Le choc de Saudi Pro League entre Al-Ettifaq et Al-Hilal promet un affrontement très rythmé à Dammam, où deux clubs emblématiques se retrouvent face à face au Prince Mohamed bin Fahd Stadium. Avec des talents internationaux de classe mondiale, cette affiche offre régulièrement une concurrence intense sur le terrain et une atmosphère incroyable dans les tribunes.

GOAL vous fournit tous les détails nécessaires sur la programmation du match, le prix des billets et la manière de réserver vos places en ligne dès maintenant.

À quelle date a lieu le coup d'envoi de Al-Ettifaq vs Al Hilal en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 13 5 nov. 2026 - 12:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al-Ettifaq vs Al Hilal en Saudi Pro League ?

Pour acheter des billets pour un match de Saudi Pro League comme Al-Taawoun contre Al-Ettifaq, les supporters utilisent généralement les options et canaux suivants :

1. Canaux officiels des clubs

Plateforme officielle de billetterie principale : La Saudi Pro League s'associe à des portails de billetterie officiels autorisés afin de distribuer les billets principaux des matches directement par l'intermédiaire des clubs hôtes.

Guichet du club / portail du stade : Vous pouvez consulter les sites officiels ou les canaux de billetterie du club hôte (Al-Taawoun pour les matches à domicile au King Abdullah Sport City de Buraidah) pour connaître directement les annonces de mise en vente et le calendrier de disponibilité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de billetterie secondaire : Si les options officielles du club sont totalement épuisées, des billets en admission générale peuvent souvent être trouvés sur des plateformes de billetterie secondaire comme GrintaHub . Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les quotas principaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Al-Ettifaq vs Al Hilal en Saudi Pro League ?

Pour acheter des billets pour une rencontre de Saudi Pro League entre Al-Taawoun et Al-Ettifaq, vous pouvez utiliser les canaux officiels principaux ou des plateformes de revente de billets de confiance.

1. Canaux officiels des clubs

VIP & hospitalité premium : 250 SAR – 500 SAR+

Catégorie 1 / tribune principale basse : 100 SAR – 150 SAR

Catégorie 2 / angles et lignes de touche supérieures : 60 SAR – 90 SAR

Catégorie 3 / derrière le but : 30 SAR – 50 SAR

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés via les ventes principales des clubs, des plateformes de billetterie secondaire comme GrintaHub proposent des billets en fonction de la demande du marché :

VIP & hospitalité premium : 500 SAR – 1 500 SAR+

Catégorie 1 / tribune principale basse : 250 SAR – 450 SAR

Catégorie 2 / angles et sections de tribune : 90 SAR – 200 SAR

Catégorie 3 / derrière le but : 30 SAR – 80 SAR

Al-Ettifaq vs Al Hilal en Saudi Pro League : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Al-Ettifaq et Al Hilal

Al-Ettifaq aborde ce match sur une série modeste d'une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties en Saudi Pro League. Son résultat le plus récent est un nul 3-3 contre Al Qadsiah le 11 septembre, après un précédent 0-0 face à Al-Faisaly. Une victoire 1-0 sur le terrain d'Abha représente son seul succès sur cette période, tandis que les défaites contre Al Diriyah et Al Nassr, cette dernière sur le score de 3-2, soulignent l'irrégularité que Papas cherche à corriger. Sur ces cinq matches, Al-Ettifaq a marqué quatre buts et en a encaissé neuf.

Al Hilal s'est montré nettement plus convaincant, avec quatre victoires en cinq matches toutes compétitions confondues, sa seule défaite étant un revers 2-0 sur le terrain de Neom SC le 7 septembre. Le club a réagi avec une victoire 2-0 contre Al Shabab puis un succès autoritaire 6-0 face à Al-Taawoun en championnat, avant de battre Al-Gharafa 2-1 en AFC Champions League Elite le 15 septembre. L'équipe d'Inzaghi a inscrit 11 buts et en a concédé quatre sur cette série de cinq matches, avec trois clean sheets qui soulignent sa solidité défensive.







