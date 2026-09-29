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Comment obtenir des billets pour Abha vs Al Ittihad : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Saudi Pro League

Abha affronte Al Ittihad en Saudi Pro League. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Abha affronte Al Ittihad le vendredi 30 octobre 2026 au stade Prince Sultan bin Abdul Aziz, à Abha.

Historiquement, Al-Ittihad a l’avantage lors de ses récentes confrontations directes, même si Abha a signé une victoire marquante 3-1 lors de leur dernière rencontre à domicile. L’enjeu s’annonce important, Al-Ittihad cherchant à remonter au classement face à une équipe d’Abha déterminée et portée par son public.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Abha - Al Ittihad, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Abha - Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Abha - Al Ittihad se joue au stade Prince Sultan bin Abdul Aziz, à Abha, le vendredi 30 octobre 2026.

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Saudi Pro League - Journée 12
Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Comment acheter des billets pour Abha - Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Saudi Pro League entre Abha et Al Ittihad, vous avez quelques options principales selon les plateformes officielles et les places de marché de revente de billets :

1. Plateforme officielle de la ligue (Webook)

  • Le partenaire officiel de billetterie de la Saudi Pro League est Webook.com. Vous pouvez consulter sa plateforme pour des ventes directes de billets sur le marché primaire, où une part importante des places du stade est encadrée à des prix d’entrée plus bas.

2. Canaux des clubs

  • Vous pouvez consulter les portails officiels des équipes, comme le portail de billetterie d’Al Ittihad ou les canaux officiels du club d’Abha, qui orientent les supporters vers les mises en vente autorisées pour les billets du match.

3. Plateformes secondaires de billetterie

  • Plateformes secondaires de billetterie : Si les options officielles des clubs sont complètement épuisées, des billets en admission générale peuvent souvent être trouvés sur des plateformes secondaires de billetterie comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Saudi Pro League lorsque les allocations primaires sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Abha - Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Les prix des billets pour les matches de Saudi Pro League varient selon les tarifs officiels faciaux et les reventes sur le marché secondaire :

1. Plateformes primaires officielles

  • Règlement officiel de la ligue et minimums : selon le règlement de la Saudi Pro League, les prix des billets commencent à seulement 10 SAR, avec au moins 30 % des places du stade plafonnées à 30 SAR ou moins.
  • Places standard et premium (tarif facial) : les billets classiques en admission générale et en tribunes latérales se situent généralement entre 50 SAR et 150 SAR, tandis que les offres premium ou les packages d’hospitalité VIP peuvent coûter entre 500 SAR et 1 500+ SAR.

2. Plateformes secondaires de billetterie

  • Si les billets officiels sont épuisés via les ventes primaires des clubs, des plateformes secondaires de billetterie comme StubHub proposent des billets selon la demande du marché à partir de 400+ SAR, tandis que les places premium, les offres d’hospitalité ou les secteurs très demandés peuvent grimper de manière significative.

Abha - Al Ittihad en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Abha et Al Ittihad

Abha a pris deux points lors de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League, avec deux nuls et trois défaites. Sa sortie la plus récente s’est terminée sur un 0-0 contre Al Diriyah, après une défaite 2-1 face à Al Nassr. Sur ces cinq matches, Abha a inscrit cinq buts et en a concédé sept, sans la moindre victoire sur la série.

Al Ittihad a remporté trois de ses cinq derniers matches officiels, pour deux nuls. Son match le plus récent a été un nul 1-1 contre Al-Shamal en AFC Champions League Elite, mais en Saudi Pro League, le club a battu Al-Faisaly 3-1 à l’extérieur et Al-Fayha 2-1. Il a également battu Al Nassr 2-1 et fait match nul 0-0 contre Al Fateh sur cette série de cinq matches.

ABH

ABH - Forme

ALK
N1-1
ALF
D3-2
ALI
D0-1
ALN
D2-1
DIR
N0-0
But marqué (encaissé)
4/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
ITT

ITT - Forme

ALF
N0-0
ALN
V2-1
ALF
V2-1
AFS
V1-3
ALS
N1-1
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Abha - Al Ittihad : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Saudi Pro League le 3 mai 2024, quand Abha s’est imposé 3-1 à domicile. Avant cela, Al Ittihad s’était imposé 4-2 lorsque le match s’était joué sur sa pelouse en novembre 2023. Sur les cinq dernières confrontations directes, Al Ittihad en a gagné trois, Abha en a gagné une, et un match s’est terminé sur un nul, avec 13 buts marqués par Al Ittihad contre six pour Abha.

Face à face

AbhaNulAl Ittihad
1
0
4
Saudi Pro League
Abha badge
Abha
ABH
3
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FDM
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Abha badge
Abha
ABH
2
FDM
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Abha badge
Abha
ABH
0
FDM
Saudi Pro League
Abha badge
Abha
ABH
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
FDM
Saudi Pro League
Abha badge
Abha
ABH
0
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
FDM
6Buts marqués15
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué3/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
V
V
V
N
V
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
N
V
D
V
V
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
N
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
D
V
N
V
N
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
N
V
D
V
N
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
N
N
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
N
N
D
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
V
N
D
V
N
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
N
D
N
V
N
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
N
N
D
D
N
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
N
D
D
N
N
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
D
D
N
N
N
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
N
N
D
N
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
N
D
N
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
N
D
D
D
N
AFC Champions League
Relégation

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