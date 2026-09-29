Comment obtenir des billets pour Al Diriyah - Neom SC : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Al Diriyah affronte Neom SC le vendredi 30 octobre 2026 à Al-Awwal Park, à Riyad.

Al Diriyah aborde ce match en quête de régularité après avoir enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq précédents matches de championnat. NEOM SC arrive avec une dynamique récente plus solide, après avoir décroché trois victoires lors de ses cinq dernières sorties, dont un impressionnant succès 2-0 à l’extérieur contre Al Hilal.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Al Diriyah vs Neom SC, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Al Diriyah vs Neom SC en Saudi Pro League ?

Al Diriyah vs Neom SC se joue à Al-Awwal Park, à Riyad, le vendredi 30 octobre 2026.

Saudi Pro League - Journée 12 30 oct. 2026 - 10:50 Al-Awwal Park

Comment acheter des billets pour Al Diriyah vs Neom SC en Saudi Pro League ?

1. Plateformes officielles principales

Plateformes officielles : Les billets sont généralement mis en vente quelques semaines avant la rencontre. Vous pouvez consulter le site officiel de la Saudi Pro League dans la section consacrée au match, ou vous rendre directement sur les plateformes Kingdom Arena et WeBook, qui sont des partenaires officiels de billetterie.

2. Plateformes secondaires de billetterie

Plateformes secondaires de billetterie : Si les options officielles du club sont totalement épuisées, des billets en admission générale peuvent souvent être trouvés sur des plateformes secondaires de billetterie comme Ticombo . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les contingents principaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Al Diriyah vs Neom SC en Saudi Pro League ?

Pour des rencontres de Saudi Pro League comme Al Diriyah contre Neom SC, les prix des billets se répartissent généralement en plusieurs catégories selon la zone de placement et l’endroit où vous les achetez :

1. Plateformes officielles principales

Standard / Admission générale : Les billets officiels principaux pour les catégories de places standard vont généralement de 30 SAR à 100 SAR , ce qui les rend accessibles aux supporters habituels les jours de match.

Places premium et en bord de terrain : Les sections offrant une meilleure vue le long des lignes de touche coûtent généralement entre 250 SAR et 600 SAR .

VIP et hospitalité : Les offres haut de gamme avec accès au salon et restauration peuvent commencer autour de 1 200 SAR ou plus.

2. Plateformes secondaires de billetterie

Si les billets officiels sont épuisés via les ventes principales du club, des plateformes secondaires de billetterie comme Ticombo proposent des billets en fonction de la demande du marché à partir de 195 SAR jusqu’à 1 940 SAR+ , tandis que les places premium, les offres hospitality ou les sections les plus demandées peuvent grimper beaucoup plus haut.

Al Diriyah vs Neom SC en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Al Diriyah et de Neom SC

Al Diriyah aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League. Sa sortie la plus récente s’est terminée par un nul 0-0 contre Abha, tandis que son meilleur résultat sur cette série a été une victoire 3-0 à l’extérieur face à Al-Ettifaq. Sur ces cinq matches, l’équipe a marqué cinq buts et en a encaissé quatre, un rendement qui reflète une formation capable de produire offensivement mais sujette à l’irrégularité.

La forme récente de Neom SC raconte une histoire plus positive. L’équipe de Galtier a remporté trois de ses cinq derniers matches de championnat et en a perdu deux, en marquant dix buts au passage. Elle a battu Al Fateh FC 4-2 lors de sa sortie la plus récente et a enchaîné, après une défaite contre Al Riyadh, deux victoires de suite face à Al Hilal et Al Khaleej. Cette série de résultats, dont un succès 2-0 sur le terrain d’Al Hilal, indique qu’une vraie dynamique est en train de se construire.

Al Diriyah vs Neom SC : historique des confrontations récentes

Aucune donnée sur les confrontations directes n’est disponible concernant de précédentes rencontres entre Al Diriyah et Neom SC. Cette section sera mise à jour si des informations historiques sur cette affiche deviennent disponibles.