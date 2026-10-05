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Comment obtenir des billets pour AFC Bournemouth - Sunderland : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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AFC Bournemouth affronte Sunderland en Premier League. Voici comment vous pouvez réserver vos billets

AFC Bournemouth affronte Sunderland le dimanche 18 octobre 2026 au Vitality Stadium de Bournemouth.

Dans l’élite, les deux équipes affichent un bilan parfaitement équilibré, avec deux victoires chacune et deux matches nuls en six confrontations de Premier League. Lors de leur rencontre la plus récente, le 28 février 2026, les deux camps se sont quittés sur un nul 1-1 très disputé au Vitality Stadium, Evanilson répondant à l’ouverture du score d’Eliezer Mayenda.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour AFC Bournemouth vs Sunderland, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de AFC Bournemouth vs Sunderland en Premier League ?

AFC Bournemouth vs Sunderland débute au Vitality Stadium de Bournemouth, le dimanche 18 octobre 2026.

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Premier League - Journée 7
Vitality Stadium

Comment acheter des billets pour AFC Bournemouth vs Sunderland en Premier League ?

Pour acheter des billets pour un match de Premier League entre AFC Bournemouth et Sunderland, vos options dépendent de votre souhait de vous asseoir dans la tribune domicile (Vitality Stadium, Bournemouth) ou dans le parcage visiteurs :

1. Supporters à domicile (tribune AFC Bournemouth)

  • Portail officiel de billetterie : créez un compte sur le portail officiel de billetterie d’AFC Bournemouth.
  • Système Cherries Points : Bournemouth attribue les billets de match via un système de points de fidélité appelé Cherries Points. La priorité est donnée aux abonnés et aux supporters ayant accumulé des points en assistant à des matches précédents.
  • Vente générale : Comme le Vitality Stadium a une capacité plus réduite, les affiches très demandées atteignent rarement la vente générale. Toutefois, si des billets restent disponibles après les phases prioritaires, ils seront proposés aux titulaires de compte selon le principe du premier arrivé, premier servi.

2. Supporters visiteurs (tribune Sunderland AFC)

  • Contingents officiels visiteurs : si vous souhaitez vous asseoir dans la section visiteurs, vous devez acheter directement via le site officiel de billetterie de Sunderland AFC.
  • Priorité Black Cat Points : Le contingent visiteurs est strictement prioritaire pour les détenteurs d’abonnements de Sunderland et les supporters disposant d’un total élevé de Black Cat Points. Les billets pour les matches à l’extérieur sont rarement mis à la disposition du grand public.

3. Plateformes de billetterie secondaires :

  • Des plateformes de billetterie secondaires comme StubHub proposent souvent des places mises en vente par des revendeurs si les billets officiels sont épuisés, même si les prix peuvent différer de la valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour AFC Bournemouth vs Sunderland en Premier League ?

Le prix des billets pour un match de Premier League entre AFC Bournemouth et Sunderland dépend de la catégorie de siège, de la section de supporters et du canal d’achat.

1. Prix officiels à la valeur faciale

  • Supporters à domicile (tribune Bournemouth) :
    • Adultes : de 33 £ à 55 £ (selon la catégorie du match et la tribune du stade)
    • Tarifs réduits (seniors 65+ / étudiants à temps plein) : de 20 £ à 34 £
    • Juniors (moins de 16 ans / moins de 21 ans) : de 8 £ à 18 £
  • Supporters visiteurs (section Sunderland) :
    • Adultes : plafond fixé à 30 £, strictement conformément au règlement de Premier League pour les supporters visiteurs
    • Tarifs réduits et juniors : de 16 £ à 29 £

2. Marché secondaire et prix de revente

Comme la demande pour les matches de Premier League est élevée, les billets sur les plateformes secondaires telles que StubHub s’échangent à des tarifs de marché dynamiques, dictés par l’offre :

  • Revente générale : les prix se situent généralement entre 120 £ et 220 £+ en fonction de la demande à l’approche du match.
  • Offres hospitalité : les formules avec sièges Executive et les options de restauration le jour du match commencent généralement autour de 250 £ à 450 £+ par personne.

AFC Bournemouth vs Sunderland en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de AFC Bournemouth et Sunderland

Bournemouth aborde cette rencontre avec un bilan de 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire autoritaire 4-0 contre Lincoln City en Carabao Cup, tandis que sa dernière sortie en Premier League s’est terminée sur un nul 2-2 face à Newcastle United. Bournemouth a également fait match nul 1-1 à Everton et s’est incliné 2-1 contre Manchester City en championnat plus tôt dans la saison. Sur ces cinq matches, Bournemouth a marqué neuf buts et en a encaissé six, mais n’a pas encore remporté de match de Premier League cette saison.

Sunderland arrive avec un bilan de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre Hull City en Carabao Cup, et l’équipe a fait match nul 1-1 à Brentford lors de son précédent match de Premier League. Un succès 1-0 contre Fulham plus tôt dans la saison montre que l’équipe de Le Bris sait aller chercher des résultats à l’extérieur. Sunderland a marqué six buts et en a encaissé quatre sur cette série de cinq matches.

BOU

BOU - Forme

NEW
N2-2
LIN
V4-0
BRE
N2-2
RSO
V1-2
LIV
D0-1
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SUN

SUN - Forme

BRE
N1-1
HUL
V1-0
ARS
D0-2
AZ
V1-0
MCI
D5-3
But marqué (encaissé)
6/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

AFC Bournemouth vs Sunderland : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Premier League le 28 février 2026, lorsque les deux équipes ont fait match nul 1-1 au Vitality Stadium. Avant cela, Sunderland s’était imposé 3-2 à domicile contre Bournemouth en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations enregistrées, le bilan des face-à-face fait état de deux victoires de Sunderland, une victoire de Bournemouth et deux matches nuls.

Face à face

BournemouthNulSunderland
1
2
2
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FDM
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
FDM
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FDM
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
FDM
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FDM
6Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué4/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
N
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
N
N
N
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
N
V
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
N
V
N
N
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
N
N
N
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
N
N
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
N
V
N
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
N
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
N
D
N
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
N
N
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
N
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
N
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
N
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
N
N
N
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
N
N
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
N
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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