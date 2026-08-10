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Comment obtenir des billets pour Al Diriyah - Al Ahli : prix en Saudi Pro League, infos sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al Diriyah affronte Al Ahli en Saudi Pro League. Voici comment réserver vos billets

La Saudi Pro League poursuit sa croissance spectaculaire alors que le nouveau promu Diriyah Club se prépare à recevoir le poids lourd Al-Ahli Saudi FC dans une affiche palpitante de l’élite. Soutenus par la Diriyah Company et le Public Investment Fund, les ambitieux hôtes veulent affirmer leur statut face à une opposition de premier plan, tandis qu’Al-Ahli, riche en stars, bénéficie d’une immense base de supporters à travers le Royaume.

Si vous voulez assister en direct à ce spectacle de jour de match à Riyad, GOAL a réuni toutes les informations essentielles sur la billetterie.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi d’Al Diriyah vs Al Ahli en Saudi Pro League ?

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Saudi Pro League - Journée 1
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al Diriyah vs Al Ahli en Saudi Pro League ?

Obtenir des billets valides pour des affiches de premier plan en Saudi Pro League peut être compétitif, surtout lorsque des cadors établis comme Al-Ahli se déplacent dans la capitale.

Les ventes principales de billets sont gérées via les portails officiels des clubs et les plateformes de billetterie de la Saudi Pro League. Cependant, les billets de vente générale standard se vendent souvent très rapidement une fois mis à la disposition du public.

Pour les supporters qui passent à côté lors des premières mises en vente, des plateformes secondaires de billetterie de confiance offrent une solution fluide. Des plateformes comme Ticombo permettent aux fans d’acheter et de vendre en toute sécurité des billets de match vérifiés. Ticombo propose des prix transparents et une protection des acheteurs, garantissant que vos billets d’entrée sont authentiques et livrés à temps.

Combien coûtent les billets pour Al Diriyah vs Al Ahli en Saudi Pro League ?

Le prix des billets pour les matches de Saudi Pro League dépend de l’emplacement des sièges, de la vue sur la pelouse et de la demande globale.

Résumé des prix en riyals saoudiens (SAR) :

  • Catégorie 3 / tribune derrière le but standard : de 150 SAR à 250 SAR
  • Catégorie 2 / tribune latérale supérieure : de 250 SAR à 450 SAR
  • Catégorie 1 / tribune principale inférieure : de 450 SAR à 650 SAR
  • VIP / packs hospitalité : de 850 SAR à 1 500 SAR+

Acheter tôt vous garantit d’obtenir les billets les moins chers disponibles avant qu’une forte demande ne fasse grimper les prix du marché à l’approche du match.

Al Diriyah vs Al Ahli en Saudi Pro League : tout ce que vous devez savoir

La forme d’Al Diriyah et d’Al Ahli

AHL

AHL - Forme

ALK
V3-0
ALK
V1-4
RA
N2-2
VSC
D1-3
FUL
N1-1
But marqué (encaissé)
11/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Al Diriyah vs Al Ahli : historique récent des confrontations directes

Classement : Al Diriyah vs Al Ahli

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
V
V
V
N
V
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
N
V
D
V
V
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
N
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
D
V
N
V
N
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
N
V
D
V
N
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
N
N
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
N
N
D
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
V
N
D
V
N
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
N
D
N
V
N
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
N
N
D
D
N
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
N
D
D
N
N
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
D
D
N
N
N
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
N
N
D
N
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
N
D
N
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
N
D
D
D
N
AFC Champions League
Relégation


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