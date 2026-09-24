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Comment obtenir des billets pour Al-Ettifaq vs Al Ittihad : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Saudi Pro League

Al-Ettifaq affronte Al Ittihad en Saudi Pro League. Voici comment obtenir vos billets

Al-Ettifaq affronte Al Ittihad le dimanche 18 octobre 2026 au stade Prince Mohamed bin Fahd, à Dammam.

Lors de leur plus récente rencontre de championnat, le 14 mai 2026, Al-Ittihad s'est imposé 3-1 à l'extérieur au stade Prince Mohammed Bin Fahd. Houssem Aouar et Moussa Diaby ont porté l'attaque d'Al-Ittihad dans ce match pour assurer les trois points.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Al-Ettifaq vs Al Ittihad, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d'envoi de Al-Ettifaq vs Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Al-Ettifaq vs Al Ittihad débute le dimanche 18 octobre 2026 au stade Prince Mohamed bin Fahd, à Dammam.

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Saudi Pro League - Journée 10
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Comment acheter des billets pour Al-Ettifaq vs Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Pour acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al-Ettifaq et Al Ittihad, vous pouvez les acheter au guichet du stade ou en ligne via les plateformes officielles de billetterie de la Saudi Pro League ou des plateformes de revente telles que GrintaHub.

1. Plateformes en ligne officielles et autorisées

Le principal moyen d'obtenir des billets pour les matches de Saudi Pro League est le numérique, via la plateforme officielle du partenaire billetterie de la ligue. La Saudi Pro League travaille avec des distributeurs de billets numériques afin de garantir un accès abordable et accessible dans toutes les enceintes.

2. Plateformes secondaires de vente de billets

Lorsque les allocations primaires sont épuisées ou que certaines zones de placement sont recherchées, les plateformes secondaires de billetterie constituent une solution alternative. Des plateformes secondaires de billetterie telles que GrintaHub proposent des billets revendus par des supporters individuels et des vendeurs secondaires.

Combien coûtent les billets pour Al-Ettifaq vs Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Les prix des billets pour le match de Saudi Pro League entreAl-Ettifaq et Al Ittihad dépendent de la catégorie de places et de la plateforme d'achat :

1. Plateformes en ligne officielles et autorisées

Les billets officiels vendus en primaire se situent généralement dans une fourchette allant de 30 SAR pour les places en catégorie standard jusqu'à 500 SAR+ pour les options premium ou les places VIP avec hospitalité.

2. Plateformes secondaires de vente de billets

Les prix de revente sur des plateformes telles que GrintaHub varient en fonction de la demande, en commençant souvent autour de 100 SAR à 150 SAR pour les places standard et en augmentant fortement pour les meilleurs emplacements ou les zones complètes.

Al-Ettifaq vs Al Ittihad en Saudi Pro League : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Al-Ettifaq vs Al Ittihad

Al-Ettifaq a enregistré une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties en Saudi Pro League, avec trois buts marqués et sept encaissés. Son résultat le plus récent a été un match nul 0-0 à domicile contre Al-Faisaly, et sa seule victoire à l'extérieur sur cette série est venue contre Abha. Deux défaites consécutives, dont un revers 3-0 face à Al Diriyah, ont précédé cette victoire.

Al Ittihad est en grande forme, avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches de championnat, huit buts marqués et quatre encaissés. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-1 à domicile contre Al-Fayha, et l'équipe a également battu Al Nassr 2-1 dans un résultat notable plus tôt dans cette série. Ses seuls points perdus sont venus d'un match nul sans but contre Al Fateh.

ALI

ALI - Forme

ALN
D2-3
DIR
D0-3
ABH
V0-1
AFS
N0-0
ALQ
N3-3
But marqué (encaissé)
6/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ITT

ITT - Forme

ALF
N0-0
ALN
V2-1
ALF
V2-1
AFS
V1-3
ALS
N1-1
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Al-Ettifaq vs Al Ittihad : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 14 mai 2026, quand Al Ittihad s'est imposé 3-1 à l'extérieur contre Al-Ettifaq en Saudi Pro League. Sur les cinq derniers face-à-face, Al Ittihad présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour Al-Ettifaq, avec une autre victoire d'Al Ittihad également enregistrée. La seule victoire d'Al-Ettifaq sur cette série a été un succès 1-0 à l'extérieur sur le terrain d'Al Ittihad en janvier 2026.

Face à face

Al IttifaqNulAl Ittihad
2
0
3
Saudi Pro League
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
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Al Ittihad
ITT
3
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Saudi Pro League
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ITT
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Al Ittifaq
ALI
1
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Saudi Pro League
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Al Ittihad
ITT
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Al Ittifaq
ALI
2
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Saudi Pro League
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Al Ittifaq
ALI
0
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Al Ittihad
ITT
4
FDM
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
5
FDM
9Buts marqués10
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

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