1 14 août 2026 - 14:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al-Ettifaq - Al Riyadh en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique de réserver des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Ettifaq FC contre Al-Riyadh SC avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de réserver votre siège sans avoir à dépendre d’une adhésion officielle au club ou à attendre l’ouverture de la vente générale.

Des billets officiels sont aussi généralement disponibles sur le site de la Saudi Pro League et sur l’application WeBook, même s’ils ne sont habituellement mis en vente qu’une ou deux semaines avant le coup d’envoi et peuvent être limités pour les supporters ne disposant pas déjà d’une adhésion au club. S’agissant d’un match d’ouverture de saison, la demande devrait être soutenue des deux côtés, donc réserver à l’avance via Ticombo est une solution judicieuse pour éviter de passer à côté.

Combien coûtent les billets pour Al-Ettifaq - Al Riyadh en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette affiche ne fait pas exception.

Les billets d’entrée générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 à 90 SAR via les canaux officiels.

Les catégories premium et les places le long de la touche se situent généralement entre 250 et 600 SAR.

Les offres VIP et hospitalité, avec notamment accès aux salons et restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour la plupart des matches d’ouverture de saison, les prix peuvent augmenter à l’approche de la rencontre, donc réserver tôt via Ticombo est le meilleur moyen de profiter du tarif le plus bas disponible et du plus large choix de places.

Al-Ettifaq - Al Riyadh en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al-Ettifaq et Al Riyadh

Al-Ettifaq - Al Riyadh : historique récent des confrontations directes

Classement de Al-Ettifaq et Al Riyadh



