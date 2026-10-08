Comment obtenir des billets pour AC Milan-Inter : prix en Serie A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Derby della Madonnina est l’une des rivalités les plus historiques et les plus intenses du football, réunissant deux géants du football italien dans l’emblématique San Siro. L’AC Milan et l’Inter s’affrontent dans un choc de Serie A à fort enjeu qui captive des millions de supporters à travers le monde.

GOAL a réuni toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour assurer votre place pour le match, notamment les détails officiels des prix et des liens directs pour obtenir vos billets dès aujourd’hui.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de AC Milan - Inter en Serie A ?

Serie A - Journée 10 31 oct. 2026 - 15:45 San Siro

Où acheter des billets pour AC Milan - InterMilan ?

Les billets officiels du match sont mis en vente directement sur le portail de billetterie officiel de l’AC Milan ainsi que via les quotas réservés aux fan clubs. Compte tenu de l’énorme demande pour le Derby della Madonnina, les places mises en vente au grand public sur le site officiel du club se vendent presque instantanément.

Des plateformes secondaires comme StubHub sont la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour AC Milan - InterMilan ?

Les prix officiels des billets sur le site principal du club commencent à 45 € pour des places standard au troisième anneau, puis augmentent en fonction de l’emplacement et de la vue dans le stade San Siro.

Si les contingents officiels destinés à la vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une autre possibilité pour obtenir des places de dernière minute, avec des prix d’entrée sur le marché secondaire à partir d’environ 140 €.

AC Milan - Inter en Serie A : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’AC Milan et de l’Inter

Milan a enregistré deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un match nul 2-2 à domicile contre la Lazio en Serie A, après un précédent nul 1-1 face à la Juventus. Avant ces deux partages des points, Milan avait enchaîné deux victoires de suite en championnat contre Venezia (2-0) et Torino (1-2 à l’extérieur). Sur ces cinq matches, Milan a inscrit dix buts et en a concédé cinq, sa seule défaite étant intervenue contre Manchester United lors d’un match amical de pré-saison.

L’Inter a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-2 contre Napoli en Serie A le 5 septembre, un match gagné après avoir été mené 2-0. L’Inter a également battu Cagliari (1-0) et Monza (4-1) en championnat. Sa seule défaite sur cette série a été un revers 2-1 contre le Real Madrid en Ligue des champions le 8 septembre. L’Inter a marqué onze buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

AC Milan - Inter : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs s’est terminée sur une victoire 1-0 de Milan à San Siro en Serie A, le 8 mars 2026. Avant cela, l’Inter avait battu Milan 1-0 à San Siro en novembre 2025. Lors des cinq dernières confrontations recensées, qui comprennent deux matches de Coppa Italia et un match amical de pré-saison, Milan en a remporté deux, l’Inter une, et deux rencontres se sont soldées par un match nul.







