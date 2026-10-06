Comment obtenir des billets pour Abha vs Al Shabab : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Abha affronte Al Shabab le jeudi 5 novembre 2026 au stade Prince Sultan bin Abdul Aziz, à Abha.

Al Shabab affiche un bilan plus solide dans les confrontations récentes, marqué par une large victoire 5-0 lors de leur dernier duel en championnat. Leur rencontre compétitive la plus récente a eu lieu en Coupe du Roi en septembre 2025 et s'est terminée sur un nul très disputé 2-2.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Abha contre Al Shabab, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi d'Abha contre Al Shabab en Saudi Pro League ?

Le match Abha contre Al Shabab débute au stade Prince Sultan bin Abdul Aziz, à Abha, le jeudi 5 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 13 5 nov. 2026 - 12:00 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Comment acheter des billets pour Abha contre Al Shabab en Saudi Pro League ?

Si vous cherchez à acheter des billets pour la rencontre de Saudi Pro League entre Abha Club et Al Shabab, vous pouvez utiliser plusieurs options principales de billetterie :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du club : Vérifiez directement sur le portail officiel de billetterie d'Abha Club ou via ses annonces, car les clubs qui reçoivent gèrent la mise en vente initiale des billets pour les matches disputés au Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les options officielles du club sont complètement épuisées, des billets en admission générale peuvent souvent être trouvés sur des plateformes de revente comme Ticombo . Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Saudi Pro League lorsque les allocations principales sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Abha contre Al Shabab en Saudi Pro League ?

Les prix des billets pour la rencontre de Saudi Pro League entre Abha Club et Al Shabab varient selon que vous achetez via les canaux officiels principaux ou sur le marché secondaire de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

Admission standard / places générales : En général, les prix vont de 10 SAR à 50 SAR , avec des règlements du championnat qui garantissent qu'une partie des places de base reste abordable.

Places premium et le long de la touche : En général, les prix vont de 50 SAR à 150 SAR pour de meilleures vues le long des lignes de touche.

Packages VIP et hospitalité : De 500 SAR à 1 500+ SAR , ce qui comprend généralement un accès exclusif à un salon et des prestations améliorées le jour du match.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés via les ventes principales du club, des plateformes de revente comme Ticombo proposent des billets en fonction de la demande du marché :

Revente en admission générale / derrière le but : Les prix commencent généralement autour de 400 SAR+ , en fonction de l'offre du marché et de la demande globale.

Revente le long de la touche et premium : Les billets dans des blocs bien situés le long de la touche ou avec une vue dégagée vont souvent de 600 SAR à 1 500+ SAR .

Packages VIP et forte demande : Les offres de revente pour les meilleures prestations hospitalité ou les catégories premium peuvent grimper bien plus haut selon la proximité du jour du match.

Abha contre Al Shabab en Saudi Pro League : tout ce qu'il faut savoir

La forme d'Abha et d'Al Shabab

Abha a pris deux points lors de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League, avec deux nuls et trois défaites. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un 0-0 contre Al Diriyah, après une défaite 2-1 face à Al Nassr. Sur ces cinq matches, Abha a marqué cinq buts et en a encaissé sept, sans remporter la moindre de ces rencontres.

Al Shabab reste également sur cinq matches de Saudi Pro League sans victoire, avec trois nuls et deux défaites. Son dernier résultat a été un nul 0-0 contre Al-Fayha, et il avait auparavant été tenu en échec 1-1 par Al Hazem dans cette série. Un nul 3-3 contre Al Riyadh a mis en lumière à la fois sa menace offensive et ses vulnérabilités défensives durant cette période.

Abha contre Al Shabab : confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Coupe du Roi en septembre 2025 et s'est terminée sur le score de 2-2. En Saudi Pro League, Al Shabab a battu Abha 5-0 en avril 2024 lorsque le match s'est joué sur le terrain d'Al Shabab. Sur les cinq dernières confrontations directes, Al Shabab présente le meilleur bilan, la seule victoire d'Abha étant un succès à domicile 2-1 en octobre 2023.