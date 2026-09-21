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Comment obtenir des billets pour Al Ahli - Abha : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Al Ahli affronte Abha en Saudi Pro League. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Al-Ahli reçoit le promu Abha au King Abdullah Sports City dans une affiche qui oppose le double tenant consécutif de l’AFC Champions League Elite à un club qui fait son retour immédiat dans l’élite. Al-Ahli aborde la nouvelle saison sous les ordres de Marino Pusic, nommé cet été après le départ surprise de Matthias Jaissle pour devenir l’entraîneur principal de Newcastle United, tandis qu’Abha arrive à Djeddah après avoir remporté le titre de First Division pour rebondir immédiatement après une absence de deux saisons de la Saudi Pro League.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour réserver dès maintenant vos billets pour Al-Ahli Saudi FC vs Abha Club, notamment les détails du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs sites où les acheter en ligne.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Ahli vs Abha en Saudi Pro League ?

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Saudi Pro League - Journée 2
King Abdullah Sports City

Comment acheter des billets pour Al Ahli vs Abha en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Ahli Saudi FC vs Abha Club avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de confirmer votre siège sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture d’une vente générale.

Les billets officiels sont aussi généralement disponibles sur le site de la Saudi Pro League et sur l’application de billetterie dédiée d’Al-Ahli, WeBook, même s’ils ne sont en général mis en vente que 7 à 10 jours avant le coup d’envoi et peuvent partir rapidement pour un club qui affiche l’une des plus fortes affluences moyennes du championnat. Réserver tôt via Ticombo est un moyen judicieux de garantir votre place plutôt que de risquer de passer à côté à l’approche du jour du match.

Combien coûtent les billets pour Al Ahli vs Abha en Saudi Pro League ?

Les prix des billets d’Al-Ahli varient en fonction de la catégorie de places et de la demande, même s’il existe des options adaptées à différents budgets pour cette rencontre.

  • Les billets en admission générale coûtent généralement entre 30 SAR et 90 SAR.
  • Les places en catégories Gold et Silver, qui offrent une vue premium depuis les côtés du terrain, coûtent généralement entre 250 SAR et 600 SAR.
  • Les offres VIP et VVIP, avec notamment accès au salon et restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour la plupart des rencontres impliquant l’un des grands clubs traditionnels du football saoudien, les prix peuvent augmenter à l’approche du match, donc réserver tôt via Ticombo est le meilleur moyen d’obtenir le tarif le plus bas disponible.

Al Ahli vs Abha en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al Ahli et Abha

AHL

AHL - Forme

RA
N2-2
VSC
D1-3
FUL
N1-1
DIR
V0-1
ALA
V1-2
But marqué (encaissé)
7/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ABH

ABH - Forme

ALH
D2-1
ALT
D2-3
ALS
D2-2
ALH
D1-2
AOR
D0-0
But marqué (encaissé)
6/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Al Ahli vs Abha : bilan récent des confrontations directes

Face à face

Al AhliNulAbha
2
1
2
Saudi Pro League
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
5
Abha badge
Abha
ABH
1
FDM
Saudi Pro League
Abha badge
Abha
ABH
0
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
6
FDM
King Cup
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Abha badge
Abha
ABH
2
FDM
Saudi Pro League
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Abha badge
Abha
ABH
1
FDM
Saudi Pro League
Abha badge
Abha
ABH
2
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
0
FDM
13Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement de Al Ahli et Abha

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
V
V
V
N
V
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
N
V
D
V
V
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
N
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
D
V
N
V
N
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
N
V
D
V
N
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
N
N
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
N
N
D
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
V
N
D
V
N
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
N
D
N
V
N
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
N
N
D
D
N
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
N
D
D
N
N
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
D
D
N
N
N
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
N
N
D
N
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
N
D
N
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
N
D
D
D
N
AFC Champions League
Relégation


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