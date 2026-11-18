AGF reçoit le FC Twente le jeudi 10 décembre 2026 au Cepheus Park Randers, à Randers.

AGF Aarhus et le FC Twente se sont rarement affrontés en compétition. Leurs rencontres passées les plus marquantes remontent à une double confrontation très disputée en Ligue Europa de l’UEFA, il y a plusieurs décennies. Les deux équipes se retrouvent lors de la phase de ligue de la Ligue Conférence de l’UEFA 2026-2027, avec des dynamiques contrastées à l’approche de cette rencontre hivernale.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour AGF-FC Twente, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match AGF-FC Twente en Ligue Conférence ?

AGF-FC Twente se joue au Cepheus Park Randers, à Randers, le jeudi 10 décembre 2026.

Ligue Conférence - Journée 5 10 déc. 2026 - 15:00 Cepheus Park Randers

Comment acheter des billets pour AGF-FC Twente en Ligue Conférence ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre AGF et le FC Twente :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle d’AGF (club à domicile) : AGF recevant le FC Twente, les billets sont accessibles directement sur sa billetterie officielle (billet.agf.dk). Les places destinées aux supporters locaux et celles des zones neutres sont gérées par ses canaux de vente habituels.

AGF recevant le FC Twente, les billets sont accessibles directement sur sa billetterie officielle (billet.agf.dk). Les places destinées aux supporters locaux et celles des zones neutres sont gérées par ses canaux de vente habituels. Zone réservée aux supporters du FC Twente : Pour les supporters qui font le déplacement afin d’encourager l’équipe néerlandaise, les informations officielles sur la billetterie et les contingents de places sont communiqués directement par la billetterie officielle et les canaux du FC Twente.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Conférence lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour AGF-FC Twente en Ligue Conférence ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Ligue Conférence entre AGF et le FC Twente :

1. Canaux officiels des clubs

Zone réservée aux supporters du FC Twente : Prix fixé à 20 € .

Prix fixé à . Zones réservées aux supporters d’AGF : Les prix se situent généralement entre environ 25 et 60 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places les moins chères ou en tribune haute : 80 à 95 €

Places premium et places bien situées le long de la ligne de touche : 160 à 240 €

Formules VIP et prestations d’accueil haut de gamme : 250 à 450 € et plus

AGF-FC Twente en Ligue Conférence : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’AGF et du FC Twente

Sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, AGF compte deux victoires, un nul et une défaite, le résultat de la cinquième rencontre n’étant pas précisé. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-0 contre l’AC Horsens en Superliga, après un nul 0-0 face à Braga en Ligue Conférence. Une défaite 2-0 contre Broendby IF plus tôt dans cette série constitue son seul revers. AGF a marqué cinq buts et en a encaissé deux sur ces cinq matchs.

Le FC Twente a remporté quatre de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, et fait un nul. Son résultat le plus récent est un match nul 2-2 contre l’Ajax en Eredivisie. Auparavant, il avait battu Pafos FC 3-1 en Ligue Conférence. Son écrasante victoire 9-0 contre Excelsior est le résultat marquant de cette série. Twente a inscrit dix-neuf buts et en a encaissé quatre au cours de ces cinq rencontres.

AGF-FC Twente : historique récent des confrontations

Aucune donnée sur les confrontations directes entre AGF et le FC Twente n’est disponible avant ce match.