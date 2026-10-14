L’AFC Bournemouth reçoit Leeds United le samedi 31 octobre 2026 au Vitality Stadium, à Bournemouth.

Les précédentes confrontations officielles entre les deux équipes ont souvent été serrées, avec notamment des matches nuls disputés ces dernières saisons. Bournemouth cherchera à profiter de l’avantage du terrain sur la côte sud, tandis que Leeds tentera de prendre des points précieux à l’extérieur en championnat.

Retrouvez sur GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour AFC Bournemouth-Leeds United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’AFC Bournemouth-Leeds United en Premier League ?

L’AFC Bournemouth affrontera Leeds United au Vitality Stadium, à Bournemouth, le samedi 31 octobre 2026.

Premier League - Journée 9 31 oct. 2026 - 11:00 Vitality Stadium

Comment acheter des billets pour AFC Bournemouth-Leeds United en Premier League ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre l’AFC Bournemouth et Leeds United :

1. Canaux officiels des clubs

Les supporters locaux peuvent acheter leurs billets directement sur la billetterie officielle de l’AFC Bournemouth, tandis que les supporters visiteurs peuvent passer par les canaux officiels de Leeds United. Attention : l’accès aux billets dépend généralement d’un système de points de priorité ou d’une adhésion au club, les matches de Premier League au Vitality Stadium affichant rapidement complet.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que Ticombo . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les quotas initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour AFC Bournemouth-Leeds United en Premier League ?

Pour le prochain match de Premier League entre l’AFC Bournemouth et Leeds United, le prix des billets varie selon la plateforme, la catégorie de place et la demande :

1. Canaux officiels des clubs

Billets classiques pour adultes : Dans des clubs comme Bournemouth, les billets classiques vendus au tarif officiel coûtent généralement entre 43 £ et 61 £ environ pour des places standard.

Plafond du prix des billets visiteurs : Selon les règles de la Premier League, le prix des billets destinés aux supporters en déplacement est strictement plafonné à 30 £ par adulte.

Tarifs réduits pour les jeunes et d’autres catégories de supporters : Les canaux officiels proposent des tarifs réduits aux enfants, aux jeunes adultes, aux seniors et aux supporters en situation de handicap. Ces prix peuvent être inférieurs selon la grille tarifaire de chaque club.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que Ticomboproposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Plateformes de revente : Les annonces disponibles commencent généralement autour de 430 £ à 480 £ pour des places standard, les prix moyens étant souvent bien plus élevés en raison de la forte demande.

AFC Bournemouth-Leeds United en Premier League : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’AFC Bournemouth et de Leeds United

Bournemouth aborde cette rencontre avec un bilan récent contrasté : deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. L’équipe de Rose a inscrit neuf buts et en a encaissé six sur cette période, avec notamment une défaite 0-1 à domicile contre Liverpool lors de sa dernière sortie en Premier League. Un nul 2-2 contre Brentford et un autre sur le même score à Newcastle ont montré qu’elle pouvait rivaliser avec des équipes établies, même si elle a eu du mal à conserver ses avantages au score.

Leeds a affiché davantage de régularité, avec deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus marquant est une large victoire 4-1 contre Newcastle en Premier League, même si une défaite 6-3 contre Chelsea en Carabao Cup a révélé des fragilités défensives en coupe. L’équipe de Farke a fait match nul lors de ses deux dernières rencontres de championnat, sans encaisser de but lors du 0-0 à Crystal Palace.

AFC Bournemouth-Leeds United : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs s’est terminée sur un score de 2-2 au Vitality Stadium en avril 2026, comme lors du match nul 2-2 disputé chez Leeds en septembre 2025. Sur les quatre dernières confrontations entre les deux équipes en Premier League, aucune n’a réussi à s’imposer, les quatre matches s’étant achevés sur un nul ou en faveur de l’équipe visiteuse. La victoire 4-1 de Bournemouth à domicile en avril 2023 reste le résultat le plus marquant de leurs récents duels.