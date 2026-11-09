Al Ahli reçoit Shabab Al Ahli au spectaculaire stade King Abdullah Sports City de Djeddah pour un match crucial de la phase de groupes de la Ligue des champions Élite de l’AFC.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur le match et les tarifs. Découvrez comment obtenir vos billets dès maintenant pour soutenir votre équipe préférée depuis les tribunes.

Quand débute le match Al Ahli contre Shabab Al-Ahli Dubai FC en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Les informations officielles concernant la diffusion du match entre Al Ahli et Shabab Al-Ahli Dubai FC en Ligue des champions Élite de l’AFC ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne de télévision et les modalités de diffusion en direct confirmées.

AFC Champions League Elite - Journée 6 8 déc. 2026 - 13:15

Où acheter des billets pour Al Ahli contre Shabab Al Ahli ?

Pour obtenir vos places, privilégiez les billetteries officielles des clubs et de la compétition, notamment la plateforme Webook. Il est toujours conseillé aux supporters de consulter d’abord les canaux officiels, à mesure que des places sont mises en vente avant le jour du match.

La plateforme de revente Grintahub constitue une autre solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. Vous pouvez consulter les places disponibles et acheter votre billet pour cette rencontre de Ligue des champions Élite de l’AFC sur la page dédiée de Grintahub.

Combien coûtent les billets pour Al Ahli contre Shabab Al Ahli ?

Trouver le billet le moins cher est souvent la priorité des supporters qui font le déplacement comme des supporters locaux. Sur les canaux officiels des clubs, les billets standard pour ce match commencent au tarif très abordable de 20 SAR et coûtent généralement jusqu’à 150 SAR pour les places dans les tribunes inférieures.

Sur le marché de la revente, notamment sur Grintahub, les billets d’entrée commencent à environ 60 SAR. Acheter rapidement reste la meilleure stratégie pour profiter du tarif le plus bas avant que la demande n’augmente à l’approche du match.

Al Ahli contre Shabab Al-Ahli Dubai FC en Ligue des champions Élite de l’AFC : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Ahli et de Shabab Al-Ahli Dubai FC

Al Ahli compte trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 0-0 contre Al-Sadd en Ligue des champions Élite de l’AFC, après une défaite 6-1 face à Al Shabab en Saudi Pro League. Avant cette série difficile, Al Ahli avait battu Al-Gharafa 2-1 dans la compétition continentale et Al Khaleej 4-1 en championnat. Sur ces cinq rencontres, le club a inscrit huit buts et en a encaissé neuf.

Shabab Al-Ahli Dubai compte trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-0 contre Sharjah en ADNOC Pro League, après un revers 2-0 face à Al Hilal en Ligue des champions Élite de l’AFC. Avant ces deux défaites consécutives, le club avait remporté trois matches de suite, dont une victoire 2-0 contre Esteghlal et un succès 3-2 face à Al-Ain. Il a marqué neuf buts et en a encaissé quatre sur ces cinq rencontres.

Al Ahli contre Shabab Al-Ahli Dubai FC : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu le 16 février 2026 en Ligue des champions Élite de l’AFC : Al Ahli s’était imposé 4-3 à domicile. Lors de leurs cinq dernières confrontations, toutes disputées dans cette compétition, Al Ahli a signé trois victoires. Les deux autres matches se sont soldés par un nul et une victoire à domicile de Shabab Al-Ahli Dubai. Al Ahli a historiquement pris l’avantage dans cette rivalité continentale.