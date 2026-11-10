Comment obtenir des billets pour AFC Bournemouth contre Brighton & Hove Albion : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L’AFC Bournemouth reçoit Brighton & Hove Albion le mercredi 2 décembre 2026 au Vitality Stadium, à Bournemouth.

Leur dernière rencontre s’est déroulée à l’American Express Stadium le 19 janvier 2026 et s’est soldée par un match nul disputé (1-1). Avant cela, Bournemouth s’était imposé de justesse face à Brighton (2-1) au Vitality Stadium en septembre 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour AFC Bournemouth contre Brighton & Hove Albion, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi du match de Premier League entre AFC Bournemouth et Brighton & Hove Albion ?

Le coup d’envoi du match entre AFC Bournemouth et Brighton & Hove Albion sera donné le mercredi 2 décembre 2026 au Vitality Stadium, à Bournemouth.

Premier League - Journée 13 2 déc. 2026 - 15:15 Vitality Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre AFC Bournemouth et Brighton & Hove Albion ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre AFC Bournemouth et Brighton & Hove Albion, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Vous pouvez acheter des billets directement sur le site officiel de l’AFC Bournemouth (pour les matches à domicile au Vitality Stadium) ou sur celui de Brighton & Hove Albion (pour les places attribuées aux supporters visiteurs), sous réserve des catégories d’adhésion, des points de fidélité et des disponibilités.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre AFC Bournemouth et Brighton & Hove Albion ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre AFC Bournemouth et Brighton & Hove Albion :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques : Généralement comprises entre environ 30 £ et 65 £ .

Généralement comprises entre environ . Formules hospitalité : Entre environ 150 £ et plus de 300 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Prix de revente de départ : À partir d’environ 136 £ .

À partir d’environ . Prix moyens du marché : Les places standard se situent en moyenne entre 125 £ et 208 £ .

Les places standard se situent en moyenne entre . Revente des places VIP et premium : Les prix dépassent fréquemment 600 £.

AFC Bournemouth contre Brighton & Hove Albion en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’AFC Bournemouth et de Brighton & Hove Albion

Bournemouth aborde cette rencontre avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-0 contre Manchester United en Premier League. Le club a également battu l’AC Milan 3-0 en Ligue Europa durant cette période. Bournemouth a inscrit 11 buts et en a encaissé six sur ces cinq matches. Sa seule défaite a été un revers 5-1 face à Chelsea en Premier League.

Brighton affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une défaite 2-0 à Anfield dimanche, qui a mis fin à une série de trois victoires consécutives. La meilleure performance de Brighton durant cette série a été une large victoire 5-0 contre Crystal Palace. Le club s’est également imposé 2-0 à Sunderland. Brighton a fait match nul 0-0 contre Jablonec en Ligue Conférence et a gardé sa cage inviolée à quatre reprises sur ces cinq matches avant d’encaisser deux buts contre Liverpool.

AFC Bournemouth contre Brighton & Hove Albion : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux équipes s’est achevée sur un nul 1-1 sur le terrain de Brighton, en Premier League, en janvier 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, le bilan est équilibré : deux victoires pour Brighton, deux pour Bournemouth et un match nul. La dernière victoire à domicile de Bournemouth face à Brighton remonte à septembre 2025, sur le score de 2-1 au Vitality Stadium.