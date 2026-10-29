Comment obtenir des billets pour Al Ahli contre Al-Faisaly : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Al Ahli reçoit Al-Faisaly le vendredi 20 novembre 2026 au King Abdullah Sports City, à Djeddah.

Historiquement, Al-Ahli a généralement eu le dessus sur Al-Faisaly, même si les écarts sont souvent serrés. Lors de leurs dernières confrontations en championnat avant le passage d’Al-Faisaly dans une division inférieure, les deux équipes ont souvent disputé des matches âprement disputés et riches en buts.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Al Ahli contre Al-Faisaly, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Saudi Pro League entre Al Ahli et Al-Faisaly ?

Le match entre Al Ahli et Al-Faisaly aura lieu au King Abdullah Sports City, à Djeddah, le vendredi 20 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 14 20 nov. 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

Comment acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Ahli et Al-Faisaly ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Saudi Pro League entre Al-Ahli et Al-Faisaly, plusieurs options et plateformes de billetterie s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Consultez les portails de billetterie ou les sites officiels d’Al-Ahli Saudi FC. Les clubs mettent généralement les billets de leurs matches à domicile en vente directement par l’intermédiaire de leurs partenaires de billetterie.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente telles que GrintaHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les quotas de la vente initiale sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Ahli et Al-Faisaly ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Saudi Pro League entre Al-Ahli et Al-Faisaly, selon qu’ils sont vendus par les canaux officiels ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Places à petit prix et à tarif plafonné : de 10 à 30 SAR pour les places de base soumises à une réglementation tarifaire, conformément aux plafonds de prix abordables imposés par la ligue.

de 10 à 30 SAR pour les places de base soumises à une réglementation tarifaire, conformément aux plafonds de prix abordables imposés par la ligue. Places standard et en angle : de 35 à 100 SAR pour les places standard, celles situées derrière les buts et celles des tribunes d’angle.

de 35 à 100 SAR pour les places standard, celles situées derrière les buts et celles des tribunes d’angle. Places le long du terrain et catégories premium : de 100 à 350 SAR pour les places centrales en partie basse et celles de la tribune principale.

de 100 à 350 SAR pour les places centrales en partie basse et celles de la tribune principale. Formules VIP et hospitalité : de 500 à plus de 1 500 SAR pour l’accès aux salons premium et des prestations d’hospitalité exclusives avec vue sur le terrain.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets sont épuisés auprès du club, des plateformes de revente telles que GrintaHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente de places standard : de 200 à plus de 500 SAR.

de 200 à plus de 500 SAR. Revente de places centrales bien situées et en partie basse : de 600 à plus de 1 200 SAR.

de 600 à plus de 1 200 SAR. Revente de formules VIP et hospitalité : de 1 500 à plus de 2 500 SAR.

Al Ahli contre Al-Faisaly en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Ahli et d’Al-Faisaly

Al Ahli a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un nul et une défaite. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-1 contre Al-Wasl en Ligue des champions Élite de l’AFC. Après un succès 4-0 en championnat face à Al Fateh, le club a fait match nul contre Pakhtakor Tashkent. Sa seule défaite sur cette période a été concédée contre Mamelodi Sundowns en Coupe intercontinentale de la FIFA. Sur ces cinq matches, Al Ahli a inscrit neuf buts et en a encaissé six, illustrant à la fois son efficacité offensive et ses failles défensives occasionnelles.

Al-Faisaly compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 3-2 contre Al Kholood, mais ses défaites face à Al Ittihad et Al Qadsiah, sur un score cumulé de 4-1, soulignent l’irrégularité qui caractérise sa saison. Le club n’a marqué que cinq buts lors de ces cinq rencontres et en a encaissé six.

Al Ahli contre Al-Faisaly : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est terminée sur un nul 2-2 en Saudi Pro League, en janvier 2022, alors qu’Al-Faisaly jouait à domicile. Sur leurs cinq dernières confrontations, Al Ahli présente le meilleur bilan, avec trois victoires, un nul et une défaite. Al Ahli a inscrit neuf buts lors de ces cinq matches, contre huit pour Al-Faisaly.