Al-Ettifaq reçoit Al Hazem le jeudi 26 novembre 2026 au stade Prince Mohamed bin Fahd, à Dammam.

Leur dernière confrontation, en février 2026, s’est soldée par une victoire 3-1 d’Al-Hazem, preuve qu’Al-Hazem est tout à fait capable de créer la surprise. Avant cette défaite, les deux équipes avaient fait match nul 2-2 lors de la précédente réception d’Al-Hazem par Al-Ettifaq, en octobre 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Al-Ettifaq contre Al Hazem, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Saudi Pro League entre Al-Ettifaq et Al Hazem ?

Le coup d’envoi d’Al-Ettifaq contre Al Hazem sera donné au stade Prince Mohamed bin Fahd, à Dammam, le jeudi 26 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 15 26 nov. 2026 - 12:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al-Ettifaq et Al Hazem ?

D’après les informations de billetterie concernant cette rencontre, voici les options disponibles pour acheter des billets pour Al-Ettifaq contre Al Hazem :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Les billets peuvent généralement être obtenus directement sur la plateforme de billetterie officielle d’Al-Ettifaq ou par les canaux du club pour ses matches à domicile au stade Prince Mohammed Bin Fahd.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places en catégorie générale sur des plateformes de revente telles que Grintahub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Saudi Pro League lorsque les contingents mis en vente initialement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Saudi Pro League entre Al-Ettifaq et Al Hazem ?

Voici les différentes gammes de prix des billets pour la rencontre de Saudi Pro League entre Al-Ettifaq et Al Hazem :

1. Canaux officiels du club

Places les moins chères : de 10 à 30 SAR

de 10 à 30 SAR Places standard en catégorie générale : de 50 à 125 SAR

de 50 à 125 SAR Places premium de catégorie 1 / en bord de terrain : de 250 à 700 SAR

de 250 à 700 SAR Offres VIP et salons avec services d’accueil : de 1 500 à plus de 2 500 SAR

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels proposés par le club sont épuisés, des plateformes de revente telles que Grintahub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places standard : de 220 à 560 SAR

de 220 à 560 SAR Places bien situées au niveau de la ligne médiane / en bord de terrain : de 560 à plus de 1 200 SAR

de 560 à plus de 1 200 SAR Places VIP : plus de 1 800 SAR

Al-Ettifaq contre Al Hazem en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al-Ettifaq et d’Al Hazem

Al-Ettifaq compte deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches de Saudi Pro League. Son dernier résultat est une victoire 3-0 sur le terrain d’Al Kholood. L’équipe a également battu Neom SC 1-0 au cours de cette série. La seule ombre au tableau est une défaite 4-1 à domicile contre Al Ittihad. Sur ces cinq rencontres, Ettifaq a marqué huit buts et en a encaissé neuf, le bilan d’une équipe capable de marquer, mais pas toujours solide défensivement.

Al Hazem n’a obtenu qu’un nul et subi quatre défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est terminée sur un score de 2-2 contre Al-Fayha. Auparavant, l’équipe avait perdu 1-0 contre Al Hilal. Elle s’est également inclinée 3-1 face à Al Ahli et 3-2 contre Al Fateh. L’équipe de Kadri a marqué sept buts et en a encaissé dix au cours de cette série, et n’a remporté aucun de ses quatre derniers matches.

Al-Ettifaq contre Al Hazem : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à février 2026, quand Al Hazem avait battu Al-Ettifaq 3-1 à domicile en Saudi Pro League. Auparavant, les deux clubs avaient fait match nul 2-2 lors de la réception d’Al Hazem par Ettifaq en octobre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Al-Ettifaq présente le meilleur bilan global, avec notamment des victoires 5-2 et 2-0, même si les résultats ont été variés et que chaque équipe s’est imposée.