Valencia accueille Villarreal le samedi 24 octobre 2026 au stade Mestalla, à Valence.

En 52 confrontations officielles de Liga entre les deux équipes, Villarreal possède un léger avantage avec 23 victoires contre 18 pour Valencia, ainsi que 11 matches nuls. Lors de leur dernière rencontre en Liga, le 22 février 2026, Villarreal s’est imposé 2-1 face à Valencia à l’Estadio de la Cerámica.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Valencia contre Villarreal, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Valencia contre Villarreal en Liga ?

Valencia contre Villarreal aura lieu au stade Mestalla, à Valence, le samedi 24 octobre 2026.

LaLiga - Journée 10 24 oct. 2026 - 12:30 Estadio Mestalla

Comment acheter des billets pour Valencia contre Villarreal en Liga ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le match de Liga entre Valencia et Villarreal au stade Mestalla :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle de Valencia CF : La solution la plus directe et la plus sûre consiste à acheter des billets classiques ou VIP sur le site officiel de Valencia CF. Les billets sont généralement proposés d’abord aux socios et aux abonnés officiels, avant d’être mis en vente auprès du grand public à l’approche du match.

Guichets du stade Mestalla : Vous pouvez acheter des billets physiques directement aux guichets du stade Mestalla, à Valence, dans les jours précédant le match ou le jour même, sous réserve de disponibilité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont complètement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Valencia contre Villarreal en Liga ?

Le prix des billets pour le match de Liga entre Valencia CF et Villarreal CF au stade Mestalla varie selon le lieu d’achat et la catégorie de places choisie :

1. Canaux officiels du club

Les billets classiques vendus directement par les canaux officiels de Valencia CF se situent généralement dans les fourchettes de prix suivantes :

Catégorie 3 / Derrière les buts (parties hautes du Gol Norte et du Gol Sur) : 30 à 45 €

Catégorie 2 / Parties hautes des tribunes latérales (Preferente / Tribuna Alta) : 45 à 65 €

Catégorie 1 / Parties basses des tribunes latérales (Tribuna / tribune principale) : 65 à 90 €

Offres VIP et prestations d’hospitalité : De 180 € à plus de 800 € (avec sièges rembourrés, accès à un salon et service de restauration)

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHubaffichent des prix qui dépendent de la demande :

Prix de départ pour les places les moins chères : Environ 45 à 60 €

Prix moyen d’un billet classique : Environ 170 à 180 €

Places haut de gamme / Vue centrale : De 200 à plus de 350 €

Valencia contre Villarreal en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Valencia et de Villarreal

Valencia a remporté un seul de ses cinq derniers matches de Liga, sans faire de match nul et avec quatre défaites. Son unique victoire dans cette série a été obtenue à l’extérieur face au Deportivo Alaves, mais les revers contre la Real Sociedad (2-3), Séville (1-0), Barcelone (0-5) et le Deportivo de A Coruna (3-1) montrent l’ampleur du problème. Sur ces cinq rencontres, Valencia a inscrit cinq buts et en a encaissé douze.

Villarreal a remporté deux de ses cinq derniers matches officiels et perdu les trois autres. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 à domicile contre Levante, après un succès 1-3 sur le terrain de Malaga. Avant cette série de deux victoires, Villarreal s’était incliné face au Real Betis, au Borussia Dortmund en Ligue des champions et au Deportivo de A Coruna. Villarreal a marqué onze buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq matches.

Valencia contre Villarreal : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à février 2026, lorsque Villarreal a battu Valencia 2-1 à domicile en Liga. Auparavant, Valencia s’était imposé 2-0 à Mestalla en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Villarreal compte trois victoires contre une pour Valencia, ainsi qu’un match nul. Les rencontres ont toutefois été régulièrement serrées, plusieurs d’entre elles s’étant décidées par un seul but d’écart.