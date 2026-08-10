La Saudi Pro League poursuit sa croissance spectaculaire alors que le nouveau promu Diriyah Club se prépare à recevoir le poids lourd Al-Ahli Saudi FC dans une affiche palpitante de l’élite. Soutenus par la Diriyah Company et le Public Investment Fund, les ambitieux hôtes veulent affirmer leur statut face à une opposition de premier plan, tandis qu’Al-Ahli, riche en stars, bénéficie d’une immense base de supporters à travers le Royaume.

Si vous voulez assister en direct à ce spectacle de jour de match à Riyad, GOAL a réuni toutes les informations essentielles sur la billetterie.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi d’Al Diriyah vs Al Ahli en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 1 13 août 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al Diriyah vs Al Ahli en Saudi Pro League ?

Obtenir des billets valides pour des affiches de premier plan en Saudi Pro League peut être compétitif, surtout lorsque des cadors établis comme Al-Ahli se déplacent dans la capitale.

Les ventes principales de billets sont gérées via les portails officiels des clubs et les plateformes de billetterie de la Saudi Pro League. Cependant, les billets de vente générale standard se vendent souvent très rapidement une fois mis à la disposition du public.

Pour les supporters qui passent à côté lors des premières mises en vente, des plateformes secondaires de billetterie de confiance offrent une solution fluide. Des plateformes comme Ticombo permettent aux fans d’acheter et de vendre en toute sécurité des billets de match vérifiés. Ticombo propose des prix transparents et une protection des acheteurs, garantissant que vos billets d’entrée sont authentiques et livrés à temps.

Combien coûtent les billets pour Al Diriyah vs Al Ahli en Saudi Pro League ?

Le prix des billets pour les matches de Saudi Pro League dépend de l’emplacement des sièges, de la vue sur la pelouse et de la demande globale.

Résumé des prix en riyals saoudiens (SAR) :

Catégorie 3 / tribune derrière le but standard : de 150 SAR à 250 SAR

Catégorie 2 / tribune latérale supérieure : de 250 SAR à 450 SAR

Catégorie 1 / tribune principale inférieure : de 450 SAR à 650 SAR

VIP / packs hospitalité : de 850 SAR à 1 500 SAR+

Acheter tôt vous garantit d’obtenir les billets les moins chers disponibles avant qu’une forte demande ne fasse grimper les prix du marché à l’approche du match.

Al Diriyah vs Al Ahli en Saudi Pro League : tout ce que vous devez savoir

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Classement : Al Diriyah vs Al Ahli



