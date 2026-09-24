Comment obtenir des billets pour Al Diriyah - Al Riyadh : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Al Diriyah affronte Al Riyadh le dimanche 18 octobre 2026 au Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium de Riyad.

À l’approche de ses prochaines échéances, le Diriyah Club affiche une bonne forme avec de récents succès sur la scène nationale, dont une victoire 2-1 à l’extérieur contre Al Fateh SC et un succès 3-0 contre Al-Ettifaq. De son côté, Al-Riyadh SC a connu un début de campagne plus compliqué, avec une seule victoire lors de ses cinq dernières sorties en championnat, tout en concédant de lourdes défaites face à des adversaires du plus haut niveau.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Al Diriyah vs Al Riyadh, y compris où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Diriyah vs Al Riyadh en Saudi Pro League ?

Al Diriyah vs Al Riyadh débute au Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium de Riyad, le dimanche 18 octobre 2026.

Saudi Pro League - Journée 10 20 oct. 2026 - 11:00 Al-Awwal Park

Comment acheter des billets pour Al Diriyah vs Al Riyadh en Saudi Pro League ?

Pour acheter des billets pour le match Al Diriyah vs Al Riyadh, vous pouvez suivre ces principales options d’achat :

1. Plateformes en ligne officielles et autorisées

Le principal moyen d’obtenir des billets pour les matches de Saudi Pro League est de passer par voie numérique via la plateforme du partenaire officiel de billetterie du championnat. La Saudi Pro League travaille avec des distributeurs de billets numériques pour garantir un accès abordable et accessible dans toutes les enceintes.

2. Plateformes secondaires de revente de billets

Lorsque les allocations principales sont épuisées ou que des catégories de places spécifiques sont recherchées, les plateformes secondaires de billetterie constituent une alternative. Des plateformes secondaires de billetterie telles que Ticombo proposent des billets revendus par des supporters et des vendeurs secondaires.

Combien coûtent les billets pour Al Diriyah vs Al Riyadh en Saudi Pro League ?

Le prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Diriyah et Al Riyadh dépend de la catégorie de place et de la plateforme d’achat :

1. Plateformes officielles

Admission générale (places standard) : 10 SAR – 30 SAR

Billets d’entrée de gamme dans les zones derrière les buts, en tribune supérieure ou dans les sections standard réservées aux supporters.

Tribunes intermédiaires et places latérales : 30 SAR – 80 SAR

Places latérales offrant une vue centrale sur le terrain.

Offres premium et hospitalité VIP : 100 SAR – 250+ SAR

Hospitalité dédiée, sièges rembourrés ou accès au salon VIP.



2. Plateformes secondaires de revente de billets

Les prix sur les plateformes secondaires de billetterie telles que Ticombo varient en fonction de la disponibilité, de la demande et de l’emplacement des places à l’approche du jour du match.

Places standard : Environ 150 SAR – 400 SAR selon la demande et la marge appliquée par le vendeur.

Tribunes latérales / premium :400 SAR – 1 800+ SAR pour les achats tardifs ou les contingents très demandés lorsque les ventes principales sont épuisées.

Al Diriyah vs Al Riyadh en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Al Diriyah et Al Riyadh

Al Diriyah a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League, avec sept buts marqués et quatre encaissés. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 à l’extérieur sur le terrain d’Al Fateh, et le club a également décroché un succès 3-0 sur la pelouse d’Al-Ettifaq durant cette série. L’unique défaite est intervenue contre Al Qadsiah, vainqueur 2-0.

Al Riyadh n’a obtenu qu’une seule victoire lors de ses cinq dernières sorties en championnat, avec deux nuls et deux défaites, tout en concédant 12 buts. Sa plus lourde défaite a été un revers 5-0 contre Al Ahli, et le club s’est aussi incliné 4-0 face à Al Nassr. Une victoire 1-0 contre Neom SC représente son seul résultat positif sur cette période, avec deux nuls consécutifs de part et d’autre offrant un encouragement limité.

Al Diriyah vs Al Riyadh : historique récent des confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes récentes entre Al Diriyah et Al Riyadh n’est actuellement disponible. Cette section sera mise à jour lorsque les données historiques des rencontres seront confirmées.