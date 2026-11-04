Al Diriyah reçoit Al-Fayha le jeudi 26 novembre 2026 à l’Al-Awwal Park, à Riyad.

Al-Fayha aborde cette rencontre avec une expérience plus solide de l’élite, après avoir consolidé sa place en Saudi Pro League ces dernières années. Al Diriyah ayant passé la majeure partie de son histoire hors de la première division, les confrontations officielles entre les deux clubs sont exceptionnellement rares.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Al Diriyah contre Al-Fayha, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Saudi Pro League entre Al Diriyah et Al-Fayha ?

Le match entre Al Diriyah et Al-Fayha se jouera le jeudi 26 novembre 2026 à l’Al-Awwal Park, à Riyad.

Saudi Pro League - Journée 15 26 nov. 2026 - 12:00 Al-Awwal Park

Comment acheter des billets pour Al Diriyah contre Al-Fayha en Saudi Pro League ?

D’après les informations de billetterie disponibles pour cette rencontre, voici les options pour acheter des billets pour Al Diriyah contre Al-Fayha :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Consultez les sites officiels ou les plateformes de billetterie d’Al Diriyah et d’Al-Fayha. Les clubs mettent généralement en vente les billets pour leurs matches à domicile directement auprès de leurs partenaires de billetterie officiels ou sur leurs propres plateformes.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés par les clubs sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places en vente libre sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Al Diriyah contre Al-Fayha en Saudi Pro League ?

Voici les différentes fourchettes de prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Diriyah et Al-Fayha :

1. Canaux officiels des clubs

Places en vente libre / places standard : 10 à 30 SAR.

10 à 30 SAR. Places de catégorie intermédiaire & en tribune latérale : 30 à 80 SAR.

30 à 80 SAR. Prestations premium & VIP : 100 à plus de 250 SAR.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme Ticombo proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places standard / catégorie 3 : 150 à 400 SAR.

150 à 400 SAR. Places en tribune latérale / premium : 400 à plus de 1 800 SAR.

Al Diriyah contre Al-Fayha en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Diriyah et d’Al-Fayha

Al Diriyah aborde cette rencontre sur un bilan récent mitigé, avec deux défaites, deux matches nuls et une victoire lors de ses cinq dernières sorties en Saudi Pro League. Son dernier match s’est soldé par une défaite 2-0 contre Al Ittihad, et le club s’est également incliné 3-0 face à Al Nassr au cours de cette période. Son unique victoire, 1-0 contre Al Riyadh, reste le point positif de cette série, complétée par des matches nuls contre Al-Taawoun et Abha. Al Diriyah montre ainsi qu’il peut prendre des points, mais peine à le faire régulièrement.

La forme d’Al-Fayha témoigne d’une irrégularité similaire. Lors de ses cinq derniers matches, le club a enregistré un match nul, deux défaites et deux autres matches nuls, sans aucune victoire sur cette période. Son résultat le plus récent est un nul 2-2 contre Al Hazem, tandis que sa défaite en championnat face à Al Ahli s’est achevée sur le score de 3-2. Al-Fayha a marqué lors de quatre de ses cinq derniers matches, mais a également encaissé des buts dans quatre d’entre eux, signe d’une fragilité défensive à laquelle Carille devra remédier.

Al Diriyah contre Al-Fayha : les confrontations récentes

Les données concernant les cinq dernières confrontations entre Al Diriyah et Al-Fayha ne sont pas disponibles pour le moment. Il n’est donc pas possible de présenter le bilan historique de cette affiche.