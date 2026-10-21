Lors de leur dernière confrontation en championnat, en mai 2026, Aston Villa s’est imposé 2–1 sur la pelouse de Manchester City, à l’Etihad Stadium, au terme d’un match à suspense qui concluait la saison précédente.

Les récentes confrontations entre les deux clubs ont été très disputées : quatre de leurs cinq derniers duels en Premier League se sont joués à un seul but d’écart.

À quelle heure débute le match de Premier League entre Aston Villa et Manchester City ?

Premier League - Journée 8 24 oct. 2026 - 07:30 Villa Park

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Aston Villa et Manchester City ?

Pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Aston Villa et Manchester City à Villa Park, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon les disponibilités et votre statut d’adhérent :

1. Canaux officiels de vente (billetterie d’Aston Villa)

Adhésion au club (membres Claret & Cub) : C’est le moyen le plus sûr et le plus fiable d’acheter directement des billets au tarif officiel. Aston Villa ouvre d’abord la vente à ses membres officiels, à raison d’un billet par membre.

Quota des détenteurs d’un abonnement : Les détenteurs d’un abonnement en cours peuvent souvent acheter des billets supplémentaires pour leur famille ou leurs amis lors d’une phase de vente ultérieure, avant l’ouverture au grand public.

Vente au grand public : Les billets standard encore disponibles sont mis en vente auprès du grand public à l’approche du match. Toutefois, les rencontres très demandées face à des adversaires de premier plan comme Manchester City atteignent rarement cette phase : les billets sont généralement épuisés pendant la vente réservée aux membres.

2. Tribune visiteurs officielle (supporters de Manchester City)

Adhésion Cityzens Matchday : Les supporters souhaitant prendre place dans la tribune visiteurs doivent passer par la billetterie officielle de Manchester City. Les billets visiteurs sont réservés aux membres officiels et aux détenteurs d’un abonnement disposant d’un nombre suffisant de points de fidélité.

3. Plateformes de revente de billets

Des plateformes de revente de billets comme StubHub proposent souvent des places mises en vente par des revendeurs lorsque les billets officiels sont épuisés, mais les prix peuvent différer du tarif officiel.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Aston Villa et Manchester City ?

Les prix des billets pour le match de Premier League entre Aston Villa et Manchester City à Villa Park varient selon que vous les achetez directement auprès du club ou sur une plateforme de revente. Cette affiche face à Manchester City relève de la catégorie tarifaire la plus élevée d’Aston Villa (catégorie 1).

1. Billets achetés directement auprès du club (billetterie d’Aston Villa)

Les tarifs officiels pour ce match à Villa Park, selon les zones de placement (zones 1 à 4), se répartissent approximativement comme suit :

Billets standard adultes : de 60 £ à plus de 100 £ selon la zone du stade (par exemple, Trinity Road Stand, Doug Ellis Stand, Holte End ou North Stand) et le statut d’adhérent.

Tarifs réduits (plus de 66 ans, moins de 21 ans, forces armées) : de 45 £ à 75 £

Moins de 18 ans : de 30 £ à 50 £

Secteur visiteurs (quota de Manchester City) : Le règlement de la Premier League plafonne le prix des billets pour les supporters visiteurs adultes à 30 £ .

2. Plateformes de revente de billets

Comme les billets standard pour les rencontres très demandées face à des adversaires de premier plan sont généralement épuisés pendant la phase de vente réservée aux membres officiels, les prix sur les plateformes de revente telles queStubHubfluctuent en fonction de la demande :

Prix de départ : Les places standard commencent généralement autour de 95 £ à 120 £ sur les plateformes de revente.

Prix moyens : Les places centrales dans l’anneau inférieur ou situées le long du terrain coûtent en moyenne de 150 £ à plus de 250 £ .

Offres hospitalité et VIP : Les offres hospitalité officielles pour le match débutent aux alentours de 200 £ à plus de 350 £ par personne.

Aston Villa - Manchester City en Premier League : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Aston Villa et de Manchester City

Aston Villa a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un nul et une défaite, soit un bilan de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Lors de sa dernière sortie, le club s’est imposé 2-3 sur la pelouse de Tottenham Hotspur en Premier League. Il a également remporté un match 2-3 face au Club Brugge en Ligue des champions au cours de cette série. Sa seule défaite sur cette période a été concédée face à Nottingham Forest, vainqueur 1-2 à Villa Park. Sur ces cinq rencontres, Villa a marqué neuf buts et en a encaissé huit, signe à la fois de ses ambitions offensives et d’une certaine fragilité défensive.

Manchester City affiche une forme redoutable, avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matches en Premier League, en Carabao Cup et en Ligue des champions, soit un bilan parfait de 5 victoires, 0 nul et 0 défaite. Son dernier résultat est une victoire 5-3 contre Sunderland en Premier League. Le club a également inscrit cinq buts face à Norwich City en Carabao Cup. Au total, City a marqué 13 buts et n’en a encaissé que quatre sur ces cinq rencontres, même si trois d’entre eux l’ont été lors de son dernier match. Cette série de victoires comprend un succès 0-1 sur la pelouse de Manchester United en championnat, qui souligne la régularité affichée à l’extérieur par l’équipe de Maresca.

Aston Villa - Manchester City : Le bilan des dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à mai 2026, en Premier League. Aston Villa s’était imposé 1-2 à l’Etihad Stadium, infligeant une défaite à City dans un match important en fin de saison. Sur leurs cinq dernières confrontations en Premier League, Villa compte trois victoires contre deux pour City. Les deux équipes ont marqué neuf buts chacune sur cette période. Leurs récents duels ont été particulièrement disputés, quatre des cinq derniers s’étant conclus avec un seul but d’écart.