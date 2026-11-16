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Comment acheter des billets pour Venezia-Sassuolo : prix en Serie A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Serie A

Venezia affronte Sassuolo en Serie A. Voici comment obtenir vos billets.

Venezia reçoit Sassuolo le lundi 7 décembre 2026, au Stadio Pierluigi Penzo de Venise.

Leurs confrontations dans l’élite sont rares, les précédentes remontant à la saison 2021-2022 de Serie A. Lors de leurs derniers duels dans l’élite, Sassuolo a pris le dessus avec une victoire 3-1 à l’extérieur en octobre 2021, suivie d’un succès 4-1 à Venise en mars 2022.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Venezia-Sassuolo, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Venezia-Sassuolo en Serie A ?

Le coup d’envoi de Venezia-Sassuolo sera donné au Stadio Pierluigi Penzo de Venise le lundi 7 décembre 2026.

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Serie A - Journée 14
Stadio Pierluigi Penzo

Comment acheter des billets pour Venezia-Sassuolo en Serie A ?

Pour acheter des billets pour le match de Serie A entre Venezia et Sassuolo, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetterie officielle des clubs : Achetez directement vos billets sur les plateformes officielles de Venezia FC ou d’US Sassuolo lors de leur mise en vente au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente : Si tous les billets proposés par les clubs ont été vendus, il est souvent possible de trouver des billets grand public sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Serie A lorsque les stocks des billetteries officielles sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Venezia-Sassuolo en Serie A ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Serie A entre Venezia et Sassuolo :

1. Canaux officiels des clubs

  • Virage / places standard : de 25 à 40 €.
  • Tribune / places le long du terrain : de 50 à 120 €.
  • Catégories VIP / hospitalité : de 150 à plus de 300 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

  • Places en partie basse / vue standard : de 70 à 90 €.
  • Places le long du terrain : de 130 à 260 €.
  • Places centrales premium : de 300 à plus de 350 €.

Venezia-Sassuolo en Serie A : tout ce qu’il faut savoir

Venezia-Sassuolo : la forme des deux équipes

Venezia compte une victoire, aucun nul et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches de Serie A. Son résultat le plus récent est une défaite 1-0 contre Como. Au cours de cette série, le club s’est également incliné 2-0 face à l’Inter et 1-0 contre le Genoa. Son seul résultat positif est une victoire 1-0 contre Naples en octobre. Sur ces cinq rencontres, Venezia a marqué trois buts et en a encaissé six.

Sassuolo n’a pris qu’un point lors de ses cinq dernières sorties en championnat, avec un nul 1-1 contre l’AC Milan avant quatre défaites consécutives. Son dernier match s’est soldé par une défaite 4-2 à domicile contre la Fiorentina et, la semaine précédente, le club avait perdu 6-2 contre la Lazio. Il s’est également incliné 4-2 à Frosinone et 2-0 à Como. Au total, Sassuolo a marqué dix buts et en a encaissé dix-sept lors de ces cinq rencontres.

VEN

VEN - Forme

NAP
V1-0
GEN
D1-0
INT
D0-2
COM
D1-0
UDI
V2-1
But marqué (encaissé)
3/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
SAS

SAS - Forme

FRC
D4-2
COM
D2-0
LAZ
D2-6
FIO
D2-4
ROM
D3-0
But marqué (encaissé)
6/19
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Venezia-Sassuolo : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Serie A en mars 2022, lorsque Sassuolo s’est imposé 4-1 sur le terrain de Venezia. Auparavant, Sassuolo avait remporté le match à domicile 3-1 en octobre 2021. Les deux équipes se sont également affrontées trois fois en Serie C entre 2007 et 2008 : Venezia a remporté deux de ces rencontres et Sassuolo une. Sur les cinq confrontations figurant dans ces données, Sassuolo présente le meilleur bilan.

Face à face

VeneziaNulSassuolo
2
0
3
Serie A
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Venezia
VEN
1
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4
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Sassuolo
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Sassuolo
SAS
1
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Venezia
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0
FDM
Serie C
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Venezia
VEN
2
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Sassuolo
SAS
0
FDM
Serie C
Venezia badge
Venezia
VEN
2
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Sassuolo
SAS
0
FDM
6Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

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