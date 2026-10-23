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Comment obtenir des billets pour AEK Athènes-Real Madrid : prix en Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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L’AEK Athènes affronte le Real Madrid en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets.

Les deux clubs se sont déjà affrontés lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2002-03. Les deux rencontres se sont soldées par des matches nuls, 3-3 à Athènes et 2-2 au Santiago Bernabéu.

Le Real Madrid aborde ce match avec une forme plus irrégulière, marquée par de récentes défaites en championnat contre le Real Betis et l’Atlético Madrid, malgré une victoire 2-1 face à l’Inter en Ligue des champions.

Voici tout ce qu’il faut savoir, avec GOAL, pour obtenir des billets pour AEK Athènes contre le Real Madrid, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre AEK Athènes et le Real Madrid ?

Le coup d’envoi d’AEK Athènes contre le Real Madrid sera donné à l’Allwyn Arena, à Athènes, le mercredi 4 novembre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 4
Allwyn Arena

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre AEK Athènes et le Real Madrid ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre AEK Athènes et le Real Madrid :

1. Canaux officiels des clubs

  • Site officiel du club et Ticketmaster Greece : AEK Athènes utilise Ticketmaster Greece comme principal partenaire de billetterie agréé pour ses matches à domicile à l’Allwyn Arena (OPAP Arena). Les billets peuvent être achetés directement sur le site officiel d’AEK FC ou sur la plateforme officielle Ticketmaster Hellas.
  • Centre d’appels officiel : AEK Athènes et Ticketmaster disposent d’un centre de réservation téléphonique dédié à l’achat de billets pour les matches.
  • Secteur visiteurs : Les supporters du Real Madrid qui font le déplacement doivent acheter leurs billets exclusivement auprès de la billetterie officielle du club et dans le cadre de son contingent de places.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les canaux officiels des clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre AEK Athènes et le Real Madrid ?

Les prix des billets pour la rencontre de Ligue des champions de l’UEFA entre AEK Athènes et le Real Madrid varient considérablement selon qu’ils sont achetés auprès des canaux officiels des clubs ou sur le marché de la revente, en raison de la très forte demande.

1. Canaux officiels des clubs

  • Billets standard / d’entrée générale : Leur prix initial se situe généralement entre 30 € et 100 € auprès d’AEK Athènes ou de Ticketmaster Greece, selon la catégorie et le bloc précis dans l’Allwyn Arena.
  • Places premium et VIP : Les offres d’hospitalité officielles ou les formules premium proposées par le club coûtent généralement à partir de 150 € à 350 € et plus, selon les prestations incluses dans le stade.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

  • Places en tribune haute / places standard à la revente : Les prix affichés commencent autour de 290 € à 400 € pour les places en tribune haute très demandées.
  • Places en tribune basse et places premium à la revente : Les prix moyens se situent fréquemment entre 600 € et plus de 1 300 €, selon la proximité de la pelouse et les majorations pratiquées sur le marché.

AEK Athènes contre le Real Madrid en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’AEK Athènes et du Real Madrid

AEK Athènes arrive en bonne forme, avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 1-2 sur le terrain de NFC Volos en Super League. Le club a également signé une large victoire 8-1 contre Panserraikos en Coupe. Sur cette série de cinq matches, il a marqué 16 buts et n’en a encaissé que 4, avec notamment une victoire 1-0 contre LASK en Ligue des champions.

La forme récente du Real Madrid est plus irrégulière. L’équipe de Mourinho a remporté trois de ses cinq derniers matches, mais ses défaites contre le Real Betis et Atletico Madrid en Liga montrent ses fragilités. Sa dernière rencontre s’est terminée par une défaite 2-1 contre Atletico, même si elle a battu l’Inter 2-1 en Ligue des champions et inscrit quatre buts face au Rayo Vallecano. Sur ces cinq matches, elle a marqué 10 buts et en a encaissé 6.

AEK

AEK - Forme

PAF
V8-1
VOL
V1-2
OFI
V3-0
SHK
D3-1
MCI
D5-1
But marqué (encaissé)
15/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
RMA

RMA - Forme

ATM
D2-1
VIL
V1-0
ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
But marqué (encaissé)
14/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

AEK Athènes contre le Real Madrid : les précédents face-à-face

Les confrontations entre ces deux clubs sont peu nombreuses, mais mémorables. Leurs seules rencontres précédentes recensées remontent à la phase de groupes de la Ligue des champions 2002-03 et se sont toutes deux terminées par un match nul. Le Real Madrid a fait 3-3 à Athènes et 2-2 au Bernabeu : aucune des deux équipes n’a donc jamais battu l’autre en compétition européenne. Elles ont marqué autant de buts l’une que l’autre sur ces deux matches.

Face à face

AEK AthenesNulReal Madrid
0
2
0
Ligue des Champions
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AEK Athenes badge
AEK Athenes
AEK
2
FDM
Ligue des Champions
AEK Athenes badge
AEK Athenes
AEK
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FDM
5Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/2
Les deux équipes ont marqué2/2
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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