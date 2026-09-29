Comment obtenir des billets pour Abha vs Al Ittihad : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Abha affronte Al Ittihad le vendredi 30 octobre 2026 au stade Prince Sultan bin Abdul Aziz, à Abha.

Historiquement, Al-Ittihad a l’avantage lors de ses récentes confrontations directes, même si Abha a signé une victoire marquante 3-1 lors de leur dernière rencontre à domicile. L’enjeu s’annonce important, Al-Ittihad cherchant à remonter au classement face à une équipe d’Abha déterminée et portée par son public.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Abha - Al Ittihad, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Abha - Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Abha - Al Ittihad se joue au stade Prince Sultan bin Abdul Aziz, à Abha, le vendredi 30 octobre 2026.

Saudi Pro League - Journée 12 30 oct. 2026 - 09:45 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Comment acheter des billets pour Abha - Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Saudi Pro League entre Abha et Al Ittihad, vous avez quelques options principales selon les plateformes officielles et les places de marché de revente de billets :

1. Plateforme officielle de la ligue (Webook)

Le partenaire officiel de billetterie de la Saudi Pro League est Webook.com. Vous pouvez consulter sa plateforme pour des ventes directes de billets sur le marché primaire, où une part importante des places du stade est encadrée à des prix d’entrée plus bas.

2. Canaux des clubs

Vous pouvez consulter les portails officiels des équipes, comme le portail de billetterie d’Al Ittihad ou les canaux officiels du club d’Abha, qui orientent les supporters vers les mises en vente autorisées pour les billets du match.

3. Plateformes secondaires de billetterie

Plateformes secondaires de billetterie : Si les options officielles des clubs sont complètement épuisées, des billets en admission générale peuvent souvent être trouvés sur des plateformes secondaires de billetterie comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Saudi Pro League lorsque les allocations primaires sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Abha - Al Ittihad en Saudi Pro League ?

Les prix des billets pour les matches de Saudi Pro League varient selon les tarifs officiels faciaux et les reventes sur le marché secondaire :

1. Plateformes primaires officielles

Règlement officiel de la ligue et minimums : selon le règlement de la Saudi Pro League, les prix des billets commencent à seulement 10 SAR , avec au moins 30 % des places du stade plafonnées à 30 SAR ou moins .

Places standard et premium (tarif facial) : les billets classiques en admission générale et en tribunes latérales se situent généralement entre 50 SAR et 150 SAR , tandis que les offres premium ou les packages d’hospitalité VIP peuvent coûter entre 500 SAR et 1 500+ SAR .

2. Plateformes secondaires de billetterie

Si les billets officiels sont épuisés via les ventes primaires des clubs, des plateformes secondaires de billetterie comme StubHub proposent des billets selon la demande du marché à partir de 400+ SAR , tandis que les places premium, les offres d’hospitalité ou les secteurs très demandés peuvent grimper de manière significative.

Abha - Al Ittihad en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Abha et Al Ittihad

Abha a pris deux points lors de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League, avec deux nuls et trois défaites. Sa sortie la plus récente s’est terminée sur un 0-0 contre Al Diriyah, après une défaite 2-1 face à Al Nassr. Sur ces cinq matches, Abha a inscrit cinq buts et en a concédé sept, sans la moindre victoire sur la série.

Al Ittihad a remporté trois de ses cinq derniers matches officiels, pour deux nuls. Son match le plus récent a été un nul 1-1 contre Al-Shamal en AFC Champions League Elite, mais en Saudi Pro League, le club a battu Al-Faisaly 3-1 à l’extérieur et Al-Fayha 2-1. Il a également battu Al Nassr 2-1 et fait match nul 0-0 contre Al Fateh sur cette série de cinq matches.

Abha - Al Ittihad : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Saudi Pro League le 3 mai 2024, quand Abha s’est imposé 3-1 à domicile. Avant cela, Al Ittihad s’était imposé 4-2 lorsque le match s’était joué sur sa pelouse en novembre 2023. Sur les cinq dernières confrontations directes, Al Ittihad en a gagné trois, Abha en a gagné une, et un match s’est terminé sur un nul, avec 13 buts marqués par Al Ittihad contre six pour Abha.