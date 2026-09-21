Al-Ahli reçoit le promu Abha au King Abdullah Sports City dans une affiche qui oppose le double tenant consécutif de l’AFC Champions League Elite à un club qui fait son retour immédiat dans l’élite. Al-Ahli aborde la nouvelle saison sous les ordres de Marino Pusic, nommé cet été après le départ surprise de Matthias Jaissle pour devenir l’entraîneur principal de Newcastle United, tandis qu’Abha arrive à Djeddah après avoir remporté le titre de First Division pour rebondir immédiatement après une absence de deux saisons de la Saudi Pro League.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour réserver dès maintenant vos billets pour Al-Ahli Saudi FC vs Abha Club, notamment les détails du coup d’envoi, les prix des billets et les meilleurs sites où les acheter en ligne.

Quand a lieu le coup d’envoi de Al Ahli vs Abha en Saudi Pro League ?

Saudi Pro League - Journée 2 22 août 2026 - 14:00 King Abdullah Sports City

Comment acheter des billets pour Al Ahli vs Abha en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d’obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par Ticombo, qui propose des places vérifiées pour Al-Ahli Saudi FC vs Abha Club avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les catégories disponibles et de confirmer votre siège sans avoir besoin d’une adhésion officielle au club ni d’attendre l’ouverture d’une vente générale.

Les billets officiels sont aussi généralement disponibles sur le site de la Saudi Pro League et sur l’application de billetterie dédiée d’Al-Ahli, WeBook, même s’ils ne sont en général mis en vente que 7 à 10 jours avant le coup d’envoi et peuvent partir rapidement pour un club qui affiche l’une des plus fortes affluences moyennes du championnat. Réserver tôt via Ticombo est un moyen judicieux de garantir votre place plutôt que de risquer de passer à côté à l’approche du jour du match.

Combien coûtent les billets pour Al Ahli vs Abha en Saudi Pro League ?

Les prix des billets d’Al-Ahli varient en fonction de la catégorie de places et de la demande, même s’il existe des options adaptées à différents budgets pour cette rencontre.

Les billets en admission générale coûtent généralement entre 30 SAR et 90 SAR.

Les places en catégories Gold et Silver, qui offrent une vue premium depuis les côtés du terrain, coûtent généralement entre 250 SAR et 600 SAR.

Les offres VIP et VVIP, avec notamment accès au salon et restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.

Comme pour la plupart des rencontres impliquant l’un des grands clubs traditionnels du football saoudien, les prix peuvent augmenter à l’approche du match, donc réserver tôt via Ticombo est le meilleur moyen d’obtenir le tarif le plus bas disponible.

Al Ahli vs Abha en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Al Ahli et Abha

Al Ahli vs Abha : bilan récent des confrontations directes

Classement de Al Ahli et Abha



