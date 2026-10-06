Comment obtenir des billets pour Al Ahli - Al-Taawoun : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Al Ahli affronte Al-Taawoun le jeudi 5 novembre 2026 à la King Abdullah Sports City de Djeddah.

Historiquement, Al-Ahli a l’avantage dans cette confrontation, notamment grâce à une victoire 2-1 contre Al-Taawoun lors de leur précédente rencontre de championnat. Les deux équipes comptent des talents internationaux de premier plan, avec dans l’effectif d’Al-Ahli des noms très en vue comme Riyad Mahrez et Ivan Toney.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Al Ahli vs Al-Taawoun, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi d’Al Ahli vs Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

Al Ahli vs Al-Taawoun se joue à la King Abdullah Sports City de Djeddah, le jeudi 5 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 13 5 nov. 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

Comment acheter des billets pour Al Ahli vs Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

Voici les principales options disponibles pour acheter des billets pour cette affiche de Saudi Pro League entre Al-Ahli et Al-Taawoun :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Les billets pour les matches à domicile organisés par Al-Ahli à la King Abdullah Sports City sont généralement mis en vente via les partenaires officiels de billetterie désignés et les plateformes du club à l’approche de la date du match.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de billetterie secondaire : Si les options officielles du club sont complètement épuisées, des billets grand public peuvent souvent être trouvés sur des plateformes de revente de billets telles que Ticombo . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Saudi Pro League lorsque les allocations principales sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Al Ahli vs Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

Les prix des billets pour cette rencontre de Saudi Pro League entre Al-Ahli et Al-Taawoun varient selon que vous passez par les canaux principaux officiels du club ou par le marché secondaire de la billetterie.

1. Canaux officiels du club

Admission générale / Places standard : les prix vont généralement de 30 SAR à 100 SAR , avec des vues standard sur le terrain depuis les tribunes supérieures ou extérieures.

Catégorie 1 & 2 (milieu de gamme) : les tarifs se situent généralement entre 100 SAR et 250 SAR , offrant des angles plus proches et des sièges mieux rembourrés dans les tribunes.

Places Gold & Premium : elles coûtent généralement entre 200 SAR et 500 SAR pour des vues centrales privilégiées le long des lignes de touche.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés via la vente principale du club, des plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets en fonction de la demande du marché :

Revente standard / Admission générale : à partir d’environ 300 SAR à 1 100 SAR selon la demande globale du marché.

Revente centrale premium : les billets de revente de gamme intermédiaire à supérieure vont régulièrement de 1 100 SAR à 1 600 SAR (~300 $ à 425 $+ USD) pour des places bien situées.

Packages VIP & hospitalité : l’accès premium aux salons VIP et les offres d’hospitalité haut de gamme sur les marchés de revente commencent généralement à 1 800 SAR et peuvent grimper nettement plus haut selon les prestations incluses dans chaque package.

Al Ahli vs Al-Taawoun en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Ahli et d’Al-Taawoun

Al Ahli a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est conclue par un Al-Ahli Saudi FC a perdu 2-1 contre Mamelodi Sundowns le 19 septembre 2026, à Pretoria, en Afrique du Sud, et l’équipe a également perdu 3-2 contre Al Qadsiah en Saudi Pro League. Dans le même temps, elle a battu Al Riyadh 5-0 et Al Hazem 3-1 sur la scène nationale, et a fait match nul 1-1 contre Pakhtakor Tashkent en AFC Champions League Elite. Sur ces cinq matches, Al Ahli a inscrit 12 buts.

Al-Taawoun n’a obtenu qu’un seul nul et a subi quatre défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent a été un nul 1-1 contre Al-Nahda en AFC Champions League Two, mais son bilan en Saudi Pro League raconte une histoire plus rude : deux défaites consécutives, 6-0 contre Al Hilal puis 1-0 contre Al Hazem. L’équipe a également perdu 2-1 contre Al Nassr plus tôt dans cette série et a fait match nul 0-0 contre Al Fateh. Les visiteurs ont encaissé neuf buts et n’en ont marqué que quatre sur ces cinq rencontres.

Al Ahli vs Al-Taawoun : historique des confrontations récentes

Al Ahli a dominé les rencontres récentes face à Al-Taawoun. Le duel le plus récent a eu lieu en mai 2026, quand Al Ahli s’est imposé 2-1 à l’extérieur en Saudi Pro League. Sur les cinq dernières confrontations directes dans la compétition, Al Ahli a gagné quatre fois contre une seule victoire d’Al-Taawoun, sans aucun match nul dans la série. La seule victoire d’Al-Taawoun sur cette période est arrivée à domicile avec un score inversé de 1-2, son unique éclaircie dans un bilan récent autrement à sens unique.