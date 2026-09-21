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Comment obtenir des billets pour Al Diriyah - Al Ahli : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al Diriyah affronte Al Ahli en Saudi Pro League. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

La Saudi Pro League poursuit sa croissance spectaculaire alors que le Diriyah Club, tout juste promu, se prépare à recevoir le puissant Al-Ahli Saudi FC dans une affiche de haut niveau palpitante. Soutenus par la Diriyah Company et le Public Investment Fund, les ambitieux hôtes veulent affirmer leur statut face à une opposition d’élite, tandis qu’Al-Ahli, riche en vedettes, peut compter sur une immense base de supporters à travers le Royaume.

Si vous voulez assister en direct à ce spectacle de jour de match à Riyad, GOAL a réuni toutes les informations essentielles sur la billetterie.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Al Diriyah - Al Ahli en Saudi Pro League ?

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Saudi Pro League - Journée 1
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al Diriyah - Al Ahli en Saudi Pro League ?

Obtenir des billets valides pour des affiches très attendues de Saudi Pro League peut s’avérer compétitif, surtout lorsque des géants établis comme Al-Ahli se déplacent dans la capitale.

La vente principale des billets est assurée via les portails officiels des clubs et les plateformes de billetterie de la Saudi Pro League. Cependant, les billets de mise en vente générale standard partent souvent très vite une fois mis à disposition du public.

Pour les supporters qui manquent les premières mises en vente, des plateformes secondaires de billetterie de confiance offrent une solution simple. Des plateformes comme Ticombo permettent aux fans d’acheter et de vendre en toute sécurité des billets de match vérifiés. Ticombo propose des prix transparents et une protection des acheteurs, garantissant que vos billets d’entrée sont authentiques et livrés à temps.

Combien coûtent les billets pour Al Diriyah - Al Ahli en Saudi Pro League ?

Le prix des billets pour les matches de Saudi Pro League dépend de l’emplacement des sièges, de la vue sur le terrain et de la demande globale.

Résumé des tarifs en riyals saoudiens (SAR) :

  • Catégorie 3 / tribune derrière le but standard : 150 SAR à 250 SAR
  • Catégorie 2 / tribune latérale supérieure : 250 SAR à 450 SAR
  • Catégorie 1 / tribune principale inférieure : 450 SAR à 650 SAR
  • VIP / packages hospitalité : 850 SAR à 1 500 SAR+

Acheter tôt vous garantit d’obtenir les billets les moins chers disponibles avant qu’une forte demande ne fasse grimper les prix du marché à l’approche du match.

Al Diriyah - Al Ahli en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al Diriyah et Al Ahli

AHL

AHL - Forme

ALK
V3-0
ALK
V1-4
RA
N2-2
VSC
D1-3
FUL
N1-1
But marqué (encaissé)
11/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Al Diriyah - Al Ahli : historique récent des confrontations directes

Classement de Al Diriyah et Al Ahli

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
V
V
V
N
V
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
N
V
D
V
V
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
N
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
D
V
N
V
N
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
N
V
D
V
N
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
N
N
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
N
N
D
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
V
N
D
V
N
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
N
D
N
V
N
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
N
N
D
D
N
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
N
D
D
N
N
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
D
D
N
N
N
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
N
N
D
N
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
N
D
N
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
N
D
D
D
N
AFC Champions League
Relégation


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