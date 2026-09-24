Comment obtenir des billets pour Abha vs Al Kholood : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Abha affronte Al Kholood le lundi 19 octobre 2026 au Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, à Abha.

Dans leurs récents face-à-face, les confrontations officielles en première division entre les deux équipes restent extrêmement rares, ce qui fait de cette affiche un duel imprévisible. Avant ce match, Al-Kholood a affiché une forme récente solide avec un rendement offensif positif, notamment une impressionnante victoire 3-1 contre Al-Ahli.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir des billets pour Abha vs Al Kholood, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Abha vs Al Kholood en Saudi Pro League ?

Abha vs Al Kholood débute au Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, à Abha, le lundi 19 octobre 2026.

Saudi Pro League - Journée 10 19 oct. 2026 - 11:20 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Comment acheter des billets pour Abha vs Al Kholood en Saudi Pro League ?

Pour acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Abha et Al-Kholood, vous pouvez les acheter en ligne via les plateformes officielles de billetterie de la Saudi Pro League ou des plateformes de billetterie secondaires comme Ticombo.

1. Plateformes en ligne officielles et autorisées

Le principal moyen d'obtenir des billets pour les matches de Saudi Pro League est la voie numérique, via la plateforme du partenaire billetterie officiel du championnat. La Saudi Pro League s'associe à des distributeurs numériques de billets afin de garantir un accès abordable et accessible dans tous les stades.

2. Plateformes secondaires de billetterie

Lorsque les quotas principaux sont épuisés ou que certaines zones de places sont recherchées, les plateformes secondaires de billetterie constituent une option alternative. Des plateformes secondaires de billetterie comme Ticombo proposent des billets revendus par des supporters individuels et des vendeurs secondaires.

Combien coûtent les billets pour Abha vs Al Kholood en Saudi Pro League ?

Les prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Abha et Al Kholood dépendent de la catégorie de places et de la plateforme d'achat :

1. Standard / Admission générale

Billets d'entrée de gamme pour les tribunes supérieures ou les places derrière le but, ce qui rend les matches de championnat standard très accessibles via les canaux numériques principaux.

Prix :10 SAR à 30 SAR

2. Catégorie 1 / Vue latérale premium

Places de milieu de gamme situées le long des lignes de touche avec une meilleure vue sur le terrain.

Prix :50 SAR à 150 SAR

3. Pass VIP & hospitalité

Places premium offrant un accès au salon, un service de restauration et une vue directe au bord du terrain.

Prix :300 SAR à 1 000 SAR+

4. Tarification du marché secondaire

Les prix sur les plateformes secondaires de billetterie comme Ticombo fluctuent en fonction de la disponibilité, de la demande et de l'emplacement des places à l'approche du match.

Fourchette de revente :50 SAR à 200 SAR+

Abha vs Al Kholood en Saudi Pro League : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Abha vs Al Kholood

Abha n'a remporté aucun de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League, avec un nul et quatre défaites pour un bilan de 0 victoire, 1 nul et 4 défaites. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-1 à domicile contre Al Nassr, et l'équipe a également été battue 4-0 par Al Ahli plus tôt dans cette série. Sur ces cinq matches, Abha a marqué cinq buts et en a concédé neuf. L'équipe n'a toujours pas réalisé de clean sheet sur cette période.

Al Kholood a été nettement plus régulier, avec un bilan de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur ses cinq derniers matches de championnat. L'équipe a battu Al Shabab 2-1 lors de son match le plus récent et avait auparavant dominé Al Ahli 3-1 puis Al Taawoun 3-2. Elle a inscrit onze buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres, affichant une production offensive efficace malgré une certaine vulnérabilité défensive.

Abha vs Al Kholood : historique récent des face-à-face

Aucune donnée de face-à-face n'est actuellement disponible concernant les récentes rencontres entre Abha et Al Kholood. Cette section sera mise à jour avec des informations historiques sur l'affiche lorsque des données seront disponibles.