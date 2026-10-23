Les deux clubs se sont déjà affrontés lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2002-03. Les deux rencontres se sont soldées par des matches nuls, 3-3 à Athènes et 2-2 au Santiago Bernabéu.

Le Real Madrid aborde ce match avec une forme plus irrégulière, marquée par de récentes défaites en championnat contre le Real Betis et l’Atlético Madrid, malgré une victoire 2-1 face à l’Inter en Ligue des champions.

Voici tout ce qu’il faut savoir, avec GOAL, pour obtenir des billets pour AEK Athènes contre le Real Madrid, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre AEK Athènes et le Real Madrid ?

Le coup d’envoi d’AEK Athènes contre le Real Madrid sera donné à l’Allwyn Arena, à Athènes, le mercredi 4 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 12:45 Allwyn Arena

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre AEK Athènes et le Real Madrid ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre AEK Athènes et le Real Madrid :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel du club et Ticketmaster Greece : AEK Athènes utilise Ticketmaster Greece comme principal partenaire de billetterie agréé pour ses matches à domicile à l’Allwyn Arena (OPAP Arena). Les billets peuvent être achetés directement sur le site officiel d’AEK FC ou sur la plateforme officielle Ticketmaster Hellas.

Centre d’appels officiel : AEK Athènes et Ticketmaster disposent d’un centre de réservation téléphonique dédié à l’achat de billets pour les matches.

Secteur visiteurs : Les supporters du Real Madrid qui font le déplacement doivent acheter leurs billets exclusivement auprès de la billetterie officielle du club et dans le cadre de son contingent de places.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les canaux officiels des clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre AEK Athènes et le Real Madrid ?

Les prix des billets pour la rencontre de Ligue des champions de l’UEFA entre AEK Athènes et le Real Madrid varient considérablement selon qu’ils sont achetés auprès des canaux officiels des clubs ou sur le marché de la revente, en raison de la très forte demande.

1. Canaux officiels des clubs

Billets standard / d’entrée générale : Leur prix initial se situe généralement entre 30 € et 100 € auprès d’AEK Athènes ou de Ticketmaster Greece, selon la catégorie et le bloc précis dans l’Allwyn Arena.

Places premium et VIP : Les offres d’hospitalité officielles ou les formules premium proposées par le club coûtent généralement à partir de 150 € à 350 € et plus , selon les prestations incluses dans le stade.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places en tribune haute / places standard à la revente : Les prix affichés commencent autour de 290 € à 400 € pour les places en tribune haute très demandées.

Places en tribune basse et places premium à la revente : Les prix moyens se situent fréquemment entre 600 € et plus de 1 300 € , selon la proximité de la pelouse et les majorations pratiquées sur le marché.

AEK Athènes contre le Real Madrid en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’AEK Athènes et du Real Madrid

AEK Athènes arrive en bonne forme, avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 1-2 sur le terrain de NFC Volos en Super League. Le club a également signé une large victoire 8-1 contre Panserraikos en Coupe. Sur cette série de cinq matches, il a marqué 16 buts et n’en a encaissé que 4, avec notamment une victoire 1-0 contre LASK en Ligue des champions.

La forme récente du Real Madrid est plus irrégulière. L’équipe de Mourinho a remporté trois de ses cinq derniers matches, mais ses défaites contre le Real Betis et Atletico Madrid en Liga montrent ses fragilités. Sa dernière rencontre s’est terminée par une défaite 2-1 contre Atletico, même si elle a battu l’Inter 2-1 en Ligue des champions et inscrit quatre buts face au Rayo Vallecano. Sur ces cinq matches, elle a marqué 10 buts et en a encaissé 6.

AEK Athènes contre le Real Madrid : les précédents face-à-face

Les confrontations entre ces deux clubs sont peu nombreuses, mais mémorables. Leurs seules rencontres précédentes recensées remontent à la phase de groupes de la Ligue des champions 2002-03 et se sont toutes deux terminées par un match nul. Le Real Madrid a fait 3-3 à Athènes et 2-2 au Bernabeu : aucune des deux équipes n’a donc jamais battu l’autre en compétition européenne. Elles ont marqué autant de buts l’une que l’autre sur ces deux matches.