Comment acheter des billets pour West Bromwich Albion - Cardiff City : prix, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

West Bromwich Albion reçoit Cardiff City le mardi 8 desember 2026 au stade The Hawthorns, à West Bromwich.

Leur dernière confrontation s’est déroulée en avril 2025 au Cardiff City Stadium et s’est achevée sur un match nul sans but très disputé. L’un des succès les plus nets de West Brom face à Cardiff City ces dernières années remonte à février 2024, avec une victoire à domicile 2-0.

Retrouvez sur GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour West Bromwich Albion - Cardiff City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute West Bromwich Albion - Cardiff City en Championship ?

West Bromwich Albion - Cardiff City se joue au stade The Hawthorns, à West Bromwich, le mardi 8 desember 2026.

Championship - Journée 20 8 déc. 2026 - 14:45 The Hawthorns

Comment acheter des billets pour West Bromwich Albion - Cardiff City en Championship ?

Pour acheter des billets pour le match de Championship entre West Bromwich Albion et Cardiff City, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Consultez la billetterie officielle de West Bromwich Albion pour connaître les dates de mise en vente générale, les périodes de priorité réservées aux membres et les offres d’hospitalité. Vous pouvez aussi consulter le portail de billetterie officiel de Cardiff City pour obtenir des informations sur les places attribuées aux supporters visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Championship lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour West Bromwich Albion - Cardiff City en Championship ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Championship entre West Bromwich Albion et Cardiff City :

1. Canaux officiels des clubs

Billets adultes pour le match : À partir de 32 £ .

À partir de . Billets à tarif réduit et billets spécifiques : De 8 £ à 27 £ selon la catégorie d’âge.

De selon la catégorie d’âge. Billets pour les personnes en situation de handicap : À partir de 22 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme Ticombo proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places classiques : Les prix commencent généralement autour de 73 £ à 76 £ .

Les prix commencent généralement autour de . Prix médians à la revente : Ils se situent généralement entre 113 £ et 135 £ ou plus.

West Bromwich Albion - Cardiff City en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de West Bromwich Albion et de Cardiff City

West Brom a remporté trois de ses cinq derniers matchs de Championship, fait deux matchs nuls et n’a subi aucune défaite. L’équipe a inscrit 11 buts et en a encaissé sept sur cette période. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 3-0 contre Millwall, après un nul 1-1 face à Southampton. La victoire 3-1 sur le terrain de West Ham United, plus tôt dans cette série, reste son résultat le plus marquant sur ces cinq matchs.

Cardiff a remporté deux de ses cinq derniers matchs de Championship, fait deux matchs nuls et subi une défaite, inscrivant 11 buts au passage. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 5-4 contre Burnley, un match riche en buts qui faisait suite à un nul 3-3 face à West Ham United. La seule défaite de Cardiff sur cette période est un revers 3-0 contre Wolverhampton Wanderers.

West Bromwich Albion - Cardiff City : les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs s’est terminée sans but, sur un nul 0-0 au Cardiff City Stadium en avril 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, West Brom s’est imposé deux fois, Cardiff une fois et deux matchs se sont soldés par un nul. Le succès le plus net d’Albion dans cette série est une victoire 2-0 à domicile en février 2024.