Comment obtenir des billets pour Al-Ettifaq - Al Riyadh : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Al-Ettifaq reçoit Al-Riyadh sur sa pelouse à Dammam pour l’ouverture de la saison 2026/27 de Saudi Pro League pour les deux clubs, et les billets sont déjà en vente pour les fans qui veulent assister au match en direct. Al-Ettifaq aborde cette nouvelle saison après un solide exercice 2025/26, qui lui a permis de se qualifier pour une compétition continentale, tandis qu’Al-Riyadh se déplace vers l’est en espérant prendre rapidement de l’élan dans ce qui s’annonce comme une campagne de première division très disputée.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour acheter dès maintenant des billets pour Al-Ettifaq FC vs Al-Riyadh SC, notamment l’heure du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs endroits où les acheter en ligne.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al-Ettifaq vs Al Riyadh en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 1 14 août 2026 - 14:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al-Ettifaq vs Al Riyadh en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Ettifaq FC vs Al-Riyadh SC avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de réserver votre siège sans avoir à dépendre d’une adhésion officielle au club ni à attendre l’ouverture de la vente générale.

Des billets officiels sont aussi généralement disponibles sur le site de la Saudi Pro League et sur l’application WeBook, même s’ils ne sont habituellement mis en vente qu’une à deux semaines avant le coup d’envoi et peuvent être limités pour les fans qui ne disposent pas déjà d’une adhésion au club. S’agissant d’un match d’ouverture de saison, la demande devrait être soutenue des deux côtés, donc réserver à l’avance via Ticombo est une solution judicieuse pour éviter de passer à côté.

Combien coûtent les billets pour Al-Ettifaq vs Al Riyadh en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et cette affiche ne fait pas exception.

Les billets d’admission générale pour les matches standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 à 90 SAR via les canaux officiels.

Les catégories premium et les places en bord de terrain se situent généralement entre 250 et 600 SAR.

Les options VIP et hospitalité, y compris l’accès au salon et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour la plupart des ouvertures de saison, les prix peuvent augmenter à mesure que le match approche, donc réserver tôt via Ticombo est la meilleure façon d’obtenir le prix disponible le plus bas et le plus large choix de places.

Al-Ettifaq vs Al Riyadh en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al-Ettifaq et Al Riyadh

Al-Ettifaq vs Al Riyadh : bilan récent des confrontations directes

Classement de Al-Ettifaq et Al Riyadh



