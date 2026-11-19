Le Werder Brême reçoit le Bayer Leverkusen le dimanche 13 décembre 2026 au Wohninvest Weserstadion, à Brême.

Les récentes confrontations entre les deux équipes ont été marquées par des retournements de situation et des matches riches en buts, notamment un spectaculaire nul 3-3 au Weserstadion en août 2025. Brême a également montré sa capacité à surprendre le Bayer Leverkusen à l’extérieur en s’imposant 2-0 à la BayArena en mars 2025 grâce à une prestation disciplinée.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Werder Brême-Bayer Leverkusen, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu Werder Brême-Bayer Leverkusen en Bundesliga ?

Le coup d’envoi de Werder Brême-Bayer Leverkusen sera donné le dimanche 13 décembre 2026 au Wohninvest Weserstadion, à Brême.

Bundesliga - Journée 13 13 déc. 2026 - 13:30 Wohninvest WESERSTADION

Comment acheter des billets pour Werder Brême-Bayer Leverkusen en Bundesliga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le Werder Brême et le Bayer Leverkusen :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le moyen le plus sûr d’acheter des billets auprès d’une source officielle est de passer directement par les sites des clubs (SV Werder Brême ou Bayer 04 Leverkusen). Les membres et les abonnés sont prioritaires, mais les billets restants sont parfois mis en vente au grand public ou proposés selon le principe du premier arrivé, premier servi.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Werder Brême-Bayer Leverkusen en Bundesliga ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Bundesliga entre le Werder Brême et le Bayer Leverkusen :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout (Stehplatz) : Généralement entre 18 € et 25 € .

Généralement entre . Tribunes supérieures et angles (catégories 4 et 5) : Habituellement entre 35 € et 50 € .

Habituellement entre . Places premium et le long du terrain (catégories 1 et 2) : Généralement entre 50 € et plus de 95 € .

Généralement entre . Offres hospitalité et VIP : À partir de 300 € et jusqu’à plus de 800 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places revendues en tribune supérieure ou dans les angles : Généralement autour de 60 € à 95 € pour les premiers prix.

Généralement autour de pour les premiers prix. Places revendues le long du terrain ou en tribune inférieure : Habituellement entre 150 € et plus de 275 € .

Habituellement entre . Places revendues dans les blocs premium ou très demandés : Peuvent largement dépasser 300 € à plus de 500 €.

Werder Brême-Bayer Leverkusen en Bundesliga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme du Werder Brême et du Bayer Leverkusen

Le Werder Brême compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-0 face au VfB Stuttgart en Bundesliga, mettant fin à une série qui comprenait une victoire 2-0 contre Hoffenheim et un succès 3-2 sur le terrain de Mayence 05. Brême a également été éliminé de la Coupe d’Allemagne après une défaite 2-3 contre le Borussia Dortmund durant cette période. Sur ces cinq matches, le club a inscrit huit buts et en a encaissé six.

Le Bayer Leverkusen a enregistré deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 1-2 sur le terrain de Cologne en Bundesliga, mais celle-ci faisait suite à deux défaites consécutives : 0-1 contre Marseille en Ligue Europa et 2-4 face à Stuttgart en Bundesliga. Une victoire 5-2 contre Nuremberg en Coupe d’Allemagne a été le résultat marquant de cette série. Leverkusen a inscrit dix buts et en a encaissé huit sur ces cinq rencontres.

Werder Brême-Bayer Leverkusen : Les dernières confrontations

La dernière confrontation entre ces deux clubs remonte à janvier 2026, lorsque le Bayer Leverkusen s’est imposé 1-0 à domicile en Bundesliga. Auparavant, les deux équipes avaient fait match nul 3-3 au Weserstadion en août 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Leverkusen et le Werder Brême comptent chacun deux victoires, pour un nul. Leurs duels ont donc été serrés, sans équipe dominante ces dernières saisons.