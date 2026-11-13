Villarreal reçoit la Real Sociedad le dimanche 6 décembre 2026 à l’Estadio de la Cerámica, à Villarreal.

Lors de leur dernière confrontation, le 20 mars 2026, Villarreal s’est imposé 3-1 face à la Real Sociedad à l’Estadio de la Cerámica. Plus tôt dans la saison 2025-2026, Villarreal avait également remporté un match spectaculaire 3-2 sur le terrain de la Real Sociedad, à la Reale Arena.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Villarreal contre la Real Sociedad, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Liga entre Villarreal et la Real Sociedad ?

Le match entre Villarreal et la Real Sociedad débutera le dimanche 6 décembre 2026 à l’Estadio de la Cerámica, à Villarreal.

LaLiga - Journée 15 6 déc. 2026 - 09:00 Estadio de la Ceramica

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre Villarreal et la Real Sociedad ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre Villarreal et la Real Sociedad :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Achetez directement sur les billetteries officielles de Villarreal CF ou de la Real Sociedad. C’est le moyen le plus sûr et le plus fiable d’obtenir des places au prix initial.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Liga lorsque les billets mis en vente initialement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre Villarreal et la Real Sociedad ?

Voici les différentes catégories de prix pour les billets du prochain match de Liga entre Villarreal et la Real Sociedad :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques derrière les buts (Fondo Norte / Fondo Sur) : Les prix se situent généralement autour de 30 à 50 € .

Les prix se situent généralement autour de . Tribunes latérales (Lateral) : Les prix se situent généralement entre 50 et 90 € .

Les prix se situent généralement entre . Tribune principale (Tribuna) : Les prix vont de 90 € à 150 € et plus.

Villarreal contre la Real Sociedad en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Villarreal et de la Real Sociedad

Villarreal compte deux victoires, aucun match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs officiels. Son résultat le plus récent est une défaite 6-0 contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Le club s’est également incliné 1-0 face à l’Espanyol en Liga. À l’inverse, une victoire 5-0 contre le CD Manacor en Coupe du Roi et un succès 2-1 à Valence montrent que Villarreal reste capable de réaliser de bonnes performances. Sur ces cinq matchs, Villarreal a marqué neuf buts et en a encaissé dix.

La Real Sociedad compte trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Elle a récemment fait match nul 1-1 contre Lyon en Ligue Europa, après avoir battu Levante 2-1 en Liga et Lillestroem 6-0 en compétition européenne. Sa seule défaite sur cette période est survenue contre l’Athletic Bilbao, qui l’a battue 2-1 en championnat. La Real Sociedad a marqué 15 buts et en a encaissé 10 lors de ces cinq matchs.

Villarreal contre la Real Sociedad : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu en mars 2026, lorsque Villarreal s’est imposé 3-1 à l’Estadio de la Cerámica en Liga. Sur leurs cinq derniers duels, Villarreal compte trois victoires et un match nul, tandis que la Real Sociedad a remporté une rencontre : un succès 1-0 à la Reale Arena en janvier 2025. Sur ces cinq matchs, Villarreal a inscrit 12 buts et la Real Sociedad sept.